Flor Solar será inaugurada nesta terça-feira (30) no Parque dos Poderes em Campo Grande

A Energisa em parceria com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems) e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lançará nesta terça-feira (30), a Flor Solar, que tem como objetivo otimizar a geração de eletricidade em até 40% mais do que um sistema solar convencional.

A estrutura será instalada no Parque dos Poderes e terá mais de 5 metros de altura, com pétalas equipadas com painéis solares, capazes de acompanhar os vários ângulos que os raios de sol podem atingir durante o dia. Devido a essa funcionalidade, as pétalas abrirão e fecharão devido ao sistema fotovoltaica de energia elétrica.

Para quem estiver passeando por lá, além de otimizar energia, ela também servirá de carregador para celular ou tablet, pontos de carga serão disponibilizados em quiosques próximos à estrutura e também poderão ser usados à noite.

O presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis comenta que este é um projeto de inovação que foca na melhoria e eficiência dos serviços, além de ajudar no desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul.

A Flor Solar une turismo com sustentabilidade e consciência ambiental para as pessoas sobre o uso da energia limpa. Estamos muito felizes com mais essa conquista e tenho certeza que vai ser um sucesso”, disse.

Para o diretor-presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, esse projeto foi uma contribuição das duas partes para cooperar com o desenvolvimento de um dos estados que mais cresce no país.

“Completamos 10 anos de Energisa em Mato Grosso do Sul agora no mês de abril. São 10 anos de intensas transformações e contribuições com o desenvolvimento do estado. Para simbolizar esses 10 anos estamos entregando a Flor Solar no Parque da Nações, um parque que representa um presente para todos os municípios”, comentou Vinhaes.

De acordo com os órgãos envolvidos, a Flor Solar teve um custo de R$600 mil pela Energisa, e servirá para reforçar o compromisso para um planeta mais sustentável.

