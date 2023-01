Entrada no Bioparque Pantanal será paga a partir de 1º de abril

Entrada no Bioparque Pantanal será gratuita até 31 de março e paga a partir de 1º de abril de 2023. O valor do ingresso ainda não foi definido.

Questionado pela reportagem do Correio do Estado se moradores de Mato Grosso do Sul terão desconto ou gratuidade no valor do ingresso, a assessoria de imprensa do Bioparque afirmou que ainda não há definição a respeito do assunto.

O maior aquário de água doce do mundo tem entrada gratuita desde 28 de março de 2022, quando foi inaugurado. Ao todo, será um ano de gratuidade, tanto para moradores do Estado, quanto para turistas.

O custo médio do aquário, por mês, é de R$ 1,2 milhão, de acordo com o governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB).

“A operação hoje é eficiente, e está nessa faixa de R$ 13 milhões a R$ 14 milhões por ano. Nós ficaremos certamente, nos três primeiros meses do ano, sem nenhum tipo de cobrança para o sul-mato-grossense ou quem vier”, disse em 27 de dezembro de 2022.

Até março, o Bioparque continuará sendo coordenado pelo Estado. Ainda não há previsão para a abertura de uma licitação para que alguma empresa privada assuma o complexo.

Balanço

Dados divulgados pelo governo do Estado apontam que 250 mil pessoas, 34.687 turistas de 71 países e 46.252 estudantes de 667 escolas visitaram o Bioparque Pantanal, durante os sete meses de funcionamento em 2022.

O local foi inaugurado em 28 de março e abriu ao público geral em 2 de maio do ano passado.

O Bioparque recebeu visitas de todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul e das 27 unidades federativas do Brasil.

O local também sediou 58 eventos no auditório e 45 visitas técnicas. Além disso, subiu de 12.500 para 40 mil peixes no local, elevando de 220 para 358 espécies.

Artistas como Luan Santana, Almir Sater, Oscar Schmidt, Pedrinho Pimenta (vocalista do Atitude 67), Alzira Espíndola, Márcio de Camillo e o Bando do Velho Jack visitaram o local em 2022.

O local foi inaugurado em 28 de março de 2022, após onze anos em obras. O atrativo turístico é considerado o maior aquário de água doce do mundo. A entrada é gratuita até março de 2023.

A construção do Aquário do Pantanal iniciou em maio de 2011, ainda na gestão do ex-governador André Puccinelli (MDB) e terminou na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em 2022.

Foram 11 anos, 13 licitações e três mandatos de governo até conclusão da obra. O valor total investido na obra foi de R$ 230 milhões, de acordo com o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB).