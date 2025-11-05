Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INFRAESTRUTURA

Falta dinheiro para resolver o problema das enchentes na Avenida Rachid Neder

Valor total seria de R$ 200 milhões, dinheiro de que a prefeitura não dispõe no momento; obra foi recusada pelo Novo PAC

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

05/11/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um dos principais pontos problemáticos quando o assunto é chuva está localizado na rotatória das Avenidas Rachid Neder e Ernesto Geisel. A solução para o alagamento constante causado por grandes volumes de precipitação custa cerca de R$ 200 milhões, valor de que a Prefeitura de Campo Grande, que passa por um contingenciamento em função da falta de recursos, não dispõe no momento.

Com o período chuvoso se aproximando, a situação de alerta na região aumenta, porém, segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, não há previsão para que aquela região receba intervenções que possam resolver o problema.

Segundo o secretário, algumas intervenções pontuais foram feitas em várias regiões da cidade, como drenagem e pavimentações em vias, porém, o projeto para aquela região em específico foi submetido ao crivo do governo federal, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), entretanto, ele não foi aceito.

“Nós enviamos um projeto para o [Novo] PAC da Rua Corguinho, na margem direita do córrego, o que resolveria em parte o problema ali. O projeto era de R$ 80 milhões, mas foi negado”, explicou Miglioli.

O valor total, no entanto, seria de R$ 200 milhões, o que contemplaria as duas margens do Córrego Segredo, onde seriam feitas galerias, bacias de contenção, entre outras melhorias.

“A drenagem naquela região está subdimensionada, então, precisamos fazer novas galerias para que essa água possa escoar e evitar a inundação na região, além de bacias de contenção de água pluvial”, completou.

O projeto, como mostrou o Correio do Estado, existe desde 2018, quando havia a previsão de construção de barragens que evitassem o transbordamento das águas na região. Na época, a previsão de gastos era de R$ 120 milhões, valor que subiu desde então, mas a ideia segue no papel.

LAGO DO AMOR

Além da região da Rachid Neder, outro problema de drenagem está localizado no Lago do Amor, onde o valor é até menor, porém, ainda assim, a prefeitura não dispõe de recursos para serem empregados.

Conforme matéria do Correio do Estado publicada em agosto deste ano, o projeto que promete resolver o transbordo do Lago do Amor, localizado dentro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), deve custar cerca de R$ 15 milhões.

Na época, Miglioli afirmou que projeto executivo para a região estava em construção, mas que o recurso ainda não havia sido garantido.

“Temos aquele problema lá do Lago do Amor, que é um problema grave. Estamos construindo ali uma solução, já temos uma parte de engenharia formatada do que é preciso fazer ali, mas é uma obra cara. Hoje, para resolver definitivamente a questão do Lago do Amor, nós estamos falando em algo em torno de R$ 15 milhões”, afirmou o secretário ao Correio do Estado.

A previsão é de que o projeto seja dividido em três fases, o desassoreamento do Lago do Amor, o desassoreamento da bacia de contenção localizada nos fundos do Rádio Clube Campo e a construção de outras duas bacias, estas para contenção de materiais sólidos, “para que esse material sólido não volte”.

Nos últimos dois anos, a barragem do Lago do Amor desmoronou duas vezes, após fortes chuvas na região.

A primeira ocorreu em março de 2023, quando o Lago do Amor transbordou durante a chuva e levou ao desmoronamento de parte da ciclovia localizada sobre a barragem do lago, no Córrego Bandeira. A calçada quebrou no espaço ocupado por dois vendedores.

Na época, a barragem já estava parcialmente interditada desde o dia 5 de janeiro, quando também sofreu avarias durante uma forte chuva.

A reforma, que na época custou R$ 3,8 milhões, por meio de contrato com a CCO Infraestrutura Ltda., não foi suficiente para suportar a quantidade de água, que invadiu a Avenida Filinto Müller após o transbordamento do Lago do Amor.

A obra era complexa e envolvia a construção de um segundo vertedouro e a reestruturação da calçada, da ciclovia e do asfalto (avenida). As obras começaram em abril de 2023 e terminaram em setembro daquele ano.

Entretanto, mesmo com essa solução, a barragem desmoronou novamente neste ano, após chuvas na região.

Os reparos, desta vez, foram refeitos pela prefeitura, já que a CCO Infraestrutura, que fez as obras de 2023, não pôde ser acionada por seguro.

Em agosto, em entrevista, o Miglioli alertou que, caso chova forte na região, novo problema pode ser registrado, já que o lago está assoreado.

“Corre o risco de cair novamente da forma como está ali, não vou mentir. Ali tem um problema de engenharia que se junta a um problema ambiental”, explicou o titular da Sisep. 

ERNESTO GEISEL

Outro projeto para contenção de enchentes na Avenida Ernesto Geisel também foi enviado para o Novo PAC, este, porém, chegou a ser aceito pelo governo federal, entretanto, não para financiamento federal, mas sim como uma carta de crédito para a prefeitura, que poderia realizar um empréstimo para fazer a obra.

O valor, de R$ 150 milhões, não caberia no orçamento do Município no momento e o projeto foi deixado de lado. Atualmente, a região recebe reparos superficiais feitos com recursos próprios, mas não do jeito que havia sido proposto no projeto.

Assine o Correio do Estado

VENTANIA

Vendaval arrasta tenda de festa no interior do Estado

Vídeo mostra estrutura da comemoração pelo aniversário de 62 anos de Naviraí sendo levada pela intensidade do vento

05/11/2025 10h25

Compartilhar
Cobertura do palco principal, onde ocorreria os shows, foi destruída pela intensidade do vento

Cobertura do palco principal, onde ocorreria os shows, foi destruída pela intensidade do vento Foto / Reprodução

Continue Lendo...

Na tarde da última terça-feira (04), um vendaval atingiu Naviraí, cidade a 358,3 km de Campo Grande. Em vídeo, é possível observar que devido a forte ventania, a tenda que estava sendo montada para a festa em comemoração aos 62 anos do município foi arrastada.

Em vídeo, é possível observar a cobertura do palco principal, onde ocorreria os shows, sendo destruída pela intensidade do vento. Além dela, a estrutura metálica também chegou a ser arrancada e lançada a metros de distância.

Segundo informações do portal de notícias Sul News, não houve nenhum registro de feridos, e equipes da Prefeitura e das empresas contratadas para a montagem estão avaliando os prejuízos e segurança do local.

Com Festival de Churrasco, Rodeio Cowboy de Aço e shows gratuitos, a ventania chegou de surpresa antes dos 62 anos da cidade. Marcado para começar a partir deste sábado, no Parque de Exposições Tatsuo Suekane, as festividades até então não foram canceladas e ainda não houve um posicionamento da organização.

A Prefeitura de Naviraí, por meio da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Econômico, é a responsável pelo evento, junto ao apoio do Governo do Estado, Câmara dos Vereadores do município e o Senador Nelsinho Trad e a senadora Soraya Thronicke.

Ontem, por meio de redes sociais e do site, a Prefeitura havia anunciado o início da montagem das estruturas para a comemoração. Procurada pelo Correio do Estado, para saber como a população pode se sentir segura à respeito de possíveis temporais e vendavais durante as festividades, não houve retorno até a publicação dessa matéria.

 

Programação

O cronograma do aniversário da cidade marcava seu início para às 19h30 deste sábado (08), com empresas e entidades oferecendo churrasco na abertura de uma das etapas do Rodeio Cowboy de Aço, além de Provas de Tambor e Shows com as duplas Patrícia e Adriana às 22h30, e Alex e Yvan à 00h30.

No domingo (09), a festa continua com almoço de churrasco a partir das 11h30.  Seguido de show com o grupo Pagode Samba Pop às 16h. À noite, a programação continua com Rodeio às 20h, e show de Bruninho e Davi às 23h.

Na segunda-feira (10) serão as finais do Rodeio, seguido de show sertanejo com Panda às 22h30 e Ícaro e Gilmar em seguida.

Ventos em Naviraí

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC/MS), em outubro deste ano, Naviraí teve uma média de rajadas de vento a 48,43 km/h. Sua máxima chegou a 107,28 km/h.

Na capital, essa média é de 43,35 km/h e a máxima não atingiu os 70 km/h, sendo a mais forte a 63,2 km/h.

Ainda de acordo com o Cemtec, os próximos dias podem registrar temperaturas altas, com previsão de chuvas isoladas a partir de hoje.

PREÇO ÚNICO DE R$ 5

Campo-grandenses dormem na fila para 'garimpar' no Feirão da AACC-MS

Com aproximadamente 100 pessoas, a fila tinha cerca de 70 metros e virava a esquina

05/11/2025 09h45

Compartilhar
Campo-grandenses passam 12 horas na fila para garimpar no Feirão da AACC

Campo-grandenses passam 12 horas na fila para garimpar no Feirão da AACC MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Fila gigantesca se formou no Feirão do Cincão, promovido pela Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), na manhã desta terça-feira (5), na sede da instituição, localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

Com aproximadamente 100 pessoas, a fila tinha cerca de 70 metros e virava a esquina.

Conforme apurado pela reportagem, a primeira pessoa chegou às 20 horas do dia anterior, nesta terça-feira (4), ou seja, garantiu o lugar 12 horas antes da abertura do Feirão e dormiu na fila.

São dois dias de feirão: quarta-feira (5) e quinta-feira (6), das 8h às 17h (sem pausa para o almoço). O preço único é de R$ 5. As formas de pagamento são pix, dinheiro, débito e crédito.

Os itens foram arrecadados em doação e são usados, mas estão em excelente estado de conservação. Ao todo, são três mil peças disponíveis nas prateleiras, como:

  • Roupas (calças, shorts, vestidos, blusas, casacos, saias, entre outros)
  • Sapatos
  • Bonés
  • Cintos
  • Bolsas
  • Mochilas
  • Xícaras
  • Copos
  • Brinquedos (itens de parquinho de areia, entre outros)
  • Cabides
  • Tiaras
  • Garrafas
  • Material escolar (cadernos e canetas)

As formas de pagamento aceitas são PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com parcelamento disponível para compras a partir de R$ 100.

Publicitária, Michele Matos encarou a fila gigantesca para garantir seu presente de aniversário. “Quero ver alguma roupa, algum sapato, o que eu achar legal quero comprar. Vim comprar presentes para mim porque semana que vem eu completo mais um ano de vida. Espero não ficar muito tempo nessa fila”, disse.

Além dos produtos à venda por R$ 5, os visitantes poderão aproveitar as ofertas no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS, que estarão com 20% de desconto em todas as peças.

O dinheiro arrecadado é revertido em pagamento das contas básicas da Casa de Apoio, como água, luz, combustível, telefone, alimentação, material de limpeza e higiene pessoal, assistência aos beneficiários e cobertura de exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os custos mensais giram em torno de R$ 350 mil.

O valor arrecadado neste evento também será direcionado para custear a reforma completa na Casa de Apoio, garantindo mais conforto e estrutura para as famílias acolhidas durante o período de tratamento das crianças.

O evento é realizado no mínimo três vezes por ano e atrai uma multidão, com pessoas madrugando nas filas.

AACC-MS

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) foi fundada em 29 de março de 1998 com a missão de cuidar, amparar e auxiliar crianças e adolescentes com câncer em Mato Grosso do Sul.

Está localizada na avenida Ernesto Geisel, número 3475, bairro Orpheu Baís, em Campo Grande.

A Casa de Apoio oferece:

  • Acolhida e hospedagem à criança e adolescente com câncer e 1 acompanhante do sexo feminino
  • Distribuição de cestas básica e cestas sociais às famílias
  • Transporte
  • Atendimentos Multiprofissionais
  • Serviço Social
  • Atividades lúdico-pedagógicas
  • Salão de Beleza

De acordo com a AACC-MS, em 2024, a AACC/MS atendeu 317 crianças e adolescentes, sendo 82 casos novos; realizou 16.968 atendimentos multiprofissionais, que englobam Nutrição, Psicologia, Assistência Social, Dentista, Fisioterapia, Enfermagem, Salão de Beleza e Brinquedoteca. Além disso; serviu 31.891 refeições para pacientes e acompanhantes; ofereceu 5.950 hospedagens na Casa de Apoio e distribuiu 1.009 cestas básicas e itens sociais. Já o CETOHI registrou 688 internações ao longo do ano.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 1 dia

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

3

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 1 dia

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

4

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 28/10/2025

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho