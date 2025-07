Estiagem derruba umidade do ar, que pode atingir 15% em MS - Crédito: Gerson Olivieira / Correio do Estado

Conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), sem previsão de chuva, a umidade do ar deve oscilar em níveis baixos, entre 15% e 35%, em todas as regiões do Estado.

A condição atmosférica ocorre devido a um sistema de alta pressão pós-frontal que impede a formação de nuvens e, com isso, a ocorrência de precipitações.

A previsão é de tempo firme e, com a presença de ar seco, a umidade relativa do ar deve cair durante a tarde, chegando a níveis que estabelecem estado de atenção. Por isso, o Cemtec orienta reforço na hidratação.

Também é recomendado evitar a exposição solar nos períodos mais quentes e secos do dia. Recomenda-se atenção redobrada com idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios.

Previsão para domingo (20) e segunda-feira (21)

O frio começa a ficar ameno a partir deste domingo (20), e a temperatura segue em elevação, podendo atingir entre 28°C e 33°C no início da semana, especialmente nas regiões norte, pantaneira e sudoeste do Estado.

Em Campo Grande, nesta segunda-feira (21), são previstas temperaturas mínimas entre 17°C e 19°C, e máximas entre 28°C e 30°C.

Já as regiões do Cone-Sul e Grande Dourados devem registrar mínimas entre 10°C e 15°C, e máximas entre 25°C e 29°C.

Na região do Bolsão, leste e norte, os termômetros devem marcar mínimas entre 12°C e 15°C, e máximas entre 28°C e 33°C.

Com a queda na umidade relativa do ar, aumentam os riscos de problemas respiratórios, irritações nos olhos, ressecamento da pele e outros desconfortos. Para minimizar os efeitos do tempo seco, alguns cuidados podem aliviar a sensação. Confira as principais orientações:

Cuidados pessoais

Beba água com frequência: A hidratação constante ajuda a manter as mucosas úmidas e evita a desidratação;

A hidratação constante ajuda a manter as mucosas úmidas e evita a desidratação; Proteja a pele: Evite banhos quentes e demorados; use hidratante corporal e protetor labial diariamente;

Evite banhos quentes e demorados; use hidratante corporal e protetor labial diariamente; Evite exercícios físicos nas horas mais quentes do dia: Prefira praticar atividades antes das 10h ou depois das 16h;

Prefira praticar atividades antes das 10h ou depois das 16h; Mantenha a higiene das mãos: Lavar as mãos com frequência ajuda a prevenir infecções respiratórias.

Cuidados com o ambiente

Umidifique o ar: Utilize umidificadores ou coloque toalhas molhadas e recipientes com água nos cômodos;

Utilize umidificadores ou coloque toalhas molhadas e recipientes com água nos cômodos; Garanta a ventilação dos ambientes: Mantenha os espaços arejados, sem deixar o ar excessivamente seco;

Mantenha os espaços arejados, sem deixar o ar excessivamente seco; Faça a limpeza com pano úmido: Isso evita que poeira e alérgenos se espalhem pelo ambiente;

Isso evita que poeira e alérgenos se espalhem pelo ambiente; Modere o uso de ar-condicionado: Esse equipamento pode ressecar ainda mais o ar;

Esse equipamento pode ressecar ainda mais o ar; Evite objetos que acumulam poeira: Dê preferência a ambientes sem carpetes, cortinas pesadas e tecidos que concentram ácaros.

Cuidados gerais

Evite aglomerações em locais fechados: Reduz a chance de transmissão de vírus em períodos de tempo seco;

Reduz a chance de transmissão de vírus em períodos de tempo seco; Use lágrimas artificiais: Em caso de olhos irritados, procure um médico oftalmologista, para verificar a necessidade do uso de colírio lubrificante;

Em caso de olhos irritados, procure um médico oftalmologista, para verificar a necessidade do uso de colírio lubrificante; Atenção a grupos vulneráveis: Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias devem receber atenção especial.

