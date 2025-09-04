Fechado há mais de 15 anos, Teatro José Octávio Guizzo é reinaugurado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Teatro José Octávio Guizzo será reaberto durante cerimônia de reinauguração, às 18h desta quinta-feira (4), no Paço Municipal, localizado na avenida Afonso Pena, número 3297, centro, em Campo Grande.

Fechado há mais de 15 anos, o espaço promete voltar aos tempos áureos com apresentações/eventos artísticas e culturais para todas as idades.

Com a reabertura, o local está de “cara nova” com 150 assentos novos, camarins, ar-condicionado, sistema de iluminação/sonorização, acessibilidade e pintura.

O investimento foi de R$ 936.041,56 . A Tascon Engenharia LTDA foi a empresa de engenharia responsável pela obra.

As obras de revitalização foram lançadas em 2023, começaram em 2024, foram paralisadas e retomaram em junho de 2025. A entrega faz parte do calendário de obras em comemoração ao aniversário de 126 anos de Campo Grande.

Apesar do cunho cultural, o espaço foi utilizado para atividades administrativas e eventos pontuais por anos, deixando de exercer sua função original de casa de espetáculos.

Mas, agora, volta “com tudo” e reabre as portas ao público. O espaço estava em obras de revitalização.

TEATRO JOSÉ OCTÁVIO GUIZZO

Teatro José Octávio Guizzo está localizado no Paço Municipal, avenida Afonso Pena, número 3297, centro, em Campo Grande.

É projeto do arquiteto Cyríaco Maymone Filho. Foi inaugurado em 1971, na gestão do ex-prefeito Antônio Mendes Canale.

Recebeu o nome do artista José Otávio Guizzo em 1990. O local foi palco de grande espetáculos, mas, nos últimos anos, estava sendo utilizado para atividades administrativas e eventos pontuais.

Já passou por três reformas: em 1989, 1992 e 2025.