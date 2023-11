Incêndio destruiu dezenas de barracos na Comunidade do Mandela - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

As famílias da Comunidade do Mandela, que foi atingida por incêndio na última quinta-feira (16), receberão lotes doados pela Prefeitura de Campo Grande em quatro regiões da cidade. O anúncio foi feito na tarde desta terça-feira (21) pela prefeita Adriane Lopes (PP).

"As áreas para onde todas as famílias serão realocadas são áreas da cidade que já têm infraestrutura, esgoto, drenagem, asfalto, com respeito a essas famílias que estão passando por essa situação e que já vinham em um processo de regularização", disse a prefeita.

As áreas onde serão disponibilizados os lotes são:

José Tavares - 38 lotes

Loteamento Iguatemi I - 38 lotes

Loteamento Iguatemi II - 30 lotes

Talismã - 32 lotes

Os moradores não podem reconstruir as moradias no mesmo local onde é a Comunidade do Mandela por se tratar de uma Área de Proteção Ambiental (APP).

Dentre as áreas disponibilizadas, a divisão sobre qual família irá para cada lote será feita em conjunto com as lideranças da comunidade.

"Nós vamos dividir em grupos prioritários. As crianças que estão matriculadas na escola integral, que fica do lado da comunidade, ficarão na área mais próxima escolhida. E as demais, sucessivamente, serão realocadas para as áreas que, nos próximos 10 dias, passam por esse desmembramento, instalação de água e energia", explicou a prefeita.

Esse prazo de 10 dias foi pedido pelas concessionárias de água e energia elétrica para fazer as respectivas ligações.

De imediato, serão atendidas 100 famílias que estão com documentação e cadastro regularizados junto à prefeitura. As outras 87 famílias também serão atendidas, mas passarão pelo processo de regularização.

Além do lote, as famílias que estão regulares, serão beneficiados com o Credihabita, programa que fornece linhas de microcrédito para aquisição de materiais de construção, documentação edilícia e contratação de Assistência Técnica Especializada em Habitação de Interesse Social (ATHIS),

As que não tem o cadastro, receberão kits com material de construção para edificar suas casas nos lotes.

Kit Construção

Das 100 famílias, cerca de 87 apresentaram problema de documentação e com a necessidade de regularização imediata irão receber o kit construção para que elas mesmas possam construir suas moradias.

Já as 100 famílias que possuem toda a documentação, contarão com o programa da prefeitura Credhabita

que consiste no material mais a mão de obra da prefeitura.

Equipes da prefeitura prestarão assistência para as famílias.

"Nós estamos vivenciando uma emergência e agora nós vamos avançar num prazo máximo de 6 a 8 meses, entregando essas casas", disse a prefeita.

Até que as casas sejam construídas, Adriane afirma que as famílias terão a opção de permanecer em abrigos municipais.

"Hoje nós disponibilizamos três abrigos municipais para acolher as famílias. Num primeiro momento, as famílias não aceitaram o abrigamento com medo de perderem os seus direitos, então, nós estamos garantindo a essas famílias todos os direitos", concluiu a chefe do Executivo Municipal.

Incêndio no Mandela

Na quinta-feira (16), um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de 80 barracos na Favela do Mandela, fazendo com que 187 famílias perdessem seus lares e itens básicos nas chamas.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas, mas suspeita-se que possa ter sido provocado por um curto-circuito ou por uma pessoa, que teria ateado fogo em um barraco e acabou se espalhando para os outros, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Famílias que aceitaram foram encaminhadas para abrigos. Na sexta-feira (17), o Exército Brasileiro instalou 14 tendas para acolhimento a essa população.

Como os moradores perderam tudo com o fogo, muitas pessoas estão levando doações até a comunidade. Por conta disso, a prefeitura informou que agora as maiores necessidades são água, produtos de higiene pessoal e fraldas. Outros também estão levando roupas e brinquedos para as crianças.

A prefeitura também pede que essas doações sejam concentradas no Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) de Campo Grande, situado na Av. Fábio Zahran, nº 6.000, Vila Carvalho.