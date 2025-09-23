Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Caminhão causa engavetamento entre nove veículos na Coronel Antonino; Veja vídeo

Veículos estavam parados no semáforo, quando caminhão não freou, bateu em um deles e causou efeito dominó

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

23/09/2025 - 18h33
Um acidente terminou com o engavetamento de nove veículos na tarde desta terça-feira (23), na Avenida Coronel Antonino, em Campo Grande. Pelo menos duas pessoas ficaram gravemente feridas, mas não correm risco de morte.

Imagens de câmeras flagraram o momento do acidente. No vídeo, é possível ver que há diversos veículos parados no semáforo, quando um caminhão-baú passa direto, bate na traseira de um deles e causa o efeito dominó.

Não há informações se o veículo perdeu o freio ou se o motorista estava desatento. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Dentre os envolvidos estavam carros de passeio, caminhonete e um ônibus que era o primeiro da fila. Os veículos ficaram prensados um no outro e duas pessoas ficaram presas às ferragens, sendo as que sofreram os maiores ferimentos.

As demais tiveram ferimentos considerados leves, enquanto outras tiveram apenas os danos materiais.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer as vítimas.

Conforme informações apuradas pelo Correio do Estado, os passageiros do ônibus não se feriram e foram acondicionados em outro coletivo para seguir viagem.

Batalhão de Polícia Militar de Trânsito também esteve no local durante os trabalhos, que se estendeu para até a noite.

 

