Escolas começam ano letivo em campanha contra maus-tratos a animais

Violência e maus-tratos contra animais está cada vez mais comum no Brasil. O caso do Cão Orelha chocou o Brasil e gerou repercussão nacional e uma onda de indignação nas redes sociais.
Para isso, a Secretaria de Educação (SED-MS) e Ministério Público (MPMS) prepararam um ponto de reflexão, em combate aos maus-tratos contra animais, logo no primeiro dia de aula do ano letivo 2026.
Na entrada da Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, havia patinhas como símbolo de respeito aos animais, manifestando a importância do cuidado e amor com pets.
Além disso, também havia um painel com cartazes pets, fotos de animais, patinhas e frases reflexivas a respeito da violência e abandono contra os bichinhos. Confira:
- “Ter carinho pelos animais é plantar sementes de bondade que florescem em cada canto do mundo”
- “A maior covardia de uma pessoa é despertar o amor em alguém e depois abandoná-lo”
- “Não existe pecado mais vergonhoso do que abandonar quem sempre esteve ao seu lado”
- “N semblante de um animal que não fala, há todo um discurso que só um espírito sábio é capaz de entender”
- “Não existe pecado mais vergonhoso do que enganar alguém que acreditou em você”
- “O abandono de animais de companhia é um crime punível com pena de prisão”
De acordo com o secretário de Educação, Hélio Daher, o objetivo é promover campanhas de conscientização nas escolas em combate aos maus-tratos contra animais.
"Ministério Público, Secretaria de Educação e Conselho Estadual de Educação juntaram forças para lançar uma ação de conscientização sobre o respeito evitar maus-tratos contra animais. A gente presenciou aquela situação em que jovens agrediram animais até a morte e a gente entendeu que é necessário que a sociedade faça essa reflexão. A gente tem responsabilidade de tratar esse tema nas escolas. Aqui nessa escola tem as patinhas e cartazes. Os alunos já estão sendo recebidos com essa consciência e podem participar mais no combate aos maus-tratos contra animais", explicou o Daher.
O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (Progressistas), afirmou que é necessário ensinar respeito e combater a violência contra os animais na escola.
“A escola é um ambiente de construção de respeito. Na relação de qualquer ser humano com os animais de uma maneira geral, sejam eles domesticados ou não, a gente tem que criar esse sentimento de respeito e as escolas estão promovendo essa ação aqui com as patinhas, os cartazes, os banners, já chamando atenção para o fato de que a discussão ocorra aqui dentro da escola no sentido de criar esse sentimento de respeito pelos animais”, disse.
CASO ORELHA
O cão Orelha, cachorro comunitário que possui aproximadamente 10 anos, foi espancado a pauladas por quatro adolescentes, em 4 de janeiro, na Praia Brava, em Florianópolis, litoral de Santa Catarina (SC).
Ele foi encontrado agonizando, sangrando e cheio de feridas, por moradores da região, um dia depois. Em seguida, foi levado a clínica veterinária, mas, faleceu. Em razão das dores e ferimentos, ele teve que ser sacrificado.
A morte do cachorro gerou repercussão nacional e uma onda de indignação nas redes sociais. Vários protestos foram registrados em várias partes do Brasil.
MAUS-TRATOS
Dados da Superintendência de Políticas Integradas de Proteção da Vida Animal (Suprova) apontam que 18.268 denúncias de maus-tratos contra animais domésticos foram registrados, no ano de 2025, em Mato Grosso do Sul. Com isso, a média foi de 1.660 denúncias por dia.
Em novembro de 2025, foram registrados 942 denúncias contra cachorros e 540 contra gatos.
Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, a médica veterinária Beatriz Calepso afirmou que várias atitudes podem ser consideradas como maus-tratos. Confira:
- Bater, com a intenção de "educar"
- Machucar, espancar, violentar e ferir
- Abandono
- Levar o animal para passear em horários de sol intenso - o asfalto pode atingir temperaturas muito altas e causar queimaduras nas patinhas, o que é doloroso para animais. Além disso, o calor excessivo pode causar hipertermia, que gera consequências graves como convulsões, taquipneia e respiração ofegante
- Deixar o animal sem água, alimentação ou abrigo
- Viajar e deixar o animal sozinho
- Expor o animal a situação de stress constante
- Zoofilia
Além disso, de acordo com a veterinária, os sintomas/sinais que o animal apresenta quando é vítima de maus-tratos é:
- Medo excessivo
- Comportamento retraído/recluso
- Permanecer isolado em um canto
- Dificuldade de socializar com pessoas
- Animal bravo defesa exagerada
- Presença de lesões, feridas e hematomas
"O Caso Orelha foi algo que chocou muito. Eu acho que pela forma que aconteceu, algo que humanamente, pensando para mim, era impossível, mas a gente vê que isso se torna tão comum, quantos animaizinhos devem passar por isso e a gente nem sabe. Graças a Deus isso viralizou e as pessoas puderam ver que isso infelizmente é mais real do que a gente pensa', pontou a veterinária.
ONDE DENUNCIAR?
É possível denunciar maus-tratos contra animais domésticos nos seguintes números:
- Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) - (67) 3313-5000 / (67) 3313-5001
- Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (DECAT) - (67) 3325-2567 / 3382-9271
- Delegacia Virtual (Devir) através do site
"O canal de denúncias é uma ferramenta essencial para combater os maus-tratos. Ele facilita o acesso da população e fortalece a rede de proteção animal em todo o estado", destacou o superintendente estadual de Proteção da Vida Animal, Carlos Eduardo Rodrigues.
CRIME
Maus-tratos contra animais é crime no Brasil, de acordo com a LEi nº 9.605/1998.
As penas variam de três meses a um ano de reclusão e multa.
A Lei 14.064/2020 aumentou a gravidade da punição, especialmente para crimes contra cães e gatos, que passaram a ter penas de 2 a 5 anos de prisão.