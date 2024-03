Estado inaugura espaço para atender mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência

Visando ampliar os serviços de enfrentamento à violência de gênero, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul criou um centro especializado para atender não apenas as mulheres vítimas de violência doméstica, mas também crianças e adolescentes que são impactados cognitivamente e emocionalmente pelas violências presenciadas em seus lares.

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher, à Criança e ao Adolescente em Situação de Violência (CEAMCA), localizado na Rua Piratininga, 559, Jardim dos Estados, em Campo Grande, tem como objetivo prestar apoio inicial e acompanhamento psicossocial contínuo para mulheres em situação de violência - que pode ser estendido às crianças e aos adolescentes -, propor políticas públicas pautadas em indicadores, além de realizar palestras, oficinas, capacitações, entre outras atividades.

"O Ceamca nasceu com a observação do trabalho feito com as mulheres vítimas de violência então atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), que para romper o ciclo da violência nós precisávamos atender a família, e a família passa pelos filhos dessa mulher. E para fazer esse atendimento de forma especializada e eficaz na proteção dos direitos dessa criança e adolescente surgiu esse novo equipamento de atendimento e proteção", explica a secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza.

A política de atendimento à criança e ao adolescente seguirá o padrão da estabelecida no Estatuto da Criança e do Adolescente, de maneira a realmente garantir a plena efetivação dos direitos infanto-juvenis.

“O enfrentamento à todas as formas de violência contra crianças, adolescentes e mulheres é um papel de todos. Precisamos trabalhar de forma transversal, com a rede de atendimento, poder público, mas principalmente toda a sociedade, pois nenhuma forma de violência deve ser aceita”, conclui a secretária.

A coordenadora do Ceamca, Sidneia Tobias, destaca que os filhos das mulheres já atendidas seguirão o protocolo de atendimento que consiste no atendimento da assistência social e na sequência com a psicóloga. Reforçando que com a publicação do Decreto será reestruturado um novo modelo de atendimento.

“O então Ceam era um local que prestava acolhimento e acompanhamento psicossocial às mulheres vítimas de violência no geral. Maiores de 18 anos e que não necessariamente precisavam ter um boletim de ocorrência registrado, e não tem recorte de renda. O Governo do Estado já disponibilizava esse serviço de excelência, uma política pública efetiva, que deu certo. Agora ampliamos nosso atendimento para que não apenas as mulheres se tratem e se cuidem para romper de vez o ciclo de violência que estão vivendo, mas também seus filhos que acompanham todo o sofrimento da mãe. E para continuar com esse atendimento de excelência vamos reestruturar nossa forma de trabalhar para um melhor resultado”, ressalta Sidneia.

O Ceamca está disponível nos números de telefone: 0800 067 1236, (67) 99653-5913 ou 3361-6191.