Exposição gratuita é opção para quem gosta de arte em Campo Grande

Quem gosta de artes visuais ainda pode visitar gratuitamente a exposição “Fragmentos e Cicatrizes da Arquitetura Urbana”, na Galeria de Vidro, em Campo Grande. A mostra fica aberta até domingo (13) e reúne trabalhos dos artistas Gisele Della Barba e Fernando Anghinoni.
Inaugurada no dia 1º de setembro, a exposição propõe um olhar diferente para a paisagem urbana da Capital. As obras partem de elementos presentes no cotidiano, como construções, marcas e transformações nos espaços da cidade, para abordar temas ligados à memória, arquitetura e patrimônio.
A ideia é fazer com que o visitante observe a cidade para além da função prática de ruas e prédios, percebendo também as marcas deixadas pelo tempo e pelas mudanças na paisagem.
Marcas da cidade
Para Gisele Della Barba, a proposta da mostra está relacionada às chamadas “cicatrizes urbanas”, marcas encontradas em espaços desgastados ou transformados da cidade que também podem servir como ponto de partida para a criação artística.
Já Fernando Anghinoni define a exposição como um “convite provocador” para que o público reflita sobre os elementos arquitetônicos presentes no cotidiano e sobre a relação deles com a memória e a história da cidade.
A exposição ocupa a Galeria de Vidro, espaço localizado na região central de Campo Grande. A visitação é gratuita, tem classificação livre e não exige agendamento prévio.
Serviço
Local: Galeria de Vidro
Endereço: Avenida Calógeras, 3015, Centro
Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 20h; sábado, das 8h às 12h