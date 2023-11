As temperaturas elevadas e falta de chuva estão afetando o plantio da soja, principalmente na região norte do Estado, que está com apenas 54 das lavouras semeadas. No ano passado, na mesma época, o percentual já estava em 78%, conforme dados do Boletim Semanal da Casa Rural, publicado nesta terça-feira (7).

De acordo com o boletim, o atraso no plantio, que está 24 pontos percentuais menores que no ano passado, pode atrasar o plantio do milho de 2ª safra no próximo ano. Se isso ocorrer, as lavouras podem sofre com estiagem ou geada.

Mas, como no sul do Estado ocorreram chuvas mais regulares durante o mês passado, em média, o plantio de soja no Estado alcançou 62% até o começo da semana, o que corresponde aproximadamente a 2,644 milhões de hectares.

A porcentagem de área plantada na safra 2023/2024, encontra-se inferior em aproximadamente 5,4 pontos percentuais em relação à safra 2022/2023, para a data 03 de novembro.

Plantio avançado

A região sul está com o plantio mais avançado, com média de 64.9%, enquanto a região central está com 58,3%, e a região norte, com 54,4% das lavouras plantadas.

Chuva na região Norte

Na tarde desta terça-feira (8), os municípios de Cassilândia, Chapadão e Costa Rica receberam um pequelo alívi. Na estação meteorológica do Inmet foram de Chapação do Sul foram registrados 4,4 milímetros, o que trouxe u certo alívio a alguns produtores.

Chuvas abaixo da média histórica

Conforme os dado divulgado as chuvas ficaram abaixo da média histórica em grande parte do estado. O município com maior precipitação foi Mundo Novo, onde se observou 356,4 mm de acumulado de chuva mensal, o que representa 110% acima da média histórica. Por outro lado, o município de Rio Verde de Mato Grosso observou-se acumulado de 22,4 mm no mês de outubro, representando 82% abaixo da média histórica.

Outras regiões

Na região centro com (60%) estão Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia e Terenos. Já na região sul com mais de (60%) estão os municípios de Amambai, Antônio João, Caarapó, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Itaporã, Ivinhema, Juti, Laguna, Carapã, Nova Andradina, Ponta Porã e Vicentina.

