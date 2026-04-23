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Evento realizado "às pressas" causa transtorno no trânsito

Gravação de DVD realizada em posto de combustível próximo ao Aeroporto de Campo Grande gerou congestionamento na Avenida Duque de Caxias

Welyson Lucas e Alison silva

23/04/2026 - 08h00
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A realização do projeto Cê Tá Doido, que trouxe músicos sertanejos para um show de graça e gravação de DVD, causou problemas no trânsito da Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. O evento foi organizado às pressas, já que a definição de onde seria o local da apresentação foi confirmada na manhã de ontem.

O evento, que transformou postos de combustíveis em palco para gravações musicais, contou com apresentações de Ícaro & Gilmar e Humberto & Ronaldo.

O projeto ganhou notoriedade nas redes sociais ao apostar em um formato diferente de show: apresentações gravadas em postos de combustível, com palco em 360° e proximidade com o público, criando um ambiente semelhante a uma confraternização entre amigos. 

A confirmação do endereço do show, no entanto, foi divulgada na manhã de ontem, um posto de combustível na Avenida Duque de Caxias em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande, a partir das 18h, horário de pico.

Em pronunciamento nas redes sociais, o organizador Rafael Cabral pediu a colaboração do público para evitar transtornos e garantir a segurança. Ele destacou que a escolha de Campo Grande foi feita com carinho, mas reconheceu os desafios logísticos.

Segundo ele, mudanças na estrutura ou no local do evento não são viáveis neste momento, pois poderiam adiar a gravação por até dois meses, em função da agenda dos artistas.

O organizador também ressaltou que houve apoio das autoridades locais desde a apresentação da proposta e afirmou que a equipe trabalha para acomodar o maior número possível de pessoas no espaço do evento.

Ele ainda revelou que participou de uma reunião com autoridades na manhã de ontem, horas antes do show, sem detalhar quais órgãos estiveram presentes.

A reportagem procurou a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para saber como foi realizado o planejamento das interdições, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

TRANSTORNOS

Durante a tarde de ontem a Prefeitura de Campo Grande confirmou interdições parciais na Avenida Duque de Caxias a partir das 15h, horário de pico para motoristas que seguem em direção ao aeroporto.

Perto do horário do show, motoristas sentiram os reflexos das alterações no trânsito. O professor de Educação Física Bruno Silva, de 30 anos, que tinha um voo de Campo Grande para Campinas (SP), relatou atraso no trajeto.

“Demorei cerca de 10 minutos a mais para chegar ao aeroporto. Aparentemente, o caos vai começar a partir de agora”, afirmou por volta das 17h.

O comerciante Fábio Pereira, de 40 anos, disse que já esperava os transtornos.

“Campo Grande não tem estrutura para receber um evento dessa proporção. O horário de pico agrava ainda mais o trânsito em uma via que dá acesso a várias regiões da cidade e também prejudica quem precisa chegar ao aeroporto”, destacou.

Já o administrador Luiz Oliveira afirmou que não tinha conhecimento do evento.

“Nem estava sabendo de show nenhum. Estou voltando para casa e, de repente, esse caos aqui na [Avenida] Duque de Caxias. Se com organização prévia nada funciona nessa cidade, imagina com show marcado em cima da hora”, criticou.

Problemas semelhantes já foram registrados recentemente, como no dia 9, durante o show da banda Guns N’ Roses, que também causou transtornos aos fãs e moradores.

Apesar de gratuito, o evento exigiu cadastro prévio para retirada de ingressos, que se esgotaram rapidamente, cerca de 4 mil entradas foram disponibilizadas. 

PROJETO

Com temática inspirada na Copa do Mundo, o público foi incentivado a comparecer com roupas nas cores do Brasil, com o objetivo de criar uma atmosfera de celebração coletiva durante a gravação do DVD.

A estrutura do evento e a expectativa de grande público ampliam as preocupações com a mobilidade urbana na região. A Avenida Duque de Caxias, importante ligação com a Região da Nova Campo Grande e acesso ao aeroporto, sofreu impactos, especialmente por conta dos estacionamentos irregulares e da presença de ambulantes.

CRIME SEXUAL

Ex-vereador é condenado a mais de 46 anos por abusar da irmã desde a infância em MS

Vítima tinha 10 anos quando crimes começaram; abusos duraram uma década e deixaram marcas psicológicas profundas, segundo a Justiça

23/04/2026 10h15

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Ex-vereador foi condenado a mais de 46 anos por abusos contra a irmã; Justiça destacou gravidade e duração dos crimes

Ex-vereador foi condenado a mais de 46 anos por abusos contra a irmã; Justiça destacou gravidade e duração dos crimes Divulgação

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Um ex-vereador de Três Lagoas foi condenado a 46 anos e três meses de prisão por uma série de abusos sexuais cometidos contra a própria irmã ao longo de aproximadamente dez anos. A decisão atende à denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que detalhou a escalada de violência iniciada ainda na infância da vítima.

Conforme a acusação, o homem passou a morar com a família quando a menina tinha 10 anos e assumiu a função de cuidar dela. A partir desse momento, segundo o processo, começou a praticar abusos de forma recorrente. Inicialmente, sem conjunção carnal, os crimes evoluíram com o passar dos anos.

Quando a vítima chegou à adolescência, por volta dos 14 anos, os abusos passaram a ocorrer com violência e ameaça, configurando estupro. Os episódios eram registrados tanto na casa da família quanto em outro imóvel, onde o réu vivia com a avó. A jovem era levada ao local sob a justificativa de prestar cuidados à idosa.

O Ministério Público apontou que o ex-parlamentar mantinha um ciclo de controle sobre a vítima. Ele a ameaçava, desacreditava sua palavra e oferecia presentes, numa tentativa de silenciamento. Em depoimento, a vítima afirmou que era intimidada com a ideia de que ninguém acreditaria nela, já que o agressor era conhecido na cidade e havia ocupado cargo público.

Ao longo da ação penal, o relato da vítima foi considerado um dos principais elementos de prova. De acordo com o MPMS, o depoimento se mostrou consistente e alinhado com testemunhos e documentos reunidos no processo. Laudos psicológicos também confirmaram os efeitos dos abusos, indicando sofrimento psíquico severo, episódios de autolesão e tentativas de suicídio.

Na sentença, o juiz Roberto Hipólito da Silva Junior destacou a credibilidade da vítima e a convergência entre seu relato e as demais provas.

O ex-vereador foi condenado a 29 anos e dois meses de reclusão por estupro de vulnerável, referente aos crimes cometidos antes dos 14 anos da vítima, e a 17 anos e um mês por estupro. Além disso, terá que pagar R$ 20 mil por danos morais.

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PREVENÇÃO

Mutirão para vacinar contra a gripe acontece no sábado em Campo Grande

Serão abertas 24 unidades de saúde, com horário de funcionamento das 7h30 às 16h45, além de pontos estratégicos na região do Centro

23/04/2026 10h03

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A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família

A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

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Diante do baixo número de pessoas vacinadas em Campo Grande (apenas 18% dos grupos prioritários), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) realizará, neste sábado (25), um novo Dia D de vacinação contra a gripe.

Serão abertas 24 unidades de saúde, com horário de funcionamento das 7h30 às 16h45, além de pontos estratégicos na região do Centro, na Praça Ary Coelho, das 8h às 16h; e no Jardim Anache, a partir das 8h, durante o Mutirão Todos em Ação.

A vacinação começou em 26 de março, mas a procura segue com níveis abaixo do necessário. Consequentemente, houve aumento na demanda por atendimentos nas unidades de urgência e emergência, causado pela circulação de vírus respiratórios.

“Isso é extremamente preocupante, considerando que ainda podemos ter períodos de queda de temperatura, o que tende a agravar o cenário das síndromes respiratórias na Capital”, alerta a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo.

A orientação é que os grupos prioritários busquem a vacinação o quanto antes, principalmente aqueles mais vulneráveis às complicações da doença, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com comorbidades.

A Sesau reforça que a vacinação segue disponível durante a semana nas 74 Unidades de Saúde da Família (USFs) e que o engajamento da população é fundamental para reduzir os casos graves e evitar novas mortes por influenza.

Em 2026, Campo Grande já registra 287 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sendo 40 confirmações por Influenza e 5 mortes, conforme dados da Coordenadoria de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS-CG). 

Grupos prioritários

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
• Idosos
• Gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)
• Profissionais da saúde
• Trabalhadores da educação
• Forças de segurança e salvamento
• Indígenas e quilombolas
• Pessoas com comorbidades
• Trabalhadores dos Correios
• Caminhoneiros
• Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Locais para vacinar

A vacinação estará disponível em unidades distribuídas por todas as regiões da cidade. No Distrito Segredo, a imunização vai acontecer na USF Paradiso e na Escola Municipal Prof. João Cândido de Souza (durante o Mutirão Todos em Ação).

No Imbirussu, participam as USFs Aero Itália, Silvia Regina, Serradinho, Zé Pereira e Albino Coimbra.

Já no Bandeira, a vacinação ocorre nas USFs Universitário, Mape, Tiradentes e Cristo Redentor.

No Distrito Lagoa, estarão abertas as unidades Caiçara, Antártica, Vila Fernanda, Tarumã e Santa Emília.

Na região Prosa/Centro, a população poderá procurar as USFs Noroeste, Nova Bahia e 26 de Agosto.

E, no Anhanduizinho, participam as unidades Alves Pereira, Dona Neta, Anhanduí, Dom Antônio, Paulo Coelho e Los Angeles.

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