Febraban dá dicas antifraudes para o "Esquenta Black Friday"

Data oficial da Black Friday é dia 28 de novembro, mas comércio brasileiro costuma antecipar ofertas durante a semana e criminosos aproveitam para aproveitar golpes

Glaucea Vaccari

23/11/2025 - 17h00
Desde o início do mês de novembro, diversas lojas, especialmente de comércio eletrônico, iniciaram ofertas ou anunciaram descontos devido ao mês da Black Friday. Especialmente a partir desta segunda-feira (24), as promoções do chamado "Esquenta Black Friday" ganham força, já que a data é oficialmente na sexta-feira (28).

A Black Friday brasileira é inspirada na tradicional queima de estoques realizada pelos comerciantes dos Estados Unidos após a celebração do Dia de Ação de Graças, sempre a última sexta-feira de novembro, e foi incorporada ao calendário do varejo do Brasil em 2010.

O que à primeira vista representa uma oportunidade para aproveitar os bons preços e adiantar as compras de Natal pode esconder alguns perigos relacionados a golpes.

Isto porque no período as pessoas são 'bombardeadas' com grandes quantidades de ofertas, enquanto quadrilhas aproveitam o momento de euforia para aplicar golpes usando “engenharia social”, que consiste em enganar os usuários, se passando por empresas conhecidas ou lojas específicas, para que eles forneçam informações pessoais e confidenciais que serão utilizadas para concretizar golpes financeiros.

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) realiza campanhas de conscientização para orientar clientes e consumidores durante todo o ano e ampliará seus esforços de divulgação e informações de prevenção neste período.

Em alerta divulgado nas redes sociais, a Febraban aconselha que o consumidor sempre faça pesquisas, não só de preços dos itens que deseja comprar, mas também da reputação do varejista.

“Verifique também fatores como prazo de entrega e meios de pagamento disponibilizados. Os cuidados são importantes para que o consumidor evite compras por impulso”, alerta Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços e Segurança da Febraban.

Faria também afirma que sempre é importante desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do normal e tomar cuidado com a criação de páginas e perfis falsos em redes sociais, como Instagram.

As quadrilhas que praticam este tipo de golpe copiam a identidade visual de grandes marcas e patrocinam posts com ofertas tentadoras, como uma estratégia para potencializar a visualização com a finalidade de concretizar os golpes.

Veja dicas da Febraban para não cair em golpes

Cuidados com compras online

  • Dê preferência aos sites conhecidos para as compras e verifique a reputação de sites não conhecidos em páginas de reclamações;
  • Nunca use um computador público ou de um estranho para efetuar compras ou coloque seus dados bancários;
  • Verifique com atenção as formas de pagamento oferecidas pelo e-commerce e desconfie quando existem poucas opções;
  • Sempre cheque as políticas de troca e devoluções das lojas;
  • Dê preferência ao modelo de compra garantida, onde a plataforma retém o valor até a sinalização positiva do comprador.

Atenção nas redes sociais e com perfis falsos

  • Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto, pois criminosos se utilizam da empolgação dos consumidores em fazer um grande negócio para coletar informações e aplicar golpes;
  • Nunca preencha formulários com dados pessoais para ter acesso às promoções da Black Friday;
  • Golpistas criam perfis falsos de lojas e patrocinam posts nas redes sociais para enganar o consumidor. Verifique se a página tem selo de autenticação, número de seguidores compatíveis e também comentários de outros compradores;
  • Desconfie de páginas recém-criadas.

Cuidados com o cartão

  • Dê preferência para o uso de cartão virtual nas compras online;
  • Use o serviço de avisos por SMS de transações feitas ou outros meios disponibilizados pelos bancos, que informam o valor realizado para cada transação, instantaneamente;
  • Se for fazer uma compra presencial com cartão, sempre confira o valor na maquininha antes de digitar a sua senha. Identificando problemas no visor, a transação não deve ser concluída;
  • Insira você mesmo o cartão na maquininha. Caso tenha entregado o cartão ao vendedor, sempre verifique se o cartão devolvido é realmente o seu. Golpistas costumam aproveitar o momento de empolgação e aglomeração no comércio de rua para trocar o seu cartão.

Fique atento na hora de pagar com Pix e boletos

  • Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento e se a loja escolhida é realmente quem irá receber o dinheiro. Só após essa checagem detalhada, faça a transferência;
  • Se for pagar a compra com boleto, confira quem é a empresa beneficiária que aparece no momento do pagamento do boleto, no aplicativo ou site do banco. Se o nome for diferente da marca ou empresa onde a compra foi feita, a transação não deve ser concluída. 

Cuidados com links

  • Ao usar sites de busca, verificar cuidadosamente o endereço da página de internet para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores usam “links falsos patrocinados” para ganhar visibilidade nos resultados de buscas;
  • Tenha muito cuidado com e-mails de promoções que tenham links. Ao receber um e-mail não solicitado ou de um site no qual não esteja cadastrado para receber promoções, é importante verificar se realmente se trata de uma empresa idônea. Acesse o site digitando os dados no navegador e não clicando no link;
  • Fique atento ao e-mail do remetente. Empresas de grande porte não utilizam contas privadas como @gmail, @hotmail ou @terra e entidades públicas sempre usam @gov.br ou @org.br.

Dourados

Hospital de MS terá UTI Inteligente na nova Rede Nacional de Alta Precisão do SUS

Em todo o Brasil, serão 14 UTIs automatizadas, sendo apenas um município de MS contemplado para a implantação

23/11/2025 17h33

Ministério da Saúde anunciou cidades contempladas na última semana

Ministério da Saúde anunciou cidades contempladas na última semana Foto: Luiza Frazão / Ministério da Saúde

O município de Dourados é o único de Mato Grosso do Sul que está entre os contemplados pelo Ministério da Saúde para a implantação da nova Rede Nacional de Serviços Inteligentes e de Medicina de Alta Precisão do Sistema Único de Saúde. 

A iniciativa prevê a instalação de 14 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) automatizadas que funcionarão de forma interligada em 13 estados nas cinco regiões do país.

De acordo com o Ministério da Saúde, a unidade será instalada no Hospital Regional de Dourados e contará com serviços totalmente digitais, monitoramento contínuo, integração entre equipamentos e sistemas de informação.

A tecnologia auxiliará na previsão de agravos, apoiará decisões clínicas, otimizará avaliações e permitirá a troca de conhecimento entre especialistas em diferentes regiões.

As UTIs Inteligentes estarão conectadas a uma central nacional de pesquisa e inovação, que também integrará o futuro Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, primeiro hospital inteligente do Brasil.

Além de Dourados, as UTIS inteligentes estarão distribuídas nas cidades de:

  • Teresina (PI)
  • Belém (PA)
  • Manaus (AM)
  • Fortaleza (CE)
  • Recife (PE)
  • Salvador (BA)
  • Belo Horizonte (MG)
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • São Paulo (SP)
  • Curitiba (PR)
  • Porto Alegre (RS)
  • Brasília (DF)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou que a nova estrutura digital é importante para a modernização da saúde pública e inovação do SUS.

"A implantação dessa rede nacional de serviços inteligentes tem um papel enorme para a saúde brasileira, que vai permitir que a população tenha acesso ao que tem de melhor em tratamento médico. E, além disso, também vamos produzir conhecimentos, pesquisas e contribuir para que o sistema de saúde seja um destaque global”, frisou.

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, voltado à expansão do atendimento especializado da rede pública. O uso de tecnologias como inteligência artificial e big data pode reduzir em até cinco vezes o tempo de espera por atendimento de emergência, além de tornar o diagnóstico e a assistência especializada mais rápidos e precisos.

Hospital inteligente

Além das UTIs Inteligentes, o Ministério da Saúde também anunciou a construção do Instituto Tecnológico de Emergência do Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo, que será o primeiro hospital inteligente do Brasil.

Mais oito unidades hospitalares serão modernizadas com envolvimento de universidades e secretarias de saúde.  

A primeira etapa da proposta para a construção do hospital inteligente prevê um investimento de R$ 1,7 bilhão, viabilizado por meio da cooperação com o Banco dos BRICS.

O Ministério da Saúde já entregou a documentação final para análise do pedido de financiamento. Com a aprovação da instituição, a expectativa é que os primeiros serviços da rede entrem em operação em 2026. 

Para a ministra de Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, o hospital inteligente vai auxiliar no cuidado à saúde.

“A criação dessa rede é muito importante e vai beneficiar a população com tecnologia de ponta, que diminuirá cinco vezes o tempo de espera, além de diagnósticos mais precisos”, disse.

A expectativa é beneficiar cerca de 20 mil pacientes por ano. O hospital terá 800 leitos, sendo 250 de emergência, 350 de UTIs e 200 de enfermaria, além de 25 salas cirúrgicas.

O início das operações está previsto para 2029, com a instalação de equipamentos, implantação dos sistemas digitais e treinamento das equipes.

A idealizadora do projeto do Hospital Inteligente de Urgência e Emergência, a professora titular de emergências da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ludhmila Hajjar, explicou como o projeto funcionará.

“O instituto tecnológico será um piloto para a medicina de alta complexidade no SUS, que levará atendimento de qualidade, com transformação, inovação e aplicação de tecnologias emergentes no cuidado dos pacientes. Nossa expectativa é trazer um modelo sustentável e replicável nacionalmente com conceitos de inteligência artificial e integração de sistemas”.

A estrutura foi planejada para transformar o cuidado na rede pública de saúde com inteligência artificial para triagem mais rápida e precisa; telemedicina para ampliar o acesso a especialistas; ambulâncias 5G com monitoramento em tempo real dos sinais vitais dos pacientes; e cirurgias robóticas e medicina de precisão.

O Ministério da Saúde, além de viabilizar a construção da unidade, a partir do pedido de financiamento do BRICS, atuará na compra de equipamentos avançados e no custeio do seu funcionamento.

US$ 2 milhões

Bilionário Jeff Bezos investirá milhões em projeto de IA no Pantanal

Projeto foi selecionado para receber investimento de 2 milhões de dólares do Bezos Earth Fund, criado pelo fundador da Amazon

23/11/2025 16h33

Projeto de IA e sons do Pantanal receberá US$ 2 milhões

Projeto de IA e sons do Pantanal receberá US$ 2 milhões Foto: Liliana Piatti

Um projeto desenvolvido em parceria entre o Programa de Pesquisa em Biodiversidade do Pantanal (PPBio-Pantanal), a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Universidade Cornell (EUA) foi selecionado para receber investimentos do Bezos Earth Fund, criado pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos. O projeto foi contemplado no Desafio de IA para Clima e Natureza e receberá investimento de cerca de US$ 2 milhões, o que dá aproximadamente R$ 10,8 milhões na cotação atual do dólar.

Por meio do edital, o Bezos Earth Fund buscou apoiar projetos inovadores que irão utilizar Inteligência Artificial (IA) para enfrentar desafios ambientais globais.

O objetivo do projeto é o monitoramento acústico de dois hotspots de biodiversidade do Sul Global, sendo um no Pantanal, com intuito de fornecer informações sobre a biodiversidade e a saúde do ecossistema, e outro na Reserva Biosfera Maia, na Guatemala, que tem foco de identificar em tempo real as ameaças às florestas decorrentes de atividades ilegais.

Segundo a pesquisadora Liliana Piatti, da UFMS, o projeto representa uma inovação ao unir inteligência artificial e bioacústica em uma escala de bioma.

“Pela primeira vez, o Pantanal será monitorado de forma automatizada e contínua, com potencial para detectar aves, mamíferos, anfíbios, insetos e até morcegos a partir de seus sons. O sucesso do projeto depende totalmente do conhecimento local sobre a fauna. Moradores, pesquisadores e até observadores leigos contribuem identificando corretamente os sons das espécies, ajudando a treinar os modelos de inteligência artificial”, explica.

Projeto de IA e sons do Pantanal receberá US$ 2 milhões
 

Ainda conforme a pesquisadora, o uso de gravadores automáticos e IA para monitorar os sons da fauna permite gerar informações inéditas e robustas sobre a biodiversidade do Pantanal e, ao mesmo tempo, fortalecer as pessoas que vivem e trabalham no bioma.

Os dados produzidos podem apoiar políticas públicas, orientar ações de conservação e valorizar o conhecimento tradicional dos pantaneiros. 

Financiamento pela Bezos Earth Fund

A iniciativa foi inscrita pelo Centro K. Lisa Yang para Bioacústica da Conservação, da Cornell, que é referência mundial e pioneiro no uso da bioacústica para conservação, e foi selecionada, por meio de edital, entre mais de 1 mil propostas do mundo todo. No total, foram escolhidos 15 projetos para receber o investimento.

“A seleção foi extremamente competitiva e contou com uma avaliação técnica rigorosa, apoiada por parceiros como a Amazon Web Services, Google.org e Microsoft Research. Acreditamos que o diferencial decisivo foi a força da parceria de Cornell, pioneira e reconhecida mundialmente no trabalho com IA, com a UFMS e PPBio Pantanal, que representam uma rede de pesquisadores e comunidades locais com profundo conhecimento sobre o território. Essa combinação entre excelência científica e engajamento regional foi o que garantiu nossa presença entre os vencedores globais”, destaca a pesquisadora Liliana Piatti.

Ela destaca ainda que o investimento do Bezos Earth Fund "significa poder dar um salto tecnológico e estrutural em direção a uma conservação mais efetiva, e que combina o que há de mais avançado em inteligência artificial e bioacústica com o conhecimento tradicional das pessoas que vivem no bioma, e de pesquisadores que dedicam suas carreiras inteiras para entender os padrões e processos que moldam o bioma".

"É também um incentivo simbólico muito forte: mostra que o mundo está olhando para o Pantanal com atenção e que soluções desenvolvidas aqui podem servir de modelo para outras regiões do planeta”, ressalta.

Conforme o professor do Instituto de Biociências (Inbio) e coordenador da Rede PPBio-Pantanal Capital Natural, Fábio Roque, a seleção do projeto para o investimento também é importante para a internacionalização da UFMS, tendo em vista que irá promover intercâmbio de pesquisadores e estudantes entre as instituições envolvidas.

Fábio Roque afirma que a ideia de concorrer ao investimento surgiu a partir de um processo contínuo de aproximação científica entre as universidades, liderado principalmente pelas pesquisadoras Liliana Piatti, da UFMS, e Larissa Sayuri Moreira Sugai, egressa da Instituição que hoje atua na Cornell.

“O Bezos Earth Fund apareceu como uma excelente oportunidade para consolidar essa parceria e ampliar o escopo da cooperação, viabilizando um sistema de monitoramento de biodiversidade inovador, colaborativo e de alcance internacional”, informou o professor.

Parcerias

A pesquisadora Liliana Piatti explica que o trabalho em conjunto foi iniciado há cerca de três anos, quando Larissa buscava parcerias locais para dar continuidade às pesquisas com as ferramentas em Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, houve um financiamento da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), o que nos permitiu organizar o trabalho de campo e iniciar as primeiras coletas de dados acústicos no Pantanal Sul.

"À medida que fomos estruturando nossa coleta e o gerenciamento dos dados, fomos entendendo melhor os potenciais e desafios da pesquisa em bioacústica no Pantanal, que nos permitiu amadurecer a metodologia e criar condições para que o projeto crescesse em escala e impacto”, ressalta.

Com o projeto mais consolidado, as pesquisadoras reuniram parcerias com outros pesquisadores e instituições interessadas em expandir a iniciativa.

“No Brasil, o PPBio Pantanal Capital Natural, coordenado pelo professor Fábio Roque e com a participação de outros professores e estudantes do Inbio e de outras instituições de Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, e apoio do Governo do Estado de MS, estava começando um projeto voltado ao monitoramento da biodiversidade do Pantanal por meio de bioacústica e DNA ambiental, com o objetivo de gerar informações sobre o capital natural do bioma, úteis tanto para a ciência quanto para a gestão pública e a sociedade", explica.

"Ao mesmo tempo, o Centro K. Lisa Yang para Bioacústica e Conservação buscava um projeto em larga escala para testar e aprimorar as ferramentas de monitoramento e inteligência artificial (IA) que vinha desenvolvendo. Assim, as duas instituições perceberam que poderiam se beneficiar mutuamente, unindo conhecimento técnico, infraestrutura, redes de pesquisadores e parcerias locais”, acrescenta.

No acordo de cooperação firmado, o papel da UFMS é facilitar e coordenar o trabalho em campo, oferecendo apoio logístico, mobilizando pessoas e garantindo que todas as etapas do projeto sejam executadas de maneira eficiente de acordo com os objetivos da pesquisa, considerando as particularidades do Pantanal.

Já o Centro K. Lisa Yang é responsável por fornecer os equipamentos e o suporte técnico especializado, além de aplicar modelos de aprendizado de máquina aos dados coletados e capacitar pesquisadores e estudantes brasileiros no uso dessas tecnologias.

“Essa parceria é, portanto, uma via de mão dupla: traz tecnologia de ponta para o Brasil, ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza o conhecimento local e a experiência dos pesquisadores e comunidades que vivem e atuam no Pantanal”, destaca Liliana.

O coordenador do projeto esclarece que A UFMS, por meio da Rede PPBio-Pantanal, atua como o braço brasileiro da implementação do sistema de monitoramento no bioma e as outras instituições irão trabalhar de forma colaborativa para coproduzir conhecimento e ações concretas de conservação, transformando dados de monitoramento em informação útil para políticas públicas e gestão ambiental. 

