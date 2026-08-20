Feminicida de CG tentou matar vizinho por causa de aposta em sinuca

Rua Manoel Abrão Lemos, na Mata do Segredo, onde Lourival invadiu a casa de um homem e tentou matá-lo - Reprodução

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Lourival da Cruz Neto, o "Bola", de 19 anos, é o principal suspeito de matar Joseane Oliveira Nunes, na noite desta quarta-feira (19), no bairro Cristo Redentor, em Campo Grande. O casal mantinha relacionamento há cerca de quatro anos e moravam juntos há dois meses. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) ajuizou uma ação penal contra o rapaz por causa de uma tentativa de homicídio, ocorrida em julho de 2025.

Na ocasião, Lourival tentou matar Wildner Rocha dos Santos, durante a noite do dia 5 de julho de 2025, na Rua Manoel Abrão Lemos, no bairro Mata do Segredo, em Campo Grande. Nos autos o qual a reportagem do Correio do Estado teve acesso, consta que o denunciado e o ofendido tiveram desentendimento anterior em razão de aposta feita em uma partida de sinuca.

De acordo com o documento, Lourival, sem o consentimento da vítima, entrou na residência deste e aguardou sua chegada. Segundo o MPMS, quando Wildner chegava em sua casa, foi surpreendido pelo acusado, o qual, sem dizer nada, partiu para cima dele e desferiu golpes de arma branca.

Na sequência, o vizinho do ofendido acionou a emergência. De acordo com a denúncia, o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que o denunciado agira movido por sentimento de vingança e acerto de contas decorrente de discussão anterior com a vítima.

Relato da vítima

Em seu relato, Wildner Rocha dos Santos disse que estava na residência de Lourival da Cruz Neto, juntamente com a companheira deste e sua mãe, consumindo bebida alcoólica. Posteriormente, todos se dirigiram a um bar localizado na esquina da residência do "Bola", onde estava ocorrendo um torneio de sinuca.

Durante o evento, havia diversas pessoas apostando e consumindo bebida alcoólica. Wildner afirmou que, após perder todo o dinheiro que possuía, decidiu retornar para casa. Ao chegar à residência, encontrou o acusado escondido na varanda, no escuro, ocasião em que foi surpreendido pelas agressões com facão.

Declarou que o motivo das agressões estaria relacionado a uma discussão anterior envolvendo jogo de sinuca e apostas realizadas no bar. Sustentou que o acusado iniciou os golpes imediatamente, sem dizer nada, atingindo seu cotovelo e parte do rosto.

Em seguida, ao tentar segurar o facão, a vítima sofreu cortes na mão e nos dedos, afirmando que dois deles não dobram mais em razão das lesões sofridas. Após as agressões, o acusado fugiu do local.

A vítima afirma, no documento, que ficou seis meses afastado de seu trabalho e não consegue mais realizá-lo, em razão das lesões sofridas.

Versão de Lourival

Em seu interrogatório, Lourival esclareceu que houve uma briga no bar, em razão de uma disputa no jogo de sinuca.

Disse que a vítima perdeu o jogo e não queria pagá-lo. Além disso, alegou que Wildner lhe bateu no bar. Quando estava descendo para pegar uma marmita, o homem veio para cima de Lourival com uma faca, ocasião que o golpeou com um facão para se defender.

O acusado em seu interrogatório policial confessou ter efetuado golpes de arma branca contra a vítima, mas alegou ter agido em teórica legítima defesa.

Feminicídio

Uma mulher, identificada como Joseane Oliveira Nunes, de 33 anos, foi assassinada com golpes de foice, na noite desta quarta-feira (19), dentro de uma casa na Rua Luiz Hilário Campos Leite, no bairro Cristo Redentor, em Campo Grande. A Polícia Militar aponta o companheiro da vítima, Lourival da Cruz Neto, como o principal suspeito do crime.

Joseane era mãe de três filhos, de 17, 15 e 11 anos. A área foi isolada para o trabalho da perícia e a coleta de elementos que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do crime.

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), da Polícia Militar e do Grupo de Operações e Investigações (GOI) estiveram no local.

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