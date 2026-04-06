Feriadão termina sem mortes ou acidentes graves em rodovias de MS

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Semana Santa nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul sem registrar mortes por acidentes de trânsito durante o feriadão.

A ação teve início na quinta-feira (2), com reforço na fiscalização até o domingo de Páscoa (5).

No ano passado, a Semana Santa emendou com o feriado de Tiradentes e, como as datas não coincidem neste ano, a PRF não divulgou comparativo do número de ocorrências.

Neste ano, foram registrados 10 acidentes de trânsito, nenhum deles considerado grave. Ao todo, oito pessoas ficaram feridas.

Também foram identificadas várias infrações, sendo a principal delas o excesso de velocidade, com 1.113 flagrantes.

Além disso, 108 pessoas viajavam sem o uso do cinto de segurança e 197 ultrapassagens proibidas foram notificadas. No total, foram lavradas 1.622 autuações.

Os agentes de fiscalização também realizaram 3.579 testes do bafômetro, que constataram que 28 motoristas estavam dirigindo sob efeito de álcool, com dois presos devido ao índice de álcool por litro de ar ser superior a 0,34 mg/l, o que configura crime de trânsito.

Durante o período da operação, equipes da PRF se concentraram em com maior fluxo de veículos.

Os policiais rodoviários federais reforçaram o policiamento em mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, distribuídos em 11 rodovias que atravessam o Estado.

Ao contrário do que ocorre em alguns feriados, na Semana Santa não houve restrição de tráfego.

Guns N' Roses

Ainda nesta semana, a PRF irá realizar uma nova operação, prevista para o dia 9 de abril, em apoio ao show da banda Guns N' Roses, que acontecerá no Autódromo Internacional de Campo Grande.

Haverá reforço no efetivo e na fiscalização e restrição de trânsito para veículos de carga na BR-262, entre os quilômetros 233 e 328 no trecho de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, das 12h às 22h, durante a realização do evento.