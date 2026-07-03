Pesquisadora alemã é uma das vítimas de acidente aéreo em Campo Grande

Após o registro de queda de aeronave na manhã desta sexta-feira (03) em Campo Grande, informações iniciais apontam que os corpos encontrados em meio aos escombros tratam-se do piloto do avião bimotor que caiu próximo ao aeroporto Santa Maria, Henrique Martin e da jornalista alemã e zoóloga especialista em tamanduás, Lydia Möcklinghoff.
Henrique Martin estaria no controle da aeronave Seneca EMB-810D pertencente à Amapil, empresa com atividades voltadas para táxi aéreo, prestando inclusive o serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Aérea, e que possui uma série de aviões bimotores.
Conforme registro junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave em questão, de prefixo PT-WYQ, foi fabricada em 1983, sendo transferida para a Amapil em 21 de agosto de 2024. Com capacidade para decolar com o peso máximo de 2.155 quilos, o avião transporta até seis passageiros.
Cabe destacar que esse avião trata-se de um bimotor considerado versátil, pois têm capacidade de pousar nas mais diversas superfícies, como grama, asfalto ou até mesmo na terra.
Junto de Henrique estaria Lydia Möcklinghoff, zoóloga alemã e jornalista científica que já comandou podcasts, escreveu livros e aparecia como figura frequente em programas de rádio e televisão.
Apresentadora e produtora do podcast "Tierisch!" para o canal alemão Weltwach, Lydia já foi o rosto do programa similar desenvolvido pela revista GEO. Escritora freelancer, a aventureira e especialista em biodiversidade e conservação de espécies estaria indo rumo ao Pantanal.
Como mostram os stories gravados no dia anterior, Lydia teria deixado a cidade do Rio de Janeiro em voo ainda no fim da tarde de ontem (02). Escritora dos livros "Ich glaub mein Puma pfeift" (Acho que minha puma está assobiando) e "Die Supernasen" (Os Super Narizes), ela dedicou parte de seus estudos ao monitoramento de tamanduás-bandeira e demais mamíferos do Pantanal.
Entenda
Logo nas primeiras horas desta sexta-feira (03), dia esse que amanheceu debaixo de forte neblina em Campo Grande, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender ocorrência de queda de aeronave registrada nas proximidades do Aeroporto Santa Maria.
André Luiz Jacques, que possui patente de 2° tenente médico, repassou que o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 07h e disse que não foi possível de imediato identificar qualquer sinal de acidente, como cortinas de fumaça, fogo ou qualquer outro indicativo.
"Fizemos buscas aí e acabamos encontrando a aeronave, pelo que a gente viu ali com duas vítimas. Me parece uma do sexo feminino, outra do masculino, mas a situação é bem crítica. Só de a gente olhar, a gente vê que é uma situação meio incompatível com a vida mesmo.
A aeronave está toda retorcida, as peças a gente não consegue nem saber do que que é exatamente. Mas realmente virou uma caixinha de fósforo, digamos assim", diz André Luiz Jacques.
Campo Grande amanheceu sob forte neblina nesta sexta-feira (03), o que pode ter influenciado no acidente registrado próximo ao Aeroporto Santa Maria.
In loco, a equipe do Correio do Estado constatou que a queda aconteceu em uma área privada. No local, o proprietário da pista privada Aero Rural, Eder Corrêa, confirmou que ouviu o primeiro indicativo de possível queda de aeronave entre 06h30 e 06h45 de hoje (03).