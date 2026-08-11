Falta de atenção dos condutores é a principal causa de acidentes em Campo Grande

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Com quase oito mil acidentes em 220 dias deste ano, a primeira-tenente Carla Coutinho, do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), responsabiliza a falta de atenção dos condutores como a principal causa de ocorrências nas vias de Campo Grande, com grande parte sendo também ocasionada por motociclistas.

Segundo dados da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) e do BPMTran, entre os dias 1º de janeiro e 8 deste mês, 7.723 acidentes ocorreram na Capital este ano. Mesmo que represente uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 7.934 sinistros, o número ainda preocupa as autoridades.

Para a primeira-tenente Carla Coutinho, o principal fator para que este número não sofra uma significativa queda é a falta de atenção dos condutores, que muitas vezes está associada ao uso do celular ao volante.

De acordo com estudos, desviar o olhar por apenas dois ou três segundos é suficiente para colidir ou atropelar alguém

Além disso, a infração é considerada leve pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e gera multa no valor de R$ 88,38 e a adição de três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em seguida, aparece o desrespeito às normas de circulação, como avançar o sinal vermelho, não respeitar a placa de pare e falhas comportamentais cotidianas no tráfego urbano.

Ainda conforme os dados deste ano, 2.603 acidentes em Campo Grande tiveram vítimas, com 40 mortes registradas. Em comparação o mesmo período de 2025, houve uma leve queda em ambas as estatísticas, com 2.725 acidentes com feridos e 44 óbitos.

Ainda de acordo com a primeira-tenente, os acidentes com mortes têm relação direta com as atitudes dos motoristas nas ruas, destacando o excesso de velocidade, a desobediência à sinalização, a falta de atenção e a falta de distância entre os veículos. Chama atenção a quantidade de motociclistas envolvidos, pelo menos 27 este ano.

“Hoje, o mais vulnerável, pelo menos no quesito morte de trânsito, é o motociclista. Eles não são vistos, são um ponto cego dos veículos. Não tem nada que os proteja na moto, não tem nenhum tipo de metal, nada. Em uma colisão, eles vão ser atingidos diretamente no corpo, então, eu acho que falta consciência também por parte desses motociclistas”, disse.

“Isso pode estar associado ao aumento de números de entregadores. Se você observar, repare como eles conduzem as suas motocicletas. Raramente eu, como cidadã, vejo um certinho, andando no local da via que ele tem que estar andando realmente, parando no semáforo. Por exemplo, no semáforo de três tempos, que demora bastante, a gente fica esperando. Raramente, ele [motociclista] fica parado esperando”, complementou Carla.

Quanto às vias mais perigosas da cidade, a primeira-tenente disse que os trechos que recebem um alto fluxo de veículos diariamente acabam tendo mais ocorrências de acidente, como a Avenida Afonso Pena (294), a Avenida Mato Grosso (195), a Avenida Duque de Caxias (184) e a Avenida Presidente Ernesto Geisel (146).

“A gente tem que entender que a questão do número de acidentes está muito relacionada à quantidade de tráfego, de fluxo veicular que essa via recebe. Então, nunca você vai ver uma avenida ou rua pequena com número grande, se ela quase não recebe veículo. Quanto mais veículo, mais chances de ter acidente e, consequentemente, mais acidentes têm”, explicou.

Acidentes envolvendo motociclistas são maioria na Capital - Foto: Felipe Machado / Correio do Estado

PERFIL

Em maio, matéria veiculada pelo Correio do Estado revelou que motoqueiros de 20 a 39 anos são as principais vítimas de acidentes nas ruas de Campo Grande, concentrando mais da metade das ocorrências fatais.

Campo Grande concentrava 4.976 acidentes até o dia 20 de maio, quando a matéria foi publicada, dos quais 1.652 sinistros de trânsito tiveram feridos e 25 acidentes foram fatais. Dessas vítimas, 16 eram motociclistas, 4 eram pedestres, 3 eram condutores de automóveis e 2 eram ciclistas.

Na divisão por faixa etária dos óbitos, a maior incidência estava nos adultos jovens de 20 a 29 anos, com oito ocorrências, seguidos pelos jovens de 30 a 39 anos, com cinco mortos. As outras mortes estão divididas nas faixas de 40 a 49 anos (4), 50 a 59 anos (3) e idosos (4).

Além disso, 8 a cada 10 vítimas de acidentes fatais no trânsito campo-grandense são homens.

