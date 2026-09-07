Exposição gratuita é opção para quem gosta de arte em Campo Grande

CAMPO GRANDE

Atrações do desfile de 7 de Setembro na Cidade Morena mobilizaram entre cerca de dez até 12 mil pessoas no centro da Capital

A chamada "pira" foi acendida pelo 2° tenente Samuel Ramires Junior, do Corpo de Bombeiros. Paulo Ribas/Correio do Estado

Nem mesmo o frio foi capaz de espantar os ânimos do campo-grandense durante este 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, que reuniu cerca de 12 mil pessoas no Centro da Capital do Mato Grosso do Sul, reunidas para observar os desfiles dos militares e também de escolas que não puderam desfilar no 26 de agosto que marcou o aniversário da Cidade Morena.

Vale lembrar que, devido às fortes chuvas que caíram sobre a Cidade Morena no aniversário da Capital, o desfile com cerca de 60 instituições teve de ser cancelado. Por esse motivo, algumas escolas aproveitaram para desfilar hoje junto do evento que costuma ser composto em sua maioria por militares.

Com isso, as ruas foram tomadas por toda a sorte de pessoas, desde os civis e militares, até o próprio público presente e os familiares que buscam prestigiar aqueles que costumeiramente desfilam nas populares bandas marciais.

Conforme informações repassadas pelo Exército Brasileiro, as atrações do desfile de 7 de Setembro em Campo Grande mobilizaram entre cerca de dez até 12 mil pessoas. A chamada "pira" foi acendida pelo 2° tenente Samuel Ramires Junior, do Corpo de Bombeiros.

Entre as autoridades estiveram presentes o Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, figuras políticas como os senadores Nelsinho Trad e Tereza Cristina; o presidente da Câmara Municipal, Epaminondas "Papy" Vicente Silva Neto; o deputado Federal Luiz Ovando; o vereador Professor Riverton, além de nomes como Reinaldo Azambuja e Ulisses Rocha

Com 150 alunos, a Associação Cidade dos Meninos de Campo Grande foi a instituição responsável por realizar a abertura do desfile, seguidos por:

Juliano Varela;

Desbravadores e Aventureiros;

Demolay;

Filhas de Jó;

Flores do Pantanal;

Sesc/Senac;

Educandário Getúlio Vargas;

E.E Amando de Oliveira;

E.E Vereador Cristóvão Silveira;

E.E Tetônio Vilela;

E.E Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã-Y;

E.E Prof. Silvio Oliveira dos Santos;

E.E Profª Neyder Suelly C. Vieira;

E.E Cívico-militar Prof. Alberto Elpídio Ferreira Dias (Prof.Tito);

E.E José Maria Hugo Rodrigues

E.E José Antônio Pereira

Centro Estadual de Educação Profissional Profª Maria de Louders Widal Roma

E.E Lino Vilachá

E.E Sebastião Santana de Oliveira

Colégio Militar (Lucação CMO)

Exército Brasileiro - EB (Locução CMO)

BACG (Locução BACG)

PMMS+Cavalaria

BMMS

Além desses, houve também o desfile motorizado, que teve início por volta de 10h50, puxado pelo Comando Militar do Oeste, que contou com locução do CMO, seguidos pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS), Corpo de Bombeiros (CBMS), polícias Penal e Científica, além da Delegacia-Geral de Polícia Civil que executou também um desfile a pé e com veículos.

O desfile de 07 de Setembro em Campo Grande foi finalizado às 11h10.

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