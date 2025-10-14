Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

Naiara Camargo

Naiara Camargo

14/10/2025 - 12h00
Décima sétima edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorrerá nos próximos dias na Capital.

Este fim de semana é a oportunidade de comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis.

O evento reunirá mais de 35 brechós em um só lugar. São mais de 30 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Dicas para Aproveitar Melhor o Evento

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

Confira alguns dos brechós que marcarão presença no evento:

@garagebrecho
@coletivodebrechos
@Divina2mao
@carmozitabrecho
@segundachancebrechocircular
@brecho_chicamariia
@compreis_delas 
@dm_brecho10
@katiuscia_brecho_
@bazardelas_cg
@Novo_de_novo_brechocg
@donachiccg 
@pink_brecho_modasustentavel
@mariaabellabrecho 
@madamebiubrecho    
@looksvivare
@reuse_bazar_marlene 
@reis_brecho_
@reclairbrecho 
@madamebellabrecho
@ruthmagdabrecho
@ilovebrechoms

Décima sétima edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorre neste sábado (18), das 8h às 16h, no Parque Tarsila Amaral, localizado na rua Santo Augusto, Jardim Vida Nova, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

MÃES ATÍPICAS

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiais

O objetivo é prevenir judicialização e promover a efetividade nas solicitações das mães atípicas

14/10/2025 11h00

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiais

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiais FOTO: Marcelo Victor/Correio do Estado

Foi publicada na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande - (Diogrande), de segunda-feira (13), a criação do Núcleo de Apoio às Mães Atípicas – (NAMA). O grupo tem a finalidade de mapear, cadastrar e avaliar a concessão de fraldas, dietas e insumos para pessoas com deficiência.

Sesau cria grupo para mapear falta de leite e fraldas para crianças especiaisVeja a publicação na íntegra

Conforme a publicação, o objetivo é prevenir judicialização e promover a efetividade do atendimento. A criação foi assinada pela Gestora Coordenadora do Comitê Gestor da Secretaria Municipal de Saúde, Ivoni Pelegrinelli, que está a frente da pasta da saúde desde a exoneração da antiga secretária Rosana Leite.

 

De acordo com o texto, estão entre as funções do Núcleo:

  • Mapear e cadastrar as mães atípicas e seus dependentes;
  • Avaliar e conceder administrativamente insumos e fraldas conforme critérios técnicos;
  • Promover articulação com a rede de serviços públicos e órgãos de justiça;
  • Monitorar resultados e propor melhorias no fluxo de atendimento;

O NAMA será composto por um coordenador, um servidor do setor de compras, um servidor da área de saúde e um serviço de apoio administrativo. Os nomes para esses cargos não foram divulgados. 

Mães atípicas

O fornecimento de insumos para pessoas com deficiência é uma demanda recorrente cobrada com frequência pelas mães atípicas, ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul.

Grupos de mães já se reuniram e protestaram na Câmara Municipal de Campo Grande, na Assembleia Legsilativa de Mato Grosso do Sul, Prefeitura, além das diversas ações judiciais impetradas pelas mães, cobrando na justiça o que é de necessidade dos filhos. 

No início desse mês, uma mãe rasgou uma fralda no plenário da Câmara em um protesto durante uma audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Segundo elas, mesmo com decisões judiciais, os insumos não são entregues ou chegam com qualidade inferior.

Vereadores destinaram R$ 535 mil 

Diante dos protestos e reclamações da mães, no dia 16 de setembro desse ano, os vereadores  da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram projetos de lei destinando 15 emendas impositivas com valor total de R$ 535 mil para aquisição de fraldas e outros insumos para atendimento de pessoas com deficiência, atendendo a demanda dos filhos das mães atípicas. 

Os recursos estão previstos nas chamadas emendas parlamentares impositivas, que obrigatoriamente precisam ser pagas pela Prefeitura de Campo Grande. O objetivo foi atender requisitos necessários para repasse dos recursos. 

Presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto (Papy), classificou a medida como necessária, diante dos diversos pedidos das mães. "Como presidente tive oportunidade de transformar emendas remanescentes impositivas numa destinação direta a compra de fraldas, insumos, dietas para as crianças com deficiência, no pleito destas mães atípicas que vivem dificuldade. A Câmara intervém neste problema de maneira pontual, colocando as emendas remanescentes de outra Legislatura em um pacote”, afirmou.

LEILÃO

Detran/MS oferece VW Fox 2011 e Honda CG 160 Fan 2025 com lances iniciais de R$ 6.469 e R$ 4.638,00

Confira datas, local e como participar

14/10/2025 10h23

VW Fox 1.0 GII

VW Fox 1.0 GII Luis Guilherme

A Tenório Leilões realiza, no dia 23 de outubro de 2025, às 11h (horário de Brasília), leilão do Detran/MS, com dezenas de veículos disponíveis para circulação e sucatas destinadas ao desmonte e à reciclagem.

O evento é uma oportunidade para quem busca carros e motos com valores abaixo da Tabela Fipe, incluindo dois destaques:

  • Volkswagen Fox 1.0 GII – ano 2011/2012, com lance inicial de R$ 6.469,00
  • Honda CG 160 Fan – ano 2025/2025, com valor inicial de R$ 4.638,00

Na Tabela Fipe, o VW Fox 2011/2012 é avaliado em cerca de R$ 29.782,00, enquanto a Honda CG 160 Fan 2025 ultrapassa R$ 15.000,00, o que representa descontos de mais de 70% sobre o valor de mercado — uma das melhores oportunidades do certame.

Por que os veículos são vendidos tão abaixo da Tabela Fipe?

Os lances iniciais de leilões públicos são atrativos justamente por envolverem condições diferenciadas. Os veículos podem demandar revisão mecânica, regularização documental ou ter passado por longos períodos de apreensão.

Mesmo assim, para quem busca economia real e está disposto a investir um pouco em reparos, o leilão é uma excelente forma de adquirir veículos com preços muito abaixo do mercado tradicional.

Onde ver os veículos antes do leilão

Os interessados poderão visitar os lotes nos dias 21 e 22 de outubro de 2025, das 8h às 16h, no Pátio PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16 – Jardim Santa Felicidade, Campo Grande/MS (CEP 79064-350). A visita presencial é recomendada para avaliar o estado físico dos veículos antes de participar.

Como participar do leilão online

A participação é feita exclusivamente pela internet.
Para dar lances, é necessário realizar o cadastro prévio no site oficial da leiloeira e consultar o edital completo: www.tenorioleiloes.com.br

O encerramento dos lances ocorre no dia 23/10, às 11h, com transmissão ao vivo.

Outras oportunidades no mesmo certame

O edital do Detran/MS lista 220 lotes, sendo 155 veículos aptos a circular e 65 lotes de sucatas destinados à desmontagem e reciclagem.
Entre as opções, além do VW Fox 2011/2012 e da Honda CG 160 Fan 2025, aparecem:

  • Hyundai HB20 1.6 – lance inicial de R$ 11.300,00
  • Chevrolet Celta 2013 – a partir de R$ 8.200,00
  • Honda CG 150 Titan 2014 – a partir de R$ 2.300,00

Essas oportunidades atraem tanto compradores interessados em revenda quanto profissionais da reciclagem e desmontagem automotiva.

Dicas para participar com segurança:

  1. Leia o edital com atenção — verifique taxas, prazos e responsabilidades do arrematante.
  2. Visite os veículos — a vistoria presencial evita surpresas e ajuda na decisão.
  3. Considere os custos adicionais — transporte, IPVA, guincho e eventuais multas.
  4. Defina um limite máximo de lance — não ultrapasse o valor que esteja disposto a investir.

O leilão do Detran/MS, conduzido pela Tenório Leilões, é uma grande oportunidade para quem quer economizar na compra de veículos.


O VW Fox 1.0 GII (2011/2012) e a Honda CG 160 Fan (2025) são os principais destaques, com valores iniciais de R$ 6.469 e R$ 4.638, respectivamente — muito abaixo da Tabela Fipe.

Para participar, basta se cadastrar no site da leiloeira e acompanhar o certame online no dia 23 de outubro, às 11h.

