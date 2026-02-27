Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

falta de chuvas

Estudo aponta que Rio Paraguai tende a enfrentar outro ano crítico em 26

Projeção de boletim divulgado quarta-feira pelo Serviço Geológico do Brasil diz que nível pode ficar 17 centímetros abaixo de zero daqui a seis meses

Neri Kaspary

Neri Kaspary

27/02/2026 - 12h49
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Por conta de precipitação 16% abaixo da média histórica na bacia do Rio Paraguai ao longo dos cinco primeiros meses da chamada estação das chuvas, um estudo do Seviço Geológico do Brasil estima que no segundo semestre de 2026 o nível do rio pode voltar a ficar abaixo de zero na régua de Ladário, que serve de referência desde 1900. 

O estudo, divulgado na última quarta-feira (25), aponta que no mais pessimista dos cenários, o nível esteja em 17 centímetros abaixo de zero já no final de agosto. Porém, assim como ocorre normalmente, a queda tende a ocorrer até meados de outubro e por conta disso existe possibilidade de o cenário ser parecido ao de 2024, quando foir registrado o mais baixo nível de história, 69 centímetros abaixo de zero.

Os analistas levaram em consideração 15 cenários semelhantes ao atual registrados nos últimos 125 anos e fizeram duas projeções de um possível nível do rio ao final de seis meses (24 de agosto).

No dia 25 de fevereiro o nível estava em 1,12 metro em Ladário. Na melhor das comparações, feita com o ano de 1928, na mesma época, o rio estava em situação parecida ao de agora e seis meses depois estava em 81 centímetros . Este é o melhor dos cenários, já que naquele ano ocorreram chuvas tardias.

Porém, se a comparação for com um cenário severo, como ocorreu em 1964, o estudo aponta que a tendência é de que o nível volte a ficar abaixo de zero (-17) no final de agosto. Naquele ano, no final de setembro, a mínima foi de 61 centímetros abaixo de zero. Essa marca somente foi superada em 2024, quando atingiu 69 centímetros abaixo de zero.

O boletim divulgado na quarta-feira também revela que, além de chuvas 16% abaixo da média em toda a bacia do Rio Paraguai, na estação de Ladário foram registrados apenas 551 milímetros desde o começo de setembro. 

A média histórica de Ladário é de 946 milímetros por ano hidrológico, que vai de setembro a abril. E este baixo volume de chuvas está fazendo com que o rio esteja bem abaixo do normal. A média para esta época é de 2,16 metros. Agora, está mais de um metro abaixo da média.

BOLETIM SGB DO DIA 25 DE FEVEREIRO

No ano passado, no dia 25 de fevereiro o rio já estava em 1,5 metro, já que chuvas intensas foram registradas já no final de 2024 nas regiões sul de Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul. Em 2024, porém, o nível aida estava em 81 centímetros no dia 25 de fevereiro. 

Mesmo assim, o máximo que o rio atingiu  no ano passado foi de apenas 3,31 metros. Para efeito de comparação, em 2018,ano da última cheia do Pantanal, o pico chegou 5,35 metros na régua de Ladário. 

E, apesar de não ter sido registrada cheia em 2025, o ano foi marcado pelo recorde no transporte pelo hidrovia pelo Rio Paraguai. Dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) revelam que o volume chegou a 9,45 milhões de toneladas. 

O volume foi 185% maior que no ano anterior, quando foram 3,3 milhões de toneladas. Somente de minérios foram 8,76 milhões de toneladas, maior volume já registrado na história.  


 

Campo Grande

Prefeitura promete R$ 45 milhões para obras de recapeamento

Com o processo de licitação em fase final, a expectativa é que os contratos sejam assinados em abril

27/02/2026 12h22

Compartilhar

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

A Prefeitura Municipal de Campo Grande informou nesta sexta-feira (27) que receberá investimento de R$ 45 milhões para recapeamento nas sete regiões urbanas da cidade.

Segundo a administração municipal, a licitação está em fase final e a expectativa é de que a assinatura dos contratos ocorra em abril.

“Acreditamos que até o fim de abril estaremos com todos os contratos assinados, podendo ser renovados anualmente por até dez anos”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli.

O modelo seguirá o formato utilizado no serviço de tapa-buracos, com divisão em lotes. As empresas contratadas irão executar o recapeamento conforme o planejamento repassado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

O recurso está disponível, e o município também trabalha para ampliar os investimentos junto ao Governo do Estado, além de manter conversas com as bancadas federal e estadual.

“Estamos garantindo mais investimentos para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população de Campo Grande. Vamos atender as sete regiões da cidade. Esse trabalho é resultado de planejamento e responsabilidade com os recursos públicos. Nosso compromisso é cuidar da cidade inteira, com planejamento e respeito ao cidadão”, garantiu a prefeita Adriane Lopes.

Tapa-buracos

Como acompanhou o Correio do Estado, que conversou com um especialista, os R$ 197 milhões gastos com o serviço de tapa-buracos nos últimos quatro anos poderiam ter sido usados para realizar o recapeamento de 200 a 300 quilômetros de vias durante esse período.

De acordo com o portal de Transparência da Prefeitura de Campo Grande, existem sete contratos ativos que realizam o tapa-buraco, cada um responsável por uma região da cidade (Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo).

A grande maioria dos contratos foi assinada entre julho e agosto de 2022, com exceção dos contratos das regiões Bandeira e Lagoa, que foram celebrados no mês passado.

Todos têm duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais cinco anos, e estão sob responsabilidade de duas empresas: Construtora Rial e RR Barros Serviços e Construções.

Durante esses quatros anos, os contratos já consumiram, pelo menos, R$ 197.340.972,61, contando o valor original e os aditivos. Contudo, para muitos campo-grandenses, o serviço não resolve o real problema das vias da cidade, já que tem caráter paliativo e emergencial, não sendo uma solução no longo prazo.

Ao Correio do Estado, a engenheira civil Rocheli Carnaval explica que o recapeamento asfáltico pode ser uma solução melhor que o tapa-buraco, mas a escolha depende de outros fatores e, geralmente, as chuvas influenciam muito nessa decisão – inclusive, este fevereiro já é o mais chuvoso da década.

“As fortes precipitações aceleram a deterioração do pavimento asfáltico, principalmente quando a água se infiltra em camadas superiores, reduzindo a coesão dos materiais e intensificando a formação de buracos, deformações e trincas”, explica Rocheli.

“O que não quer dizer que as chuvas são as causadoras dos danos nos pavimentos, elas apenas deixam à mostra o estado precário de uso e conservação deles. Nesse contexto, é fundamental que a escolha entre serviços de tapa-buracos e recapeamento asfáltico seja rigorosamente orientada por critérios técnicos e pelo princípio de eficiência no uso dos recursos públicos”, completa a especialista.

A engenheira reforça que há trechos da Capital que precisam de outra solução além do tapa-buraco, visto que o serviço “não corrige as causas profundas do problema, gerando necessidade de frequentes intervenções e, sob a ótica do custo ao longo do tempo, pode resultar em dispêndios superiores aos de uma reabilitação estruturada”.

Ela também cita que, em média, o montante de quase R$ 200 milhões poderia render entre 200 km e 300 km de recapeamento.

“Pode ser que isso não seja suficiente para resolver todos os problemas, porém, é um investimento que faz com que você tenha uma vida útil muito maior”, pontua.

** Colaborou Felipe Machado

Assine o Correio do Estado

CAMPO GRANDE

Prefeitura firma contrato de R$ 7 milhões para reforma do CEM

O prazo total para conclusão dos serviços pode chegar a até 1.200 dias

27/02/2026 12h00

Compartilhar
O prazo total para conclusão dos serviços pode chegar a até 1.200 dias

O prazo total para conclusão dos serviços pode chegar a até 1.200 dias Paulo Ribas

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande firmou contrato no valor de R$ 7.049.920,19 para a reforma do Centro Especializado Municipal Presidente Jânio da Silva Quadros (CEM). O extrato do Contrato foi publicado nesta terça-feira (25) e prevê a contratação de empresa especializada para execução das obras.

O acordo foi celebrado entre o Município de Campo Grande, junto com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), e a empresa MC Construtora Ltda. A contratação é decorrente da Concorrência Eletrônica nº 012/2025, vinculada ao Processo Administrativo, homologado pela prefeita em 23 de dezembro de 2025.

De acordo com o documento, a reforma seguirá as especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Projeto Básico que integra o contrato. O objetivo é promover melhorias estruturais no CEM, unidade que integra a rede municipal de saúde.

O prazo de vigência do contrato é de 90 dias, acrescido do período de execução das obras previsto no cronograma físico-financeiro. Já o prazo total para conclusão dos serviços pode chegar a até 1.200 dias, contados a partir do recebimento, pela empresa contratada, da Ordem de Execução dos Serviços.

Os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Saúde (FMS), com fonte vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), dentro do programa de trabalho destinado à manutenção e conservação de bens imóveis.

O contrato foi assinado por representantes do Município e da empresa contratada, conforme publicação oficial.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6961, quarta-feira (25/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6961, quarta-feira (25/02)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6961, quarta-feira (25/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6961, quarta-feira (25/02): veja o rateio

3

BR-163 deve receber investimento de mais de R$ 1 bilhão ao longo deste ano
ESTRADA

/ 1 dia

BR-163 deve receber investimento de mais de R$ 1 bilhão ao longo deste ano

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3622, quinta-feira (26/02)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3622, quinta-feira (26/02)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3621, de quarta-feira (25/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3621, de quarta-feira (25/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 15 horas

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 1 dia

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 1 semana

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono