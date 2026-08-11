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VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Falta de atenção dos condutores é a principal causa de acidentes em Campo Grande

Neste ano, mais de 2,6 mil colisões com vítimas ocorreram na Capital, que resultaram em 40 pessoas mortas, a maior parte delas eram motociclistas

Felipe Machado 

11/08/2026 - 07h40
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Com quase oito mil acidentes em 220 dias deste ano, a primeira-tenente Carla Coutinho, do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), responsabiliza a falta de atenção dos condutores como a principal causa de ocorrências nas vias de Campo Grande, com grande parte sendo também ocasionada por motociclistas.

Segundo dados da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) e do BPMTran, entre os dias 1º de janeiro e 8 deste mês, 7.723 acidentes ocorreram na Capital este ano. Mesmo que represente uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 7.934 sinistros, o número ainda preocupa as autoridades.

Para a primeira-tenente Carla Coutinho, o principal fator para que este número não sofra uma significativa queda é a falta de atenção dos condutores, que muitas vezes está associada ao uso do celular ao volante.

De acordo com estudos, desviar o olhar por apenas dois ou três segundos é suficiente para colidir ou atropelar alguém

Além disso, a infração é considerada leve pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e gera multa no valor de R$ 88,38 e a adição de três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em seguida, aparece o desrespeito às normas de circulação, como avançar o sinal vermelho, não respeitar a placa de pare e falhas comportamentais cotidianas no tráfego urbano.

Ainda conforme os dados deste ano, 2.603 acidentes em Campo Grande tiveram vítimas, com 40 mortes registradas. Em comparação o mesmo período de 2025, houve uma leve queda em ambas as estatísticas, com 2.725 acidentes com feridos e 44 óbitos.

Ainda de acordo com a primeira-tenente, os acidentes com mortes têm relação direta com as atitudes dos motoristas nas ruas, destacando o excesso de velocidade, a desobediência à sinalização, a falta de atenção e a falta de distância entre os veículos. Chama atenção a quantidade de motociclistas envolvidos, pelo menos 27 este ano.

“Hoje, o mais vulnerável, pelo menos no quesito morte de trânsito, é o motociclista. Eles não são vistos, são um ponto cego dos veículos. Não tem nada que os proteja na moto, não tem nenhum tipo de metal, nada. Em uma colisão, eles vão ser atingidos diretamente no corpo, então, eu acho que falta consciência também por parte desses motociclistas”, disse.

“Isso pode estar associado ao aumento de números de entregadores. Se você observar, repare como eles conduzem as suas motocicletas. Raramente eu, como cidadã, vejo um certinho, andando no local da via que ele tem que estar andando realmente, parando no semáforo. Por exemplo, no semáforo de três tempos, que demora bastante, a gente fica esperando. Raramente, ele [motociclista] fica parado esperando”, complementou Carla.

Quanto às vias mais perigosas da cidade, a primeira-tenente disse que os trechos que recebem um alto fluxo de veículos diariamente acabam tendo mais ocorrências de acidente, como a Avenida Afonso Pena (294), a Avenida Mato Grosso (195), a Avenida Duque de Caxias (184) e a Avenida Presidente Ernesto Geisel (146).

“A gente tem que entender que a questão do número de acidentes está muito relacionada à quantidade de tráfego, de fluxo veicular que essa via recebe. Então, nunca você vai ver uma avenida ou rua pequena com número grande, se ela quase não recebe veículo. Quanto mais veículo, mais chances de ter acidente e, consequentemente, mais acidentes têm”, explicou.

Acidentes envolvendo motociclistas são maioria na CapitalAcidentes envolvendo motociclistas são maioria na Capital - Foto: Felipe Machado / Correio do Estado

PERFIL

Em maio, matéria veiculada pelo Correio do Estado revelou que motoqueiros de 20 a 39 anos são as principais vítimas de acidentes nas ruas de Campo Grande, concentrando mais da metade das ocorrências fatais.

Campo Grande concentrava 4.976 acidentes até o dia 20 de maio, quando a matéria foi publicada, dos quais 1.652 sinistros de trânsito tiveram feridos e 25 acidentes foram fatais. Dessas vítimas, 16 eram motociclistas, 4 eram pedestres, 3 eram condutores de automóveis e 2 eram ciclistas.

Na divisão por faixa etária dos óbitos, a maior incidência estava nos adultos jovens de 20 a 29 anos, com oito ocorrências, seguidos pelos jovens de 30 a 39 anos, com cinco mortos. As outras mortes estão divididas nas faixas de 40 a 49 anos (4), 50 a 59 anos (3) e idosos (4).

Além disso, 8 a cada 10 vítimas de acidentes fatais no trânsito campo-grandense são homens.
 

Empregos

Funtrab passa a operar em novos dias nas unidades de Rede Fácil

Unidades do Bosques do Ipês e do Aero Rancho mudam dias e horários de atuação

11/08/2026 11h00

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FOTO: Divulgação/Funtrab

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A Agência de Notícias do Estado de Mato Grosso do Sul, anunciou que a partir da próxima segunda-feira , dia 17, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Funtrab, passará a atuar em novos dias e horários nas unidades da Rede Fácil. 

Na unidade do Shopping Bosques dos Ipês, o novo atendimento acontecerá de terça a quinta-feira. Atuando em dois períodos, na parte da manhã das 10h às 12h30, já na parte da tarde das 13h às 17h. 

Outra unidade situada no bairro do Aero Rancho, os serviços acontecerão de segunda a quarta-feira, porém em horários diferentes da unidade do Bosque, sendo no período matutino das 8h às 12h, e no vespertino das 13h às 16h30.

Os novos dias de operação passam a valer a partir do dia 17 de agosto e quem está na busca de novos empregos deve ficar atento caso necessitem de atendimento presencial nas unidades.

Além do atendimento presencial, o candidato que busca novas oportunidades de emprego, pode receber informações ou atendimento online, entrando em contato com a Funtrab via WhatsApp. 

CONFRONTO

Choque saca suspeito de dentro de carro de Uber e mata o passageiro

Levantamento da polícia militar aponta que o homem possuía extensa ficha criminal, com registros desde a adolescência

11/08/2026 10h30

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Confronto ocorreu nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)

Confronto ocorreu nas proximidades do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) Divulgação: Polícia Militar

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Jean Gabriel Rapini de Souza, morto em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar,  na noite desta segunda-feira (10), estava como passageiro de um carro de aplicativo, quando foi alvejado pelos agentes de segurança pública, na Avenida Manoel Ferreira , próximo ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

De acordo com o relato do Batalhão de Choque, durante patrulhamento ostensivo, os agentes identificaram um carro de aplicativo que trafegava pela Avenida Duque de Caxias. O comportamento apresentado pelo passageiro despertou a suspeita dos policiais, que realizaram o acompanhamento do veículo até abordarem na Avenida Manoel Ferreira.

Segundo os policiais, durante a abordagem, o condutor desembarcou e informou que estava trabalhando como motorista de aplicativo. O passageiro, entretanto, permaneceu no interior do veículo, mesmo após receber ordem para desembarcar.

Diante da resistência em cumprir a determinação policial, foi novamente dada ordem para que o indivíduo desembarcasse. Quando desceu do veículo, Jean Gabriel portava uma arma de fogo e efetuou disparo na direção da equipe policial. Neste momento, houve confronto armado e o indivíduo foi atingido.

Após o confronto, a equipe do Batalhão de Choque acionou o serviço de socorro, solicitando atendimento médico emergencial. O indivíduo foi encaminhado à UPA Vila Almeida. Apesar de receber atendimento médico na unidade hospitalar, ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Durante a busca, foram localizados uma arma de fogo e 26 pinos de cocaína.

Histórico criminal

Jean Gabriel possuía extenso histórico criminal, com inúmeras passagens por ocorrências policiais, inclusive registros relacionados a crimes de natureza grave, como o latrocínio contra o taxista Luciano Barbosa Franco, em 2020, quando tinha apenas 17 anos.

O indivíduo era fichado desde 2018, quando tinha 15 anos, com crimes relacionados à receptação. A partir de 2019, ele começou a demonstrar envolvimento reiterado com crimes patrimoniais violentos, emprego de arma de fogo e associação criminosa.

Os crimes de Jean no ano de 2020 tiveram maior gravidade, concentrando diversos registros de roubo armado, associação criminosa, restrição da liberdade da vítima, porte ilegal de arma de fogo, latrocínio, ameaça, desacato e lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica.

Os registros de Jean vão até 2025, quando esteve envolvido em ameaças, injúria, vias de fato, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal contra mulher. 

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