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Energisa pode ter contrato de concessão prorrogado por mais 30 anos em MS

Apesar de aprovar o procedimento, o TCU recomendou o acompanhamento contínuo das regulamentações pendentes pela Aneel. Contrato da concessionária no Estado é até 4 de dezembro de 2027

João Pedro Flores

31/03/2026 - 17h00
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O Tribunal de Contas da União (TCU) analisou e deu sinal verde à prorrogação, por mais 30 anos, do contrato de concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul. O processo incluiu a avaliação das minutas dos Termos Aditivos e dos atos procedimentais realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

As exigências dos termos aditivos incluem inovações como a modernização das cláusulas contratuais, a introdução de indicadores de qualidade, a digitalização das redes, ampliação da transparência e a criação de mecanismos para áreas de severa restrição operativa (ASRO).

Além disso, foram previstas medidas para aumentar a resiliência das redes elétricas em eventos climáticos extremos e a possibilidade de migração para o regime de regulação por teto de receita.

A análise concluiu que as minutas atendem às exigências das Leis 8.987/1995 e 9.074/1995, bem como do Decreto 12.068/2024, e que os atos processuais foram realizados de forma adequada. A Aneel verificou a regularidade fiscal, trabalhista, econômico-financeira, técnica e jurídica da concessionária, e concluiu que os requisitos de continuidade do fornecimento e gestão econômico-financeira foram atendidos.

O processo de prorrogação da concessão está em conformidade com os normativos aplicáveis, não havendo obstáculos formais ao prosseguimento. O processo foi arquivado e o TCU recomendou o acompanhamento contínuo das regulamentações pendentes pela Aneel.

Exigências 

Nas Reuniões Públicas Ordinária (RPO), realizadas em junho de 2025, a Diretoria Colegiada da Aneel decidiu recomendar ao MME a prorrogação dos Contratos de Concessão das concessionárias Energisa-PB, RGE Sul e Energisa-MS.

Posteriormente, a Aneel encaminhou ao MME as minutas de Termo Aditivo aos contratos.

De acordo com os documentos, a Agência considerou que as três distribuidoras cumpriram os critérios relativos à eficiência da continuidade do fornecimento e da gestão econômico-financeira e comprovaram a regularidade fiscal, trabalhista e setorial e de qualificações jurídica, econômico-financeira e técnica, atendendo as condicionantes estabelecidas no Decreto 12.068/2024.

As minutas dos Termos Aditivos aos Contratos de Concessão das três distribuidoras reforçam o compromisso das concessionárias com a sustentabilidade econômico-financeira; a modernização das cláusulas sobre satisfação do consumidor e qualidade do serviço; possibilidade de serem definidos critérios adicionais ou requisitos mais restritivos que impliquem a abertura de processo de caducidade, bem como preveem ações para aumentar a resiliência das redes de distribuição frente a eventos climáticos extremos.

Valores 

A Energisa em Mato Grosso do Sul atua em mais de 1,1 milhão de unidades consumidoras, com faturamento anual (2024) avaliado em R$ 5,6 bilhões e o valor estimado de R$ 170.520 bilhões no período de vigência do contrato de 30 anos , conforme dados do 25º Relatório de Indicadores de Sustentabilidade Econômico-Financeira das Distribuidoras (base junho/2025), divulgado pela Aneel em agosto de 2025.

Os valores estimados nos períodos de vigência dos contratos foram calculados considerando a duração de trinta anos do contrato e desconsiderando fatores como inflação, reajustes tarifários e mudanças no mercado das distribuidoras.

alerta

Criminosos criam perfil falso de governador para aplicar golpes em MS

Golpistas se passando por Eduardo Riedel pediam dados para colocar as vítimas em suposto grupo fechado com dicas de investimentos

31/03/2026 16h01

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Golpistas criaram perfil falso do governador Eduardo Riedel nas redes sociais

Golpistas criaram perfil falso do governador Eduardo Riedel nas redes sociais Foto: Gerson Oliveira / Arquivo / Correio do Estado

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O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), teve o nome e foto usados indevidamente por criminosos, que fizeram um perfil nas redes sociais, se passando por ele, para possivelmente aplicar golpes.

Conforme publicação feita pelo próprio governador nas redes sociais, foi criado um perfil no Instagram com o mesmo nome de usuário e uma foto de Riedel, para fins de dar credibilidade.

Os golpistas enviaram mensagens para alguns contatos do chefe do Executivo Estadual, convidando-os a entrar em um grupo de mensagens para receber dicas de investimento.

Para que a pessoa fizesse parte deste suposto grupo, inicialmente é solicitado um número de WhatsApp. 

"Para agradecer o apoio dos meus fãs, criei um grupo de WhatsApp para compartilhar dicas de investimento cuidadosamente selecionadas. Participe gratuitamente" Qual número do WhatsApp você gostaria de usar para entrar no grupo?", diz a mensagem enviada pelo perfil falso do governador.

Não há informações se alguma pessoa respondeu e qual seria o próximo passo do possível golpe.

Nas redes sociais, Riedel alertou os seguidores que não se trata de um perfil verdadeiro.

"Estão usando meu nome indevidamente. Este é meu único perfil no Instagram. Não tenho grupos de WhatsApp para falar de investimentos", esclareceu o governador.

Golpistas criaram perfil falso do governador Eduardo Riedel nas redes sociais

Golpe do perfil falso

O golpe do perfil falso é comumente praticado por cibercriminosos no WhatsApp, com o uso da foto de perfil para se passar pela vítima e solicitar dinheiro a seus conhecidos, amigos e familiares, o que pode causar sérios prejuízos financeiros e emocionais.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) esclarece que  “a segurança digital é responsabilidade de todos e orienta que, tanto a vítima que teve o perfil clonado quanto quem recebeu o contato do criminoso, se protejam e denunciem.

Como se proteger

Ajuste suas configurações de privacidade no WhatsApp
Acesse Configurações > Privacidade > Foto de perfil e selecione “Meus contatos”. Faça o mesmo com “Visto por último” e “Recado”. Isso limita o acesso à sua imagem e informações pessoais.

Não é necessário trocar o número, pois número usado pelos golpistas é diferente e não tem vínculo com a linha.

O acesso aos contatos é conseguido geralmente por meio de vazamentos de dados na internet ou consultas em sistemas de crédito.

As contas não foram necessariamente invadidas, mas é recomendável trocar as senhas por precaução.

Como denunciar

  • A primeida orientação é registrar uma ocorrência na Polícia Civil. O boletim de ocorrência pode ser feito online. A formalização é essencial para a investigação.
  • Não interaja com o número falso, evite responder ou confrontar os golpistas, pois isso pode aumentar o risco de novos golpes.
  • Comunique seus contatos e redes sociais. Informe amigos, familiares e colegas que há um número se passando por você. Isso ajuda a evitar que outras pessoas caiam no golpe.
  • Denuncie o número no WhatsApp. Dentro do aplicativo, clique no número suspeito, selecione “Denunciar contato” e siga as instruções. Peça que seus contatos façam o mesmo.
  • Envie uma denúncia por e-mail ao WhatsApp, para [email protected] informando o perfil falso e solicitando a desativação imediata da conta.

Educação

Universidade abre seleção para professores com salário de até R$ 8 mil

Vagas para apoio pedagógico têm inscrições até 9 de abril; confira

31/03/2026 15h14

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Imagem Divulgação

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A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu processo seletivo para contratação de professores temporários, com salários que podem chegar a até R$ 8 mil.

Os selecionados irão atuar como apoio pedagógico na Faculdade de Educação (Faed), na área de Educação Especial Inclusiva.

Quem pode participar?

Estão aptos a participar da seleção candidatos que possuam graduação em Pedagogia ou Educação Especial, além de pós-graduação em Educação ou Educação Especial. Podem se inscrever profissionais com especialização, mestrado ou doutorado.

O contrato terá duração de 12 a 24 meses, com carga horária de 40 horas semanais.

A remuneração varia de R$ 4.326,60, para candidatos com graduação, até R$ 8.058,29, para doutores. Também poderá ser acrescido auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00, conforme a legislação vigente.

Saiba onde se inscrever

Os interessados devem se inscrever por meio de link clicando aqui, até o dia 5 de abril.

O processo seletivo será composto por prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, e por prova de títulos, de caráter classificatório. As avaliações estão previstas para o dia 16 de abril.

Confira o edital
 

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