Estudantes podem efetivar matrícula a partir desta segunda (5) - Foto: Bruno Rezende / Arquivo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE/MS) podem realizar a matrícula referente ao calendário de 2026 a partir desta segunda-feira (5), por meio da plataforma digital.

Para realizar o processo da Matrícula Digital 2026, basta acessar o portal www.matriculadigital.ms.gov.br.

Aqueles que não tiverem acesso à internet podem realizar a matrícula presencialmente nas escolas designadas, tendo que se atentar ao prazo que vai até sexta-feira (9).

Com essa nova etapa de pré-matrícula, aqueles que não conseguiram preencher os dados dentro do prazo na primeira chamada terão uma nova chance.

Entre os dias 5 e 9 de janeiro, os interessados poderão acessar o portal da Matrícula Digital para garantir as vagas de forma 100% virtual.

“Neste período, para a efetivação das matrículas e o preenchimento dos formulários de pré-matrícula, os pais e responsáveis podem realizar todo o processo de modo online. Se necessário, é possível entrar em contato por telefone ou ir até a unidade escolar de forma presencial", disse o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher e completou: "Importante reforçar que não há necessidade de formar filas, uma vez que as etapas podem ser realizadas virtualmente e nossas escolas estão prontas para dar agilidade aos atendimentos para aqueles que não puderem preencher os dados via internet”.

Atendimento

Em caso de eventuais dúvidas, o contato por telefone pode ser feito pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular). No endereço virtual da Matrícula Digital, a SED também disponibiliza outros números para contato.

Para o atendimento presencial em Campo Grande, o local é a Central de Matrículas, localizada na Rua Joaquim Murtinho, 2612, no bairro Itanhangá Park. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Para o atendimento presencial nas demais regiões do Estado, os interessados também podem procurar a unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima.

Como fazer a matrícula?

É possível acessar lista, ou pesquisar o nome do estudante no portal da Matrícula Digital, em que também está disponível as demais informações. No site o documento mostra o nome de cada estudante e a unidade escolar da Rede Estadual que foi designado.

Confira o passo a passo feito pelo Correio do Estado para realizar a matrícula clicando aqui.

Retorno das aulas

O calendário escolar, disponível para consulta no site da SED, indica o retorno dos profissionais da educação no dia 2 de fevereiro, durante o período de Jornada Formativa.

Já o início das aulas para os estudantes será no dia 9 de fevereiro.

Assine o Correio do Estado