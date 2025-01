Carnaval 2025 será em março; entenda o porquê

Cidades

Criminoso também teria sido flagrando tentando furtar veículos nas proximidades do endereço durante a madrugada

Um jovem de 19 anos acabou preso pela polícia após tentar furtar uma televisão de hotel na manhã dessa segunda-feira (6), em Rio Verde, cidade a 204 quilômetros da capital Campo Grande.

Segundo informação da Polícia Civil de Rio Verde, tudo começou após o registro do boletim de ocorrência do furto. Além da tv, o criminoso teria levado consigo um receptor de antena parabólica e controles remotos. Além disso, o suspeito do crime também teria sido flagrado tentando furtar veículos nas proximidades do hotel durante a madrugada.

Após diligências, agentes da Polícia Militar conseguiram localizar o suspeito, que tentava fugir na rodoviária do município no final da tarde do mesmo dia. Durante a abordagem, o criminoso relatou ter trocado a televisão por drogas em um imóvel localizado no bairro Capão Verde.

A equipe policial então foi até o endereço relatado e conseguiu localizar a televisão furtada. O aparelho estava na casa de uma mulher de 23 anos, que admitiu ter comprado sem nota fiscal pelo preço de R$ 150 reais. No local, os policiais também encontraram uma pequena porção de maconha e R$ 113 em espécie.

Após checagem no sistema policial, os agentes constataram ainda que a mulher possui passagens criminais por tráfico de drogas. A suspeita foi presa em flagrante pelo crime de receptação dolosa.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.