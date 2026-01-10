Estado destina R$ 2,5 milhões para Carnaval de Corumbá e Campo Grande

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), anunciou o aporte financeiro de R$ 2,5 milhões para o Carnaval de Corumbá e Campo Grande deste ano, dois dos municípios com as folias carnavalescas mais tradicionais de Mato Grosso do Sul.
Os apoios foram anunciados na edição extra desta sexta-feira (9) do Diário Oficial do Estado e foram também divididos em três extratos. O primeiro aporte é destinado a Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Corumbá (Libloc), sob o montante de R$ 420 mil e com objetivo de auxiliar os desfiles dos blocos oficiais da cidade.
Ainda para cidade pantaneira, mais R$ 900 mil foram destinados, desta vez para a Liga Independente das Escolas de Samba de Corumbá (Liesco), visando “realizar o Carnaval de Corumbá de 2026, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2026, por meio da confecção de alegorias, suporte para palas de fantasias para o desfile das escolas de samba”.
Já a folia de Campo Grande foi contemplada com o montante de R$ 1,2 milhão, que será destinada para a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), a fim de apoiar a “realização dos desfiles das seis escolas de samba do grupo único e uma escola de samba mirim no Carnaval 2026”.
Para efeito de comparação, o Carnaval campo-grandense do ano passado também recebeu R$ 1,2 milhão do Executivo estadual, verba destinada para a contratação de profissionais, produção de carros alegóricos, fantasias e alegria à população, como afirmou o governador Eduardo Riedel na época.
Carnaval 2026
Diferente de 2025 - que aconteceu em março -, o Carnaval deste ano será em meados de fevereiro, mais especificamente entre os dias 13 e 18. Mas, por que a folia de 2026 está marcada para essa data?
A data do Carnaval é móvel e está diretamente relacionada a convenções astronômicas e religiosas, como o equinócio, o Domingo de Ramos e a Páscoa. Confira todas as variáveis que determinam a data do Carnaval:
- A Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre depois do equinócio de primavera no hemisfério norte (outono no hemisfério sul);
- O equinócio ocorre em 20 de março, quando o dia e a noite têm a mesma duração, e a primeira lua cheia após o evento ocorre entre os dias 1º e 9 de abril, no período em que acontece a Páscoa deste ano;
- O Carnaval sempre termina 40 dias antes do Domingo de Ramos (29 de março), que antecede a Páscoa;
- O Carnaval é comemorado exatamente 47 dias antes da Páscoa (5 de abril);
Saiba
O Carnaval de 2025 de Campo Grande atraiu cerca de 78 mil foliões na Esplanada Ferroviária e Praça do Papa entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, de acordo com balanço divulgado pela Guarda Civil Metropolitana após o término da festividade.