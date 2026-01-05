Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Estudantes podem efetivar matrícula a partir desta segunda (5)

Inscrições para o ano letivo de 2026 da Rede Estadual de Ensino iniciam hoje de forma online e seguem até o dia 9 de janeiro

Laura Brasil

05/01/2026 - 14h44
Estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE/MS) podem realizar a matrícula referente ao calendário de 2026 a partir desta segunda-feira (5), por meio da plataforma digital.

Para realizar o processo da Matrícula Digital 2026, basta acessar o portal www.matriculadigital.ms.gov.br. 

Aqueles que não tiverem acesso à internet podem realizar a matrícula presencialmente nas escolas designadas, tendo que se atentar ao prazo que vai até sexta-feira (9).

Com essa nova etapa de pré-matrícula, aqueles que não conseguiram preencher os dados dentro do prazo na primeira chamada terão uma nova chance.

Entre os dias 5 e 9 de janeiro, os interessados poderão acessar o portal da Matrícula Digital para garantir as vagas de forma 100% virtual.

“Neste período, para a efetivação das matrículas e o preenchimento dos formulários de pré-matrícula, os pais e responsáveis podem realizar todo o processo de modo online. Se necessário, é possível entrar em contato por telefone ou ir até a unidade escolar de forma presencial", disse o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher e completou:

"Importante reforçar que não há necessidade de formar filas, uma vez que as etapas podem ser realizadas virtualmente e nossas escolas estão prontas para dar agilidade aos atendimentos para aqueles que não puderem preencher os dados via internet”.

Atendimento

Em caso de eventuais dúvidas, o contato por telefone pode ser feito pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular). No endereço virtual da Matrícula Digital, a SED também disponibiliza outros números para contato.

Para o atendimento presencial em Campo Grande, o local é a Central de Matrículas, localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2612, no bairro Itanhangá Park. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Para o atendimento presencial nas demais regiões do Estado, os interessados também podem procurar a unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima.

Como fazer a matrícula?

É possível acessar lista, ou pesquisar o nome do estudante no portal da Matrícula Digital, em que também está disponível as demais informações. No site o documento mostra o nome de cada estudante e a unidade escolar da Rede Estadual que foi designado.

Confira o passo a passo feito pelo Correio do Estado para realizar a matrícula clicando aqui

Retorno das aulas

O calendário escolar, disponível para consulta no site da SED, indica o retorno dos profissionais da educação no dia 2 de fevereiro, durante o período de Jornada Formativa.

Já o início das aulas para os estudantes será no dia 9 de fevereiro.

Contrabando

Estudante de medicina é presa com 134 caixas de remédios emagrecedores do Paraguai

Em depoimento, jovem disse que sua mãe arca com seus estudos, contudo, haviam atrasos no pagamento da rematrícula

05/01/2026 13h45

Medicamentos apreendidos com a jovem

Medicamentos apreendidos com a jovem Foto: Reprodução

A estudante de medicina Jhulia Evelyn Dias Burgo, de 20 anos, foi presa em flagrante após ser flagrada transportando 134 caixas de medicamentos emagrecedores, trazidos do Paraguai, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-267, em Maracaju, interior do Estado. 

A abordagem ocorreu no sábado (3), por volta das 18h, em um veículo Renault Master, de uma empresa de transporte de passageiros que fazia o trajeto Ponta Porã–Campo Grande.

Segundo a PRF, o nervosismo apresentado pela passageira durante a entrevista motivou uma verificação mais detalhada da bagagem. Após a apresentação do ticket, os policiais localizaram a mala vinculada à estudante. 

No interior da bagagem foram encontrados 134 medicamentos emagrecedores identificados como tirzepatida 15 mg, com diferentes nomes comerciais (Tizerc, Lipoless, T.G e Tirzec) além de duas ampolas de GHK-CU, substância utilizada em tratamentos estéticos. O telefone celular da jovem foi apreendido.

De acordo com a PRF, os produtos possuem comercialização proibida no Brasil, conforme normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Diante disso, a ocorrência foi tipificada, em tese, como crime de contrabando. A estudante e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados para os procedimentos legais. O veículo de transporte não apresentava irregularidades e foi liberado após a fiscalização.

Relato

Diante do ocorrido, Jhulia declarou aos policiais que receberia R$ 100 por caixa transportada e que a mercadoria seria entregue a um homem identificado como Kauan, em um atacadista de Campo Grande.

Em depoimento, informou que cursa Medicina em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que a mãe arca com as mensalidades, mas havia atrasos no pagamento da rematrícula.

A jovem relatou ainda que foi abordada por um vendedor ambulante paraguaio por volta do dia 22 de dezembro, no centro da cidade, que lhe ofereceu o transporte dos medicamentos até o Brasil.

A retirada da mercadoria ocorreu, segundo ela, no dia 3 de janeiro, quando um homem desconhecido lhe entregou uma sacola com os produtos nas proximidades do Shopping West Garden.

Segundo a estudante, ela não conferiu a quantidade, colocou os itens na mala e seguiu para Ponta Porã, onde embarcou em uma van com destino à Capital. 

Ainda conforme o relato, o valor que receberia pelo transporte permitiria quitar a matrícula e dois meses de mensalidades em atraso.

Durante a fiscalização, afirmou ter ficado nervosa por causa da carga e se recusou a fornecer a senha do celular apreendido.

Liberdade

O Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela concessão de liberdade provisória mediante fiança, por entender que não havia risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Após audiência de custódia, a estudante teve a liberdade provisória concedida mediante pagamento de fiança fixada em dois salários mínimos, totalizando R$ 3.242, além de medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, fornecimento de telefone de contato e comunicação prévia em caso de ausência da comarca por período superior a dez dias.

Cidades

Processo seletivo "Bolsa Mais Professores" está com inscrições abertas

São mais de 130 vagas para bolsistas no valor de R$ 2.100; saiba como se inscrever

05/01/2026 13h00

Foto: Bruno Rezende / Arquivo

O Processo Seletivo Público para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS) abriu inscrições nesta segunda-feira (5) e segue até as 23h do dia 19 de janeiro.

A seleção é voltada a professores em exercício na REE/MS, que poderão receber o auxílio Bolsa Mais Professores, vinculado à formação continuada em curso de especialização, conforme disposto na Portaria Capes nº 327/2025, no Edital nº 22/2025 e nas demais normativas vigentes.

O processo seletivo levará em conta a análise curricular (prova de títulos) para a concessão de bolsas vinculadas ao Eixo 3 do Programa Mais Professores – Bolsa Mais Professores, com 136 vagas no valor de R$ 2.100,00, instituído pelo Ministério da Educação.

As finalidades, vagas, concessão, requisitos e modalidades de participação da “Bolsa Mais Professores”, bem como recursos, obrigações, critérios de seleção e classificação, estão especificados no Edital nº 79/SED/2025.

Saiba como se inscrever

Os interessados devem realizar a inscrição por meio de formulário eletrônico e ficar atentos ao prazo, que se encerra às 23h do dia 19 de janeiro. Para realizar a inscrição, basta acessar o link:
https://pesquisa.sed.ms.gov.br/index.php/114911?newtest=Y

Na página de inscrição, o candidato deverá selecionar a seguinte modalidade de seleção:

  • I – Unidades Escolares Indígenas;
  • II – Unidades Escolares Regulares, sendo vedada a alteração posterior dessa escolha.

No ato da inscrição, toda a documentação comprobatória exigida deverá ser anexada de forma legível e em conformidade com os critérios do edital, sob pena de indeferimento.

Não serão aceitos documentos complementares enviados por e-mail, protocolo físico ou qualquer outro meio que não seja o sistema de inscrição disponível.

É de responsabilidade exclusiva do candidato assegurar o correto preenchimento do formulário eletrônico e o envio de todos os documentos exigidos, não cabendo à SED/MS se responsabilizar por problemas técnicos, falhas de conexão ou preenchimento incorreto da inscrição.

Após o encerramento do prazo de inscrições, não será admitida a retificação de informações ou a substituição de documentos, exceto quando expressamente autorizada pela Comissão Organizadora, mediante justificativa formal.

Recurso

Será assegurado ao candidato o direito de interpor recurso contra o resultado preliminar da Análise Curricular (Prova de Títulos), no prazo de dois dias úteis, conforme o cronograma estabelecido no Anexo V deste Edital.

O recurso deverá ser interposto exclusivamente por meio do preenchimento da Ficha de Interposição de Recurso, constante no Anexo VIII deste Edital, e encaminhado, em arquivo digitalizado, para o endereço eletrônico institucional, dentro do prazo estabelecido.

Confira o edital

