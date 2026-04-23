Evento realizado "às pressas" causa transtorno no trânsito

Evento no horário de pico no trânsito causou congestionamento na Avenida Duque de Caxias, em frente ao aeroporto da Capital - Gerson Oliveira/Correio do Estado

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A realização do projeto Cê Tá Doido, que trouxe músicos sertanejos para um show de graça e gravação de DVD, causou problemas no trânsito da Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. O evento foi organizado às pressas, já que a definição de onde seria o local da apresentação foi confirmada na manhã de ontem.

O evento, que transformou postos de combustíveis em palco para gravações musicais, contou com apresentações de Ícaro & Gilmar e Humberto & Ronaldo.

O projeto ganhou notoriedade nas redes sociais ao apostar em um formato diferente de show: apresentações gravadas em postos de combustível, com palco em 360° e proximidade com o público, criando um ambiente semelhante a uma confraternização entre amigos.

A confirmação do endereço do show, no entanto, foi divulgada na manhã de ontem, um posto de combustível na Avenida Duque de Caxias em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, a partir das 18h, horário de pico.

Em pronunciamento nas redes sociais, o organizador Rafael Cabral pediu a colaboração do público para evitar transtornos e garantir a segurança. Ele destacou que a escolha de Campo Grande foi feita com carinho, mas reconheceu os desafios logísticos.

Segundo ele, mudanças na estrutura ou no local do evento não são viáveis neste momento, pois poderiam adiar a gravação por até dois meses, em função da agenda dos artistas.

O organizador também ressaltou que houve apoio das autoridades locais desde a apresentação da proposta e afirmou que a equipe trabalha para acomodar o maior número possível de pessoas no espaço do evento.

Ele ainda revelou que participou de uma reunião com autoridades na manhã de ontem, horas antes do show, sem detalhar quais órgãos estiveram presentes.

A reportagem procurou a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para saber como foi realizado o planejamento das interdições, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

TRANSTORNOS

Durante a tarde de ontem a Prefeitura de Campo Grande confirmou interdições parciais na Avenida Duque de Caxias a partir das 15h, horário de pico para motoristas que seguem em direção ao aeroporto.

Perto do horário do show, motoristas sentiram os reflexos das alterações no trânsito. O professor de Educação Física Bruno Silva, de 30 anos, que tinha um voo de Campo Grande para Campinas (SP), relatou atraso no trajeto.

“Demorei cerca de 10 minutos a mais para chegar ao aeroporto. Aparentemente, o caos vai começar a partir de agora”, afirmou por volta das 17h.

O comerciante Fábio Pereira, de 40 anos, disse que já esperava os transtornos.

“Campo Grande não tem estrutura para receber um evento dessa proporção. O horário de pico agrava ainda mais o trânsito em uma via que dá acesso a várias regiões da cidade e também prejudica quem precisa chegar ao aeroporto”, destacou.

Já o administrador Luiz Oliveira afirmou que não tinha conhecimento do evento.

“Nem estava sabendo de show nenhum. Estou voltando para casa e, de repente, esse caos aqui na [Avenida] Duque de Caxias. Se com organização prévia nada funciona nessa cidade, imagina com show marcado em cima da hora”, criticou.

Problemas semelhantes já foram registrados recentemente, como no dia 9, durante o show da banda Guns N’ Roses, que também causou transtornos aos fãs e moradores.

Apesar de gratuito, o evento exigiu cadastro prévio para retirada de ingressos, que se esgotaram rapidamente, cerca de 4 mil entradas foram disponibilizadas.

PROJETO

Com temática inspirada na Copa do Mundo, o público foi incentivado a comparecer com roupas nas cores do Brasil, com o objetivo de criar uma atmosfera de celebração coletiva durante a gravação do DVD.

A estrutura do evento e a expectativa de grande público ampliam as preocupações com a mobilidade urbana na região. A Avenida Duque de Caxias, importante ligação com a Região da Nova Campo Grande e acesso ao aeroporto, sofreu impactos, especialmente por conta dos estacionamentos irregulares e da presença de ambulantes.