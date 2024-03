Diferentemente do que aconteceu no vestibular da UFMS, organizado pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), quando a metade dos candidados “zerou” na redação e nenhum atingiu nota máxima, os examinadores do concurso para professor da Reme de Campo Grande foram menos rigorosos. Deram pelo menos 70 notas máximas e reprovaram apenas 36 candidatos dos cerca de 3,5 mil que tiveram o resultado divulgado.

O resultado da redação do concurso realizado no dia 4 de fevereiro por cerca de 18,7 mil candidatos foi publicado em suplemento especial do Diogrande desta sexta-feira. No vestibular da UFMS, cerca de seis mil concorrentes tiraram zero. No concurso para professor, foram somente seis.

Porém, só foram corrigidas as redações daqueles professores que haviam sido aprovados na prova objetiva. Em torno de 11,3 mil, ou 60% dos concorrentes, já estavam fora do páreo e nem mesmo chegaram à segunda fase, que era a correção da redação.

E, os 36 reprovados ainda podem recorrer. “Caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br, no período da 0h00min do dia 18/03/2024 até as 23h59min do dia 19/03/2024, observado o horário oficial de Brasília – DF”, diz a publicação do Diogrande desta sexta-feira.

Embora faltem em torno de quatro mil professores efetivos para preencher todas as vagas nas 205 escolas municipais de educação infantil e de ensino fundamental, a prefeitura de Campo Grande abriu 323 vagas no concurso, cujo salário inicial é de R$ 3.671,07.

Pouco mais de 20,7 mil pessoas fizeram a inscrição, mas em torno de 18,7 mil compareceram no dia da prova. As vagas são para 10 cargos para nível superior, das quais 82 são para professor de Educação Infantil; 120 para professor de anos iniciais do Ensino Fundamental; 84 para professor de Artes; 10 para professor de Educação Física; 5 para professor de Língua Inglesa; 5 para professor de Língua Portuguesa, 5 para professor de Matemática, 4 para professor de Geografia; 4 para professor de História e 4 para professor de Ciências.

O concurso está sendo realizado pelo instituto Avalia, que claramente é menos rigoroso que a Fapec na hora de corrigir as redações. Além das 70 notas máximas, dezenas de outros educadores conquistaram notas acima de 90. No começo do ano, a Fapec “zerou” em torno de 50% ds 12,5 mil redações feitas para o vestibular. O percentual de zeros do Avalia é da ordem de 1%.

Embora a comparação entre professores formados e estudantes que estão em busca de vaga no ensino superior possa parecer estranha, o fato é que os mais bem colocados no vestibular da Fapec foram dois concorrente com 950 pontos e um, com 925. Também aparecem alguns candidatos com 900 e outros, com 875 pontos.

Na época, o mau desempenho dos concorrentes na redação foi motivo de reclamações em massa, já que estudantes que historicamente tiravam notas boas durante o ensino médio foram reprovados pelos examinadores da Fapec. Quase 1,2 mil candidatos entraram com recurso, mas mesmo assim a grande maioria não conseguiu reverter o resultado.