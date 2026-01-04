SED divulga 1ª lista de designação da Matrícula Digital 2026

Estudantes deverão fazer a efetivação da matrícula durante essa semana, a partir de amanhã (05) até o dia 09 de janeiro - Gerson Oliveira

Publicada neste domingo (04), a lista de designação referente a 1ª etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). Os estudantes deverão fazer a efetivação da matrícula durante essa semana, a partir de amanhã (05) até o dia 09 de janeiro.

É possível acessar lista, ou pesquisar o nome do estudante no portal da Matrícula Digital, em que também está disponível as demais informações. No site o documento mostra o nome de cada estudante e a unidade escolar da Rede Estadual que foi designado.

A designação de acordo com as informações cedidas no preenchimento dos dados na etapa de pré-matrícula, ou seja, o município da unidade escolar selecionada para aquele aluno irá de acordo com o dado fornecido na pré-matrícula, finalizada no último dia de dezembro de 2025.

Ao ser designado à uma escola, a vaga é do aluno desde que a confirmação seja realizada. Neste período, entre 05 e 09 de janeiro, é necessário que os pais, ou responsáveis realizem o procedimento de efetivação da matrícula junto a unidade escolar.

O atendimento presencial, na capital acontece na Central de Matrículas da REE/MS, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2612, no Itanhangá Park. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30, com pausa para o almoço e retorno às 13h30 às 17h30.

Para os demais municípios do Estado, aqueles que desejam atendimento presencial deverão procurar pela unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima. Dúvidas ou problemas de acesso ao portal, o contato por telefone é no número 0800-647-0028, para telefone fixo, ou 3314-1212 com telefone celular.

No portal, a Secretaria de Estado de Educação (SED) também disponibiliza outros números para contato.

2ª etapa de pré-matrícula

Também durante essa semana, aqueles que não conseguiram a tempo ou perderam o prazo para preencher os dados dentro do tempo estimado para a primeira etapa, terão a oportunidade de realizar a pré-matrícula novamente.

A segunda etapa de período pré-matrículas da REE/MS estará aberta a partir da próxima segunda-feira (05) e ficará disponível até o dia 09 de janeiro. No mesmo endereço eletrônico, os interessados deverão acessar o portal da Matrícula Digital para garantir uma vaga em uma unidade da Rede Estadual neste ano.

A lista de designação dessa segunda etapa estará disponível ainda em janeiro, no dia 11, seguida da fase de efetivação de matrículas de 12 a 16 de janeiro.

Volta às Aulas

No site da SED é possível consultar o calendário escolar do ano letivo de 2026. O corpo docente retorna às atividades antes, para a Jornada Formativa, com início em 02 de fevereiro.

Já os estudantes retornam no dia 09 de fevereiro, para iniciar as aulas.