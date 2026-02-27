Estudo aponta que Rio Paraguai tende a enfrentar outro ano crítico em 26

Em 2023 o nível em Ladário chegou a superar a marca de quatro metros, nível em que começa a transbordar

Por conta de precipitação 16% abaixo da média histórica na bacia do Rio Paraguai ao longo dos cinco primeiros meses da chamada estação das chuvas, um estudo do Seviço Geológico do Brasil estima que no segundo semestre de 2026 o nível do rio pode voltar a ficar abaixo de zero na régua de Ladário, que serve de referência desde 1900.

O estudo, divulgado na última quarta-feira (25), aponta que no mais pessimista dos cenários, o nível esteja em 17 centímetros abaixo de zero já no final de agosto. Porém, assim como ocorre normalmente, a queda tende a ocorrer até meados de outubro e por conta disso existe possibilidade de o cenário ser parecido ao de 2024, quando foir registrado o mais baixo nível de história, 69 centímetros abaixo de zero.

Os analistas levaram em consideração 15 cenários semelhantes ao atual registrados nos últimos 125 anos e fizeram duas projeções de um possível nível do rio ao final de seis meses (24 de agosto).

No dia 25 de fevereiro o nível estava em 1,12 metro em Ladário. Na melhor das comparações, feita com o ano de 1928, na mesma época, o rio estava em situação parecida ao de agora e seis meses depois estava em 81 centímetros . Este é o melhor dos cenários, já que naquele ano ocorreram chuvas tardias.

Porém, se a comparação for com um cenário severo, como ocorreu em 1964, o estudo aponta que a tendência é de que o nível volte a ficar abaixo de zero (-17) no final de agosto. Naquele ano, no final de setembro, a mínima foi de 61 centímetros abaixo de zero. Essa marca somente foi superada em 2024, quando atingiu 69 centímetros abaixo de zero.

O boletim divulgado na quarta-feira também revela que, além de chuvas 16% abaixo da média em toda a bacia do Rio Paraguai, na estação de Ladário foram registrados apenas 551 milímetros desde o começo de setembro.

A média histórica de Ladário é de 946 milímetros por ano hidrológico, que vai de setembro a abril. E este baixo volume de chuvas está fazendo com que o rio esteja bem abaixo do normal. A média para esta época é de 2,16 metros. Agora, está mais de um metro abaixo da média.

BOLETIM SGB DO DIA 25 DE FEVEREIRO

No ano passado, no dia 25 de fevereiro o rio já estava em 1,5 metro, já que chuvas intensas foram registradas já no final de 2024 nas regiões sul de Mato Grosso e norte de Mato Grosso do Sul. Em 2024, porém, o nível aida estava em 81 centímetros no dia 25 de fevereiro.

Mesmo assim, o máximo que o rio atingiu no ano passado foi de apenas 3,31 metros. Para efeito de comparação, em 2018,ano da última cheia do Pantanal, o pico chegou 5,35 metros na régua de Ladário.

E, apesar de não ter sido registrada cheia em 2025, o ano foi marcado pelo recorde no transporte pelo hidrovia pelo Rio Paraguai. Dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) revelam que o volume chegou a 9,45 milhões de toneladas.

O volume foi 185% maior que no ano anterior, quando foram 3,3 milhões de toneladas. Somente de minérios foram 8,76 milhões de toneladas, maior volume já registrado na história.



