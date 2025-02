Estado anuncia R$ 25,2 milhões em obras para oito cidades de MS

Pavimentação asfáltica ocorrerá em mais dois municípios do estado - Reprodução, Governo de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Oito cidades de Mato Grosso do Sul receberão um investimento de R$ 25,2 milhões em pacotes de obras públicas. O investimento foi publicado na última sexta-feira (31), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme o anúncio, as obras serão geridas pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul-MS), que abriu três novos processos de licitação para a execução das obras.

Entre as melhorias, estão obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais nos municípios de Ladário, nos bairros Almirante Tamandaré, Nova Aliança e Alta Floresta; e em Pedro Gomes, no bairro São Francisco. O investimento total soma R$ 25.087.223,88.

Interessados em participar das licitações devem acompanhar o processo e enviar as propostas por meio do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) ou pelo endereço eletrônico oficial da Agesul.

Aeroportos

Além disso, o Governo de Mato Grosso do Sul anunciou licitação para a elaboração do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) em seis municípios do estado.

Este planejamento é importante para garantir a segurança operacional dos aeroportos e incentivar o desenvolvimento regional.

O investimento total soma R$ 156.997,32, destinados aos municípios de Camapuã, Cassilândia, Naviraí, Paranaíba, Jardim e Água Clara.

Rodovia que se 'esfarela' há 10 anos finalmente será recapeada

Publicação do Diário Oficial do Governo do Estado dessa segunda-feira (3), trouxe a homologação da licitação para reforma de 49,9 quilômetros da MS-436, entre as cidades de Camapuã e Figueirão, rodovia concluída em 2013 e que alguns meses depois começou a se esfarelar. Desde então, sempre foi alvo de reclamações por conta das más condições.

A obra ficará a cargo da empreiteira LCM Construção e Comércio, que se ofereceu a fazer os trabalhos por R$ 101.212.310,02, o que representa deságio de 1,6%, já que a administração estadual estava disposta a pagar até R$ 102.860.310,38 pela recuperação.

A rodovia toda tem 111 quilômetros e o recapeamento do maior trecho, de 61 quilômetros, chegou a ser licitado em maio do ano passado, mas o certame acabou sendo cancelado e nova licitação foi aberta no dia 5 de dezembro, prevendo investimento de R$ 134 milhões para refazer o asfalto.

O valor para recuperar a rodovia inteira será 21% maior que os R$ 194 milhões anunciados em maio do ano passado, quando o Governo do Estado anunciou o recapeamento completo da rodovia.

O trecho cuja licitação foi homologada nesta segunda-feira vai da Pontinha do Cocho até a cidade de Figueirão. Questionada sobre uma possível data para o início das obras, a Agesul não havia se manifestado até a publicação da reportagem.

Assine o Correio do Estado