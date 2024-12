Ex-jogador da seleção promove Campeonato da Amizade em MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O lateral que atuou pela seleção brasileira, Jean Moreira, que defendeu camisas de diversos times no Brasil e fora, será a grande atração no Campeonato Indígena Terena da Amizade, na Aldeia Água Azul, em Dois Irmãos do Buriti.

A disputa será entre a aldeia local e as vizinhas de outros municípios. No total, serão 16 equipes disputando a taça e a premiação para o 1º e 2º colocados, que irão dividir R$ 18 mil.

O cacique Claudenir da Silva Jorge ressaltou a importância do retorno do campeonato, que será neste sábado (21), após ter ficado interrompido por 14 anos.

“A gente se sente gratificado com o retorno do campeonato, e a comunidade se dedicando ao trabalho para a disputa que começa neste sábado. O Jogo da Amizade traz uma expectativa muito grande na comunidade para receber os vizinhos de outras comunidades, de outras aldeias e da cidade também, que virão participar”, destacou o cacique, e completou: “Estará conosco o jogador que representou o Brasil lá fora e os outros companheiros que representam o Governo Federal, Estadual e Municipal. Estamos felizes em receber essa grandiosa competição.”

Revitalização

O professor Ener Reginaldo Vitorino, um dos organizadores, classificou o retorno do Campeonato da Amizade como a volta da alegria na comunidade indígena Água Azul e na região.

“O Campeonato foi idealizado inicialmente na retomada do Cafezal. De início, era para ser disputado por times locais. Hoje, é uma tradição da comunidade que estamos revivendo depois de 14 anos, com muitas novidades, entre elas a premiação”, disse Ener.

Além disso, entre as novidades, está a premiação de cada rodada, que contará com a premiação do melhor jogador e a presença de árbitros do Sindicato da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

Mesmo sendo um campeonato amador, o professor Ener destaca o comprometimento para a boa evolução do futebol, que envolveu a comunidade desde a preparação do campo até a organização do local para receber outras comunidades e populares que desejem participar.

Uma das novidades do campeonato é a revitalização do campo da comunidade, mais conhecido como "Bacião", que foi possível graças à iniciativa do cacique, lideranças tribais, comunidade, parlamentares e a todos os envolvidos, direta e indiretamente.

Jean Moreira

O campo-grandense Jean Moreira, que iniciou a carreira jogando pelo Colégio ABC, vestiu a camisa do São Paulo. Na Seleção, foi convocado em 2012, enfrentou a Argentina no Superclássico das Américas, conquistado pela amarelinha nos pênaltis.

Posteriormente, foi convocado para um amistoso contra a Inglaterra, na chamada "era Scolari". Também atuou em maio de 2013 na Copa das Confederações, no Brasil.

No Brasil, atuou pelo São Paulo, Fluminense e Cruzeiro, e atualmente joga pelo Pantanal SAF de Mato Grosso do Sul. No exterior, vestiu a camisa do Penafiel, de Portugal, e do Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Rodadas

A abertura será no sábado (21) e haverá outras partidas em abril de 2025, com datas que ainda serão definidas.

Serviço

Campeonato Indígena Terena da Amizade

Local: Aldeia Água Azul

Município: Dois Irmãos do Buriti

Data: 21/12

