Cidades

CAMPO GRANDE

Escola Municipal de Trânsito é oficializada depois de 5 meses em Campo Grande

Com promessa de capacitações, treinamentos, simuladores de situações de risco e atividades voltadas para a população, projeto busca maior segurança viária nas ruas da capital

Noysle Carvalho

15/08/2025 - 14h32
Depois de cinco meses do lançamento, foi oficializada a criação da Escola Municipal de Trânsito (EMT) em Campo Grande, com foco na promoção de comportamentos seguros no trânsito.

Sob coordenação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a EMT irá oferecer cursos, treinamentos e ações educativas sobre a cidadania, mobilidade e segurança viária à população.

A oficialização consta em decreto assinado pela Prefeita Adriane Lopes e publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município.

Com objetivo de atuar junto às escolas municipais do ensino fundamental ao médio, o projeto tem seu espaço próprio reservado às atividades previstas.

Há também o pensamento para o futuro dos futuros condutores da cidade, em que para os alunos mais velhos, de ensino médio, serão oferecidas aulas que posteriormente ajudarão na fase teórica da formação exigida para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Segundo o diretor-presidente da Agetran, Paulo Silva, a implementação é um modelo semelhante ao do Estado.

“Queremos implementar esse modelo no município, para antecipar a conscientização sobre a segurança e o respeito no trânsito desde cedo”, destaca.

O projeto foi lançado em 21 de março desse ano e vai ser aberto à toda a população. Em oferecimento pela Gerência de Trânsitos em parceria com a própria Escola, a iniciativa integra o Plano de Governo da administração municipal, que define ações estratégicas para a infraestrutura e os serviços públicos.

Trânsito em Campo Grande

Na capital, há aproximadamente um veículo para cada 1,9 habitantes, o que representa uma grande frota circulante. Segundo o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran), são 593 veículos envolvidos em acidentes até agosto de 2025.

A prefeita, Adriane Lopes, no evento de lançamento em março, mencionou o investimento na educação para o trânsito desde a base, com foco na conscientização dos cidadãos sobre a importância do respeito no trânsito.

“Observamos que, especialmente no centro e nos bairros próximos, os horários de pico já exigem atenção redobrada e reforçam a necessidade de pensar na mobilidade urbana e nas transformações que a cidade precisa. Os desafios são grandes: Campo Grande está se aproximando da marca de um milhão de habitantes, cresce a cada dia e, com a futura rota bioceânica impulsionando o turismo e o desenvolvimento econômico, é fundamental planejarmos um futuro mais seguro e organizado para o trânsito”, afirmou.
 

DINHEIRO PÚBLICO

Governo de MS destina valor milionário a shows religiosos bolsonaristas

O movimento "Clamor pelo Brasil" terá seu 12º show de música gospel do ano neste sábado. Cachê chega a R$ 180 mil

15/08/2025 13h59

No dia 2, a estrela do

No dia 2, a estrela do "Clamor pelo Brasil" será Shirley Carvalhães, que em 2022 foi candidata a deputada ao lado de Bolsonaro

Normalmente associado ao bolsonarismo, o movimento "Clamor pelo Brasil" terá seu 12º show de música gospel do ano neste sábado em Mato Grosso do Sul. Tanto este quanto os anteriores foram patrocinados pelo Governo do Estado, que somente nos oito primeiros meses do ano destinou quase R$ 1,2 milhão ao movimento.

Neste sábado (16), o evento ocorre em Coxim, com o Pastor Lucas. A Fundação de Cultura repassou R$ 90 mil para o evento, intermediado pela Criative Music, empresa capixaba que se apresenta como a maior agenciadora gospel do Brasil.

Esta mesma empresa foi a responsável pela maior parte dos contratos firmados  no ano em outras 11 cidades que receberam o “Clamor pelo Brasil”. Todas as contratações foram feitas sem licitação. 

Para o dia 23 de agosto, sábado da próxima semana, está prevista a 13ª edição, com um show em Nova Andradina. A atriz escolhida é Shirley Carvalhães, que receberá parte dos R$ 110 mil que a Fundação de Cultura destinou para o evento. 

Em 2022, a cantora foi candidata a deputada federal pelo União Brasil no Rio de Janeiro, mas  ficou longe de conseguir uma vaga na Câmara, pois obteve apenas 4.396 votos. Em sua publicidade fez questão de destacar que apoiava Bolsonaro. 

No dia 9 de agosto, o palco do “Clamor pelo Brasil” foi instalado na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, onde aconteceu uma Marcha para Jesus em comemoração aos 133 anos de emancipação do município. A verba pública da Fundação de Cultura foi de R$ 90 mil. 

A estrela da vez foi Theo Rubia e, apesar do frio, o show atraiu centenas de fiéis, segundo sites de notícias da cidade. Além de pastores locais, no palco esteve o pastor Wilton Acosta, um dos principais defensores do bolsonarismo nas igrejas evangélicas de Mato Grosso do Sul. 

Antes disso, no dia 28 de junho, em Bela Vista, a Fundação de Cultura liberou R$ 180 mil para bancar o show da banda mineira Preto no Braco, que foi a atração principal da Marcha para Jesus na cidade que faz fronteira com o Paraguai. 

Em Garanhuns, no Pernambuco, a mesma banda recebeu um cachê de R$ 60 mil para uma apresentação no FIG (Festival de Inverno de Garanhuns), conforme publicado no Diário Oficial daquela cidade. 

Para efeito de comparação, a cantora Elba Ramalho foi contratada pelo Governo do Estado por R$ 145 mil para se apresentar no Festival de Inverno de Bonito, no próximo dia 20. Samuel Rosa, que era do Skank e se apresenta na sexta-feira (22) terá cachê de R$ 280 mil. 

ROTEIRO AMPLO

Além das cidades já citadas acima, neste ano os eventos ocorreram também nas cidades de Amambai (R$ 80 mil), Caarapó (R$ 90 mil), Rio Brilhante (R$ 80 mil), Nioaque (R$ 60 mil), Água Clara (R$ 80 mil), Terenos (R$ 15 mil), Corumbá (R$ 150 mil), Bandeirantes (R$ 120 mil) e Corguinho (R$ 15 mil). 

Ao longo de 2024 os valores foram parecidos aos de agora. Somente no primeiro semestre a Criative Music, do empresário Ivanildo Medeiros Nunes, faturou R$ 610 mil com o “Clamor pelo Brasil”, normalmente promovido durante as edições da Marca para Jesus. 

No ano anterior, 2023, a mesma empresa assinou contratos que superaram os R$ 2 milhões com o Governo de Mato Grosso do Sul, conforme apuração feita no diário oficial. 

DOURADOS

Professor universitário é preso por suspeita de estupro e pedofilia

Homem de 44 anos é suspeito de abusar de criança 4 anos e estava foragido

15/08/2025 13h31

Estuprador era vizinho da vítima

Estuprador era vizinho da vítima Divulgação

Um homem, de 44 anos foi preso por estupro de vulnerável nessa sexta-feira (15). O suspeito era professor da Universidade Federal de Dourados (UFGD) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) no município e estava foragido. 

O suspeito fugiu para o estado do Paraná, ao ser flagrado no ato criminoso. O ocorrido foi na casa do professor, que é vizinho da família. Ele teria atraído a criança de apenas 4 anos e foi pego de surpresa pelos pais da vítima durante o crime. 

Ainda na investigação, foi descoberto que o autor do crime gravava vídeos da criança em outros momentos antes do crime. O material foi recolhido e será analisado pela perícia da Polícia Civil para verificar se há prática de outros crimes.

Foi cumprida a prisão preventiva pela autoridade policial, deferida pelo Poder Judiciário, devido à gravidade dos fatos. Por conta da fuga do agressor para Foz do Iguaçu, quem realizou a prisão foi a Polícia Civil do Paraná.

Com um mandado, os policiais o encontraram em uma casa na região urbana da cidade e apreenderam um notebook e um aparelho celular. A investigação continua para apurar a existência de outras vítimas.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, na última edição publicada pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Dourados está na lista dos 10 municípios com maiores taxas de estupros. A taxa é de 90,9 estupros para cada 100 mil habitantes no ano de 2024.

A cidade é a única que está entre as 20 primeiras posições entre as 50 cidades com mais de 100 mil habitantes com taxas mais elevadas de estupros do Brasil em 2024. Na 36ª posição está o município de Três Lagoas.

Canais de denúncia:

  • Ligue 180 - Central de atendimento à Mulher
  • Disque 100 - Direitos Humanos
  • 190 - Polícia Militar

Toda vítima de estupro tem direito a atendimento gratuito e sigiloso no SUS, incluindo apoio psicológico e exames.
 

