Exército deve fazer "ponte de guerra" para substituir ponte que caiu no Rio do Peixe

O modelo de ponte LSB tem capacidade para suportar até 80 toneladas com extensão de 60 metros - Divulgação

O Exército brasileiro esteve em Rio Negro nesta quinta-feira (26) juntamente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para avaliar a situação da ponte do Rio do Peixe que caiu no último domingo (22) devido aos grandes volumes de chuva na cidade, provocando a queda de um caminhão que fazia a travessia.

A vistoria na estrutura é necessária para que fosse feito um relatório para a montagem de uma nova ponte no formato LSB (Ponte de Acesso Logístico), ponte de estrutura metálica utilizada em calamidades públicas, reconstruções e operações militares, conhecida como “ponte de guerra”.

A estrutura tem capacidade para suportar até 80 toneladas e sua montagem é rápida, podendo ser instalada em vãos fixos ou sobre flutuadores, alcançando extensões de até 60 metros.

A montagem da ponte LSB foi solicitada pelo prefeito de Rio Negro, Henrique Ezoe (PSDB), juntamente do deputado federal Beto Pereira (PSDB), do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP) e da Agesul.

O Correio do Estado entrou em contato com o Comando Militar do Oeste (CMO) para saber como e quando será feita a instalação da ponte.

“O CMO esteve em Rio Negro para verificar e fazer um relatório sobre a situação da ponte. Com esse relatório em mãos, será realizada uma conversa com a prefeitura. É algo muito técnico. Não temos um prazo porque depende de outros envolvidos. O exército faz a avaliação, mas precisamos da informação de outros órgãos para finalizar o relatório”, respondeu o Exército.

Atualmente, a travessia de pedestres está sendo feita por barcos no rio, com apoio do Exército na cidade. Veja o vídeo abaixo:

“As tratativas estão em andamento e estamos confiantes de que, em breve, retemos boas noticias para restabelecer a mobilidade e a segurança de toda a região”, afirmou a prefeitura de Rio Negro.

A via está interditada e motoristas devem pegar outras rodovias, como a BR-163 (indo por São Gabriel do Oeste) e BR-419 (indo para Corumbá).

Por enquanto, foram abertas duas rotas alternativas para carros pequenos, impedindo a passagem de caminhões. As alternativas são o Corredor do Girotto, passando pela ponte de concreto, sentido Córrego do Café. E a outra pela estrada do Laticínio, sentido Fazenda Finado Álvaro Rigonatto e com saída em frente à Fazenda Rancho Grande, na MS-419.

Acidente

A queda da Ponte do Rio do Peixe aconteceu na manhã do último domingo, na MS-080, em Rio Negro. O governo atribuiu o acidente ao caminhão que estava com excesso de peso.

O veículo chegou a ficar pendurado entre o asfalto e a água, mas, felizmente, ninguém se feriu.

A ponte

O modelo de ponte LSB é uma estrutura desenvolvida durante a segunda guerra mundial. Ela é usada essencialmente em rotas de abastecimento, modernizada para tráfegos pesados, substituição de pontes civis estragadas e pontes provisórias.

Além do Brasil, seu projeto tem sido utilizado em diversos países do mundo, como a Alemanha, África do Sul, Irlanda, Filipinas, Camarões, Paquistão, Escócia, Reino Unido, Nova Guiné, Madagascar, País de Gales, Trinidad e Tobago e República do Congo.

Por ser feita com materiais leves e modernos, sua montagem pode ser feita à mão ou com o uso de equipamentos leves, podendo ser desmontada e guardada. Ela tem suporte para aguentar a passagem de tanques de guerras e é facilmente transportada.