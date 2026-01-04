Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

REDE ESTADUAL DE ENSINO

SED divulga 1ª lista de designação da Matrícula Digital 2026

Estudantes designados deverão ter a efetivação da matrícula realizada nesta semana, entre os dias 05 e 09 de janeiro

Noysle Carvalho

04/01/2026 - 09h30
Publicada neste domingo (04), a lista de designação referente a 1ª etapa do período de pré-matrículas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS). Os estudantes deverão fazer a efetivação da matrícula durante essa semana, a partir de amanhã (05) até o dia 09 de janeiro.

É possível acessar lista, ou pesquisar o nome do estudante no portal da Matrícula Digital, em que também está disponível as demais informações. No site o documento mostra o nome de cada estudante e a unidade escolar da Rede Estadual que foi designado.

A designação de acordo com as informações cedidas no preenchimento dos dados na etapa de pré-matrícula, ou seja, o município da unidade escolar selecionada para aquele aluno irá de acordo com o dado fornecido na pré-matrícula, finalizada no último dia de dezembro de 2025.

Ao ser designado à uma escola, a vaga é do aluno desde que a confirmação seja realizada. Neste período, entre 05 e 09 de janeiro, é necessário que os pais, ou responsáveis realizem o procedimento de efetivação da matrícula junto a unidade escolar.

O atendimento presencial, na capital acontece na Central de Matrículas da REE/MS, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2612, no Itanhangá Park. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30, com pausa para o almoço e retorno às 13h30 às 17h30.

Para os demais municípios do Estado, aqueles que desejam atendimento presencial deverão procurar pela unidade escolar da Rede Estadual de Ensino mais próxima. Dúvidas ou problemas de acesso ao portal, o contato por telefone é no número 0800-647-0028, para telefone fixo, ou 3314-1212 com telefone celular.

No portal, a Secretaria de Estado de Educação (SED) também disponibiliza outros números para contato.

2ª etapa de pré-matrícula

Também durante essa semana, aqueles que não conseguiram a tempo ou perderam o prazo para preencher os dados dentro do tempo estimado para a primeira etapa, terão a oportunidade de realizar a pré-matrícula novamente.

A segunda etapa de período pré-matrículas da REE/MS estará aberta a partir da próxima segunda-feira (05) e ficará disponível até o dia 09 de janeiro. No mesmo endereço eletrônico, os interessados deverão acessar o portal da Matrícula Digital para garantir uma vaga em uma unidade da Rede Estadual neste ano.

A lista de designação dessa segunda etapa estará disponível ainda em janeiro, no dia 11, seguida da fase de efetivação de matrículas de 12 a 16 de janeiro.

Volta às Aulas

No site da SED é possível consultar o calendário escolar do ano letivo de 2026. O corpo docente retorna às atividades antes, para a Jornada Formativa, com início em 02 de fevereiro.

Já os estudantes retornam no dia 09 de fevereiro, para iniciar as aulas.

 

Crime

Polícia identifica homem preso por tentativa de estupro no bairro Rita Vieira

A polícia espera que outras vítimas identifiquem o suspeito e procurem uma delegacia para registrar denúncia

04/01/2026 08h00

Entony Victor Xavier Martins tem 24 anos e será condenado por tentativa de estupro

Entony Victor Xavier Martins tem 24 anos e será condenado por tentativa de estupro Reprodução

A Polícia Civil divulgou a imagem do homem preso por tentar estuprar uma corredora no bairro Rita Vieira em Campo Grande na última quinta-feira (1). 

Ele foi identificado como Entony Victor Xavier Martins e tem 24 anos de idade. 

De acordo com a Polícia, a intenção é que outras possíveis vítimas identifiquem o suspeito e registrem denúncia em uma delegacia. 

A vítima, de 42 anos, é escrivã da Polícia Civil e realizava sua atividade física pela avenida Rita Vieira de Andrade quando foi surpreendida pelo agressor. 

Segundo o boletim de ocorrência, inicialmente, ela acreditou se tratar de um roubo e tentou entregar o celular, mas o homem deixou claro que não queria o aparelho, e sim que ela o acompanhasse até uma área de mata próxima.

Sob ameaça de uma faca de cozinha, o suspeito tentou arrastá-la em direção a um terreno baldio. A ação foi interrompida por um policial militar do Batalhão de Choque que estava de folga e passava pelo local com familiares, retornando de um culto religioso.

O agente, identificado como soldado Guedes, percebeu a movimentação suspeita, parou o veículo e tentou abordar o homem, que ao ser confrontado largou a faca e tentou fugir para uma área de mata. Ele foi alcançado e contido com o apoio de populares que transitavam pela região.

Após ser detido, Entony confessou que saiu de casa com a intenção de “arrumar uma mulher para ter relação sexual”, mesmo tendo deixado a esposa grávida e um filho na residência e que tinha plena consciência de que estava cometendo um crime ao abordar a mulher. 

“Ele falou que tinha consciência do que estava fazendo, que a esposa estava em casa, grávida, e que saiu com a intenção de arrumar uma mulher para manter relação sexual. A alternativa que ele encontrou foi tentar cometer essa violência contra uma mulher que fazia atividade física”, destacou o subcomandante do Batalhão de Choque, Cleyton da Silva Santos em coletiva. 

Com o suspeito, foram apreendidos um gel lubrificante, usado para relações sexuais, e uma motocicleta Honda Fan utilizada na tentativa de fuga. 

Conforme o Batalhão de Choque, o homem não utilizava roupa íntima, não apresentava sinais de embriaguez ou uso de drogas e se mostrava consciente e orientado no momento da prisão.

Neste sábado (3), o suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. Ele vai responder por tentativa de estupro.

A Polícia Civil orienta que mulheres que reconheçam o suspeito procurem a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para registrar ocorrência.
 

*Colaborou Alicia Miyashiro

Cidades

Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes federais

Presidente capturado da Venezuela será encaminhado a presídio

03/01/2026 21h00

Imagens transmitidas em canais de televisão mostraram o desembarque do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Aeroporto Internacional de Stewart

Imagens transmitidas em canais de televisão mostraram o desembarque do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Aeroporto Internacional de Stewart Reprodução

Imagens transmitidas em canais de televisão mostraram o desembarque do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Aeroporto Internacional de Stewart, no Vale do Hudson, a cerca 95 quilômetros da cidade de Nova York, nos Estados Unidos (EUA).

A aeronave que levou o líder latino-americano e sua esposa, Cília Flores, pousou por volta das 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (3), mais de 16 horas após a captura do casal, em Caracas, por forças especiais norte-americanas em uma invasão militar sem precedentes do território venezuelano.

No desembarque, Maduro aparecia cercado por dezenas de agentes federais do FBI e da DEA, a agência de combate às drogas do país norte-americano.  Vestindo moletom e usando capuz, ele parecia ter algemas nos pés e nas mãos, e tinha dificuldade de descer as escadas da aeronave e caminhar pela pista até um hangar do aeroporto. 

Segundo a imprensa dos EUA, Maduro e a esposa, que serão processados por tráfico internacional de drogas, acusação ainda sem apresentação pública de provas por parte do governo norte-americano, serão agora deslocados de helicóptero até Manhattan, na sede da DEA. De lá, encaminhados a presídios, onde responderão detidos às imputações.

Mais cedo, em coletiva de imprensa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em sua primeira manifestação oficial após a invasão militar na Venezuela e captura de Maduro, que o próprio governo estadunidense vai administrar o país latino-americano, a partir de agora, até que se possa fazer uma transição de poder.

A operação militar envolveu cerca de 150 aeronaves e foi planejada por meses, disseram as autoridades norte-americanas.

Trump não soube precisar por quanto tempo precisará controlar diretamente o país sul-americano, que possui uma fronteira de mais de 2 mil quilômetros (km) com o Brasil. Apesar disso, ele indicou um possível diálogo com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, do grupo político do agora presidente deposto e raptado, Nicolás Maduro, sobre um eventual governo interino do país. Ela, porém, rechaçou qualquer subordinação ao governo dos EUA, em sua primeira manifestação. 

