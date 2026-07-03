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Em meio ao luto pela tragédia ocorrida em Campo Grande na manhã desta sexta-feira (3), a empresária Anelize Andrade usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao marido, o piloto Henrique Martin de Carvalho, morto na queda de um avião de pequeno porte nas proximidades do Aeródromo Santa Maria.

Em uma publicação acompanhada de uma foto da família, ela escreveu uma breve mensagem de despedida: "Amorzinho, não tenho palavras... que Deus conforte nossos corações."

A publicação de Anelise Andrade rapidamente recebeu dezenas de mensagens de solidariedade de amigos, familiares e seguidores. Nos comentários, internautas manifestaram apoio à viúva e prestaram homenagens ao piloto, desejando força para enfrentar o momento de luto.

Entre as mensagens, uma amiga escreveu:

"Difícil de acreditar. Deus derrame bálsamo, dando conforto e acalento ao coração dos seus."

Outro internauta comentou:

"Que Deus conforte seu coração e te dê muita força nesse momento."

Nas redes sociais, Henrique costumava compartilhar registros da rotina como piloto, além de momentos ao lado da esposa e da filha do casal, evidenciando a proximidade da família durante a trajetória construída na aviação.

Horas antes da homenagem, Anelize disse que não acredita em falha humana como causa do acidente. Segundo ela, Henrique era um piloto experiente, acumulava quase mil horas de voo e havia participado de testes na aeronave após uma manutenção realizada no dia anterior à tragédia.

Esposa homenageia piloto morto em queda de avião em Campo Grande.

Casados há 17 anos, os dois transformaram a paixão pela aviação em um projeto de vida. A família investiu durante anos na formação de Henrique até que ele conquistasse espaço na profissão.

Ela também relembrou que costumava acompanhar o marido nos hangares e aeroportos sempre que possível, ao lado da filha do casal.

Como ocorreu o acidente

O acidente aconteceu por volta das 6h30 desta sexta-feira, poucos minutos após a decolagem de um avião bimotor Neiva EMB-810D Seneca, matrícula PT-WYQ, que partiu do Aeródromo Santa Maria com destino ao Pantanal.

A aeronave caiu em uma área de mata localizada nas proximidades do próprio aeródromo, provocando a morte instantânea do piloto Henrique Martin de Carvalho e da pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff, de 45 anos.

Lydia era reconhecida internacionalmente pelos estudos sobre a fauna pantaneira, especialmente com pesquisas voltadas aos tamanduás. Ela viajava com frequência ao Brasil para desenvolver trabalhos científicos relacionados à conservação da biodiversidade do Pantanal.

As equipes do Corpo de Bombeiros localizaram os destroços após cerca de uma hora e meia de buscas em uma área de difícil acesso.

A operação mobilizou militares, drones com câmera térmica e um helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). Apesar do impacto da queda, não houve incêndio no local.

Investigações seguem em andamento

As circunstâncias da queda ainda são desconhecidas e serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão da Força Aérea Brasileira responsável por investigar acidentes aeronáuticos no país.

Técnicos da Aeronáutica iniciarão os trabalhos de perícia nos destroços da aeronave, que permaneceram isolados para preservar os vestígios.

Segundo o delegado Sam Suzumura, responsável pelos primeiros levantamentos, uma das hipóteses iniciais considera que a forte neblina registrada em Campo Grande no momento da decolagem possa ter contribuído para o acidente.

No entanto, ele ressaltou que qualquer conclusão depende da análise técnica da aeronave e dos demais elementos que serão coletados durante a investigação.

O delegado explicou ainda que também será analisada a parte mecânica da aeronave para verificar a existência de eventual falha estrutural ou perda de potência. Até o momento, nenhuma hipótese foi descartada oficialmente.

Outro fator que deverá ser considerado é que o modelo envolvido no acidente não possui caixa-preta, característica comum em aeronaves desse porte.

Por isso, a investigação dependerá da análise dos destroços, dos registros de manutenção, das condições meteorológicas, dos documentos da aeronave e dos depoimentos de testemunhas para reconstruir a sequência dos acontecimentos.

Enquanto os órgãos responsáveis trabalham para esclarecer as causas da tragédia, familiares e amigos tentam lidar com a perda.

A homenagem publicada por Anelize Andrade tornou-se um dos símbolos do luto que marcou o dia em Campo Grande, reunindo mensagens de apoio e despedida ao piloto, lembrado por colegas como um profissional dedicado e apaixonado pela aviação.