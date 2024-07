Estado encaminha projeto de lei para contratação de bombeiros militares temporários

SEGURANÇA PÚBLICA

Quadrilha agia de maneira estratégica e chegou a realizar roubos em Mato Grosso do Sul, Recife, Pernambuco e Maceió



A Polícia Civil de São Paulo desmantelou nesta quarta-feira (3) uma quadrilha envolvida em roubos de condomínios de alto padrão em Mato Grosso do Sul. O grupo de criminosos fugiu para São Paulo após diversos roubos na capital.

A busca para identificar o grupo de criminosos partiu do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Divisão Especializada de Araçatuba, após receberem informações de outros estados sobre a quadrilha.

Segundo o Deic, o líder da quadrilha selecionava as vítimas por meio de um banco de dados que fazia parte de uma central clandestina de telemarketing, onde conseguia ter acesso ao padrão salarial das vítimas e selecionar os alvos.

O criminoso realizava ligações diárias no telefone fixo das vítimas para monitorar quando o morador estava em casa e, a partir disso, avisava o restante da quadrilha para realizarem a invasão. Além disso, a quadrilha utilizava carros dublês, ferramentas para invadir as casas, além de armas de fogo.

Durante a última operação, a Justiça emitiu 15 mandados de busca e apreensão e nove de prisão temporária. Nos endereços investigados, os policiais civis apreenderam celulares, um notebook, valores em espécie, além de jóias, relógios e bolsas de grife.

Quatro suspeitos foram presos e encaminhados à sede do Deic. A polícia segue investigando a quadrilha para a captura do restante do grupo.

Invasão ao apartamento de Azambuja

No início do mês passado, três criminosos foram presos na capital pela invasão e furto do apartamento de luxo do ex-governador Reinaldo Azambuja. Eles foram encontrados no estado paulista pelas equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro)

O ex-governador e presidente do PSDB de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, teve seu apartamento invadido, em Campo Grande. Conforme informações da polícia, objetos pessoais e joias foram levados pelos criminosos. Na época, Azambuja se encontrava no município de Maracaju, em agenda do partido ao lado de Eduardo Riedel.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o furto foi descoberto na tarde do dia 9 de junho, quando equipes da Polícia Civil foram acionadas no condomínio.

A reportagem tentou contato com Reinaldo Azambuja, que preferiu não comentar sobre o assunto.

O Correio do Estado entrou em contato com o delegado titular da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), Guilherme Scucuglia, que relatou à reportagem que “estava em diligências e não poderia falar sobre as investigações”.