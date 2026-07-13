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GUERRA DO TRÁFICO

Envolvidos na morte de PM na fronteira de MS já tinham "escapado" da Justiça

Everton da Silva Viana, Rubens Zilio Neto e Waldiney Junior de Souza Alfonso atiraram contra o policial Marcelo Pimenta

Rodolfo César, de Corumbá

13/07/2026 - 08h00
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Pouco mais de uma semana após a morte do policial militar Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, durante confronto com criminosos ligados a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), os três principais suspeitos de participar desse assassinato também foram mortos.

O inquérito que investiga o caso segue aberto na Polícia Civil de Corumbá, mas, na prática, o caso está “encerrado” em termos de identificação e a respeito do cumprimento de penas.

Um detalhe em tudo isso: ao menos dois dos envolvidos já tinham investigação aberta de outros crimes, já haviam respondido a processo na Justiça, já haviam sido presos, porém, seguiam na rua, seja em regime semiaberto ou como foragido.

As investigações preliminares das forças de segurança também apontaram que Everton da Silva Viana e Rubens Zilio Neto tinham funções na estrutura do PCC.

Everton escondia armas e com atuação no chamado Tribunal do Crime na região de fronteira com a Bolívia. Rubens, que era de Goiás, também tinha função de atuar no Tribunal do Crime.

No inquérito já aberto, Waldiney Junior de Souza Alfonso, morto no dia 10 de junho durante confronto com a Polícia Militar na faixa de fronteira em Corumbá, não chegou a ser ouvido e a investigação aberta não identificou claramente seu envolvimento direto com o PCC.

O soldado da PM Marcelo Pimenta da Silva, pai de uma menina, estava em cumprimento de trabalho com ronda ostensiva em moto da corporação na noite do dia 30 de junho, após a denúncia de que disparos de fuzil e de outros tipos de armamento haviam sido feitos em área pública de Ladário.

Morreu dentro do Pronto-socorro de Corumbá, fronteira com a Bolívia, depois de ter sido atingido na cabeça e em outras partes do corpo durante o patrulhamento.

Do outro lado desse confronto, Everton da Silva Viana, de 40 anos, Rubens Zilio Neto, de 35 anos, e Waldiney Junior de Souza Alfonso, de 29 anos, estavam em um carro, armados com fuzil, carabina e pistolas e após terem cometido o atentado em Ladário, acabaram encontrados pela PM em Corumbá, entraram em confronto e atingiram Marcelo.

Everton, Rubens e Waldiney também morreram nos dias 30 de junho, 4 e 10 deste mês, respectivamente.

Everton e Waldiney morreram quando foram encontrados pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e, conforme a corporação, reagiram à prisão.

Rubens chegou a ficar preso por mais de três dias e seria transferido de Corumbá para Campo Grande. No trajeto, uma viatura ficou com pneu furado e precisou parar.

Enquanto o investigado ia ao banheiro escoltado, em um posto na BR-262, na região de Porto Morrinho, a PM informou que ele foi executado por um atirador escondido em uma mata próxima. Esse atirador não foi localizado.

Além dessas mortes, mais três pessoas morreram enquanto as forças de segurança desencadearam a Operação Policial Jovem Guerreiro, em razão da morte do soldado PM Marcelo.

Os cidadãos bolivianos Alixberto Vasques Corrales, de 32 anos, e Luis David Justiniano Flores, de 29 anos, foram parados pela PM no dia 5, no Bairro Nova Corumbá e, conforme a PMMS, reagiram. Ambos acabaram alvejados e morreram no local da abordagem.

Na averiguação policial, foi divulgado que ambos teriam ligação para dar cobertura aos envolvidos no atentado ocorrido em Ladário.

Outra pessoa morta durante a operação foi Marlon de Souza Silva, de 42 anos, no dia 6. Ele estava em uma Duster preta na região do anel viário de Corumbá, na BR-262, com mais de 3 kg de maconha e um revólver calibre 38.

A PMMS divulgou que ele reagiu à ordem de parada e acabou atingido por disparos da Polícia Militar. Até onde houve apuração, Marlon não estaria ligado diretamente ao atentado ocorrido em Ladário e também à tentativa de fuga dos suspeitos.

TERCEIRO ENVOLVIDO

Waldiney Junior de Souza Alfonso foi o último dos suspeitos envolvidos na morte do soldado Marcelo a ser localizado. Ele tinha sido preso pela Polícia Militar em março do ano passado, em Campo Grande, transportando skunk. Além dele, estavam no carro dois bolivianos que acabaram presos.

Pelo fato de ter sido preso em flagrante, em seu depoimento alegou que fora contratado por cerca de R$ 1 mil para fazer o transporte de algumas pessoas de Corumbá para Campo Grande e só depois descobriu que estava transportando droga. Além da pena de seis anos de prisão, também recebeu multa de mais de R$ 30 mil a serem pagas.

Ele chegou a ficar recluso em Campo Grande, até que em maio deste ano conseguiu o direito de cumprir pena no regime semiaberto. Cerca de um mês após ter esse benefício da Justiça, estava envolvido no atentado ocorrido em Ladário que terminou com a morte do PM Marcelo.

ATENTADO

Todo o contexto que resultou na morte de Marcelo Pimenta tem como foco um homem que está relacionado como vítima.

Essa pessoa, que atua como tatuador em Corumbá e Ladário, conseguiu escapar do atentado que sofreu com tiros de fuzil HK417, que é de uso restrito e usado por exércitos para ações de contraterrorismo, porque se escondeu em um carro blindado que estava na sua garagem.

As investigações conduzidas até agora pelas forças de segurança apontam que o homem, arrolado como vítima, com o PM Marcelo Pimenta, ainda pode auxiliar nas apurações por ser uma testemunha.

Foi inclusive esse homem quem fez o primeiro contato com o 190, da Polícia Militar, para informar sobre os disparos de arma de fogo em Ladário.

A Polícia Civil apontou em inquérito que Everton Viana conhecia essa vítima e ambos teriam desavenças. A PMMS também destacou essa disputa, apontando ainda um possível desarcordo por contra do tráfico de drogas.

Conforme apurado, a vítima do atentado não está mais morando na região de fronteira.

O inquérito que investiga tentativa de homicídio, homicídio, posse de arma de uso restrito e tráfico de drogas segue em tramitação e figura como a única pessoa investigada ainda viva Kalissa das Neves Guadalupe, de 35 anos, ex-namorada de Everton Viana.

Ela não tinha passagens policiais até o dia 30 de junho, quando na casa dela encontraram um arsenal e drogas. Ela segue no presídio feminino de Corumbá.

*SAIBA

Desde a morte do policial militar Marcelo Pimenta, no dia 30 de junho, 10 pessoas morreram em confronto com a polícia, nove até o dia 11. Destes, sete supostos criminosos estavam em municípios na faixa de fronteira do Estado.

confira

Divulgado resultado final da primeira etapa do Revalida 2026

Inep também publica gabarito definitivo de prova objetiva

12/07/2026 21h00

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Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

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Os participantes da primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2026/1 já podem consultar o resultado definitivo da análise da documentação comprobatória de conclusão de curso.

A divulgação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) foi na última sexta-feira (10), após a apreciação dos recursos interpostos pelos candidatos que discordaram do resultado preliminar, conforme previsto em edital.

Os resultados podem ser consultados diretamente na Página do Participante do Sistema Revalida.  É preciso fazer login com a conta da plataforma Gov.br.

O Inep também publicou o gabarito definitivo da prova objetiva.

Critério

A aprovação na primeira etapa do Revalida 2026/1 exige que o participante alcance, no mínimo, 59 pontos, de um total de 100 possíveis na prova objetiva. Além disso, é preciso ter a documentação comprobatória de conclusão do curso de Medicina aprovada, conforme as regras estabelecidas no edital.

O Revalida tem o objetivo de verificar se médicos formados no exterior aquiriram os conhecimentos, habilidades e competências necessários para o exercício profissional no Brasil, adequados aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

O exame é composto por duas etapas de avaliação, a teórica e a prática. O processo organizado pelos ministérios da Educação e da Saúde serve para dar validade aos diplomas de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior que desejam atuar no Brasil.

A revalidação de diplomas médicos é feita por instituições públicas de educação superior que aderiram ao Revalida.

As referências exigidas no Brasil são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normas e na legislação profissional.

até novembro

IBGE inicia coleta da Pesquisa Nacional de Saúde em 4,3 mil domicílios de MS

Além de entrevistas, participantes selecionados terão pressão arterial, peso e altura aferidos

12/07/2026 18h00

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Pesquisadores visitarão domicílios até o dia 30 de novembro de 2026

Pesquisadores visitarão domicílios até o dia 30 de novembro de 2026 Foto: Divulgação / IBGE

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou, na última sexta-feira (10), a coleta da terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS 2026), realizada em parceria com o Ministério da Saúde.

A PNS é realizada por amostragem e, até 30 de novembro, cerca de 60 entrevistadores do IBGE visitarão 4.335 domicílios em Mato Grosso do Sul. Em todo o País, serão 140 mil domicílios visitados em todos os estados.

O levantamento domiciliar vai coletar informações sobre as condições de saúde da população, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, ocorrência de doenças crônicas e fatores associados à qualidade de vida.

Durante a visita, o entrevistador do IBGE aplicará um questionário sobre o domicílio e seus moradores. Em seguida, um morador com 15 anos ou mais, selecionado aleatoriamente, responderá ao questionário individual.

Entre os temas investigados estão doenças crônicas, saúde da mulher, saúde da população idosa, saúde bucal, saúde mental, alimentação, atividade física, tabagismo, acidentes, violência, doenças transmissíveis, pessoas com deficiência, cobertura por plano de saúde, utilização dos serviços de saúde, além de informações sobre educação,trabalho, renda e condições de moradia.

Além da entrevista, os participantes selecionados para o questionário individual terão a pressão arterial, o peso e a altura aferidos.

Os dados da PNS 2026 servem para acompanhar e avaliar políticas públicas, planejar as ações do Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecer a saúde privada e monitorar o cumprimento de metas nacionais e internacionais relacionadas ao tema.

“Os resultados permitem conhecer melhor a realidade do país, apoiar estudos e pesquisas e subsidiar ações voltadas à promoção da saúde e à redução das desigualdades”, disse o IBGE, em nota.

Exames de sangue e urina

O Instituto destaca que, na edição 2026, pela primeira vez será feita uma coleta de biomarcadores, por meio de exames gratuitos de sangue e urina, em uma subamostra de participantes com 35 anos ou mais, entre julho
e outubro.

Os exames incluem hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio, potássio, sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio.

Posteriormente, os participantes voluntários receberão gratuitamente os resultados dos exames realizados.

As análises dos resultados das amostras permitirão produzir indicadores relacionados a doenças crônicas, fatores metabólicos, função renal, exposição a contaminantes ambientais, entre outros.

Como identificar o entrevistador

Os entrevistadores do IBGE estarão devidamente identificados com crachá, colete institucional e dispositivo eletrônico de coleta.

A identidade do servidor pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800 721 8181, tendo em mãos um dos seguintes dados: matrícula, CPF ou RG do entrevistador.

O IBGE destaca que a participação dos moradores dos domicílios selecionados é fundamental para garantir que os resultados representem adequadamente as condições de saúde da população do país. 

Por isso, se um pesquisador bater à porta, o IBGE orienta que o morador colabore e responda aos questionamentos.

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