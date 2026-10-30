Enem começa em 9 dias e estudantes de MS tentam controlar ansiedade

A nove dias do Enem 2026, estudantes de Mato Grosso do Sul intensificam a preparação para conquistar uma vaga na universidade. Entre revisões e simulados, a ansiedade é um dos principais desafios nesta reta final.
Em Campo Grande, Ana Clara Pirani, aluna do 3º ano da Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, organiza a semana entre redação, matemática e biologia para tentar uma vaga em Medicina. Mesmo com o cronograma definido, ela sente que poderia estudar mais.
“Tenho essa sensação de que eu poderia estar produzindo mais, principalmente faltando duas semanas para o Enem”, conta a estudante, que aponta a ansiedade como a parte mais difícil dessa fase.
Em Três Lagoas, estudantes da Escola Estadual João Magiano Pinto enfrentam desafios semelhantes. Pedro Jordão Cézero divide o tempo entre as aulas, os estudos e o trabalho como jovem aprendiz. Já Davi Francisco Salmi Nunes reforçou a preparação em ciências e redação, disciplinas importantes para quem pretende cursar Fisioterapia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
“Um certo desespero, mas tento manter a calma e continuar meu cronograma de estudos do jeito que programei”, relata Davi.
Anna Cristiny Castro, também aluna da unidade, resume o conselho para quem ainda teme não dominar todo o conteúdo: “Tudo bem não saber de tudo, só dê o seu melhor e faça o máximo possível”.
Simulados
Para a professora de biologia Samara Thainá Gomes, que acompanha turmas do 3º ano em Três Lagoas, dividir os conteúdos em etapas ajuda a organizar a rotina e evitar a sobrecarga. Ela também recomenda simulados em condições semelhantes às do exame, para que os alunos se acostumem ao tempo disponível e às exigências da prova. “Em anos anteriores, muitos alunos que usavam a mesma estratégia tiveram ótimos resultados no Enem”, afirma.
A preparação também envolve ações coletivas. Desde agosto, escolas estaduais de ensino médio participam do Desafio Mobiliza Enem MS 2026, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (SED) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV).
Os estudantes, com apoio de professores orientadores, organizam simulados, planos de estudo, encontros com ex-alunos e outras atividades de preparação. As ações somam pontos para as escolas, que concorrem a premiações. Para receber o prêmio, estudantes e professores precisam cumprir uma condição: os alunos devem comparecer aos dois dias de prova.
Sete orientações para a reta final
A professora de biologia Vívian Meira de Souza, da Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, reúne recomendações para os últimos dias antes do exame:
- Priorize os conteúdos: identifique as dificuldades e organize o que precisa ser revisado.
- Estude com frequência: sessões regulares ajudam mais do que longos períodos sem planejamento.
- Resolva provas anteriores: conheça o formato das questões e o estilo de cobrança.
- Revise os erros: entender por que uma resposta está errada ajuda a corrigir dificuldades.
- Explique o conteúdo em voz alta: ensinar outra pessoa ajuda a organizar as ideias e identificar dúvidas.
- Faça simulados cronometrados: treine a administração do tempo e a concentração.
- Durma bem: o descanso também faz parte da preparação.
Datas e estrutura da prova
O Enem 2026 será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, em dois domingos. No primeiro dia, os candidatos farão as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. No segundo, será a vez de Ciências da Natureza e Matemática.
Os participantes devem levar documento oficial com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.