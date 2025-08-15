Escola Municipal de Trânsito é oficializada depois de 5 meses em Campo Grande

Depois de cinco meses do lançamento, foi oficializada a criação da Escola Municipal de Trânsito (EMT) em Campo Grande, com foco na promoção de comportamentos seguros no trânsito.
Sob coordenação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a EMT irá oferecer cursos, treinamentos e ações educativas sobre a cidadania, mobilidade e segurança viária à população.
A oficialização consta em decreto assinado pela Prefeita Adriane Lopes e publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município.
Com objetivo de atuar junto às escolas municipais do ensino fundamental ao médio, o projeto tem seu espaço próprio reservado às atividades previstas.
Há também o pensamento para o futuro dos futuros condutores da cidade, em que para os alunos mais velhos, de ensino médio, serão oferecidas aulas que posteriormente ajudarão na fase teórica da formação exigida para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Segundo o diretor-presidente da Agetran, Paulo Silva, a implementação é um modelo semelhante ao do Estado.
“Queremos implementar esse modelo no município, para antecipar a conscientização sobre a segurança e o respeito no trânsito desde cedo”, destaca.
O projeto foi lançado em 21 de março desse ano e vai ser aberto à toda a população. Em oferecimento pela Gerência de Trânsitos em parceria com a própria Escola, a iniciativa integra o Plano de Governo da administração municipal, que define ações estratégicas para a infraestrutura e os serviços públicos.
Trânsito em Campo Grande
Na capital, há aproximadamente um veículo para cada 1,9 habitantes, o que representa uma grande frota circulante. Segundo o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), são 593 veículos envolvidos em acidentes até agosto de 2025.
A prefeita, Adriane Lopes, no evento de lançamento em março, mencionou o investimento na educação para o trânsito desde a base, com foco na conscientização dos cidadãos sobre a importância do respeito no trânsito.
“Observamos que, especialmente no centro e nos bairros próximos, os horários de pico já exigem atenção redobrada e reforçam a necessidade de pensar na mobilidade urbana e nas transformações que a cidade precisa. Os desafios são grandes: Campo Grande está se aproximando da marca de um milhão de habitantes, cresce a cada dia e, com a futura rota bioceânica impulsionando o turismo e o desenvolvimento econômico, é fundamental planejarmos um futuro mais seguro e organizado para o trânsito”, afirmou.