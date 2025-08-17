Festival da Carne prepara do sertanejo ao blues e rock, além de Copa de Assadores

Longe pouco mais de um mês para o evento, o Festival da Carne já começa a esquentar o público com a divulgação das atrações que devem compôr essa terceira edição, que deve ir do sertanejo ao blues e rock para acompanhar a "Copa de Assadores" e os mais variados churrascos que buscam exaltar a proteína produzida localmente.
Realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e Márcia Marinho Produções, a terceira edição em 2025 acontece um mês a frente daquelas registradas anteriormente, que aconteceram entre os dias 15 a 17 e 13 a 15 de setembro, respectivamente, nos anos de 2023 e 2024.
Para esta edição, marcada para acontecer entre 19 a 21 de setembro, serão preparadas mais de 30 estações de carnes, com cortes das mais variadas proteínas, como:
- Carne de jacaré
- Avestruz
- Carneiro
- Linguiça de búfalo
- Porco
- Frango, etc.
E para animar essa festa, que tem entrada gratuita no Parque de Exposições Laucídio Coelho em Campo Grande, uma gama de atrações vêm sendo listadas pela organização do evento, que não deve contemplar apenas o tradicional sertanejo.
Entre as bandas confirmadas e demais atrações de gêneros distintos, como blues e rock, estão
- Bêbados Habilidosos
- Cassino Boogie
- Fernando Morreu
- João Haroldo e Betinho
- Chicão Castro
- Guga Borba e
- Tendél AgroPlay
Para aquecer os ânimos, há até mesmo uma playlist produzida pelo festival chamada "do pasto ao prato", com curadoria da Unica Music Branding, que pode ser acessada através do Spotify.
Copa de assadores
Além disso, a novidade para este ano é a Copa Internacional de Assadores batizada de "Meat Master", trazendo para Campo Grande chefs renomados e assadores de destaque.
Aqueles interessados em participar do Festival podem entrar em contato pelo telefone (67) 99640-1249, com informações disponíveis através do perfil oficial @festivaldacarneinternacional e da @acrissulms.
**(Colaborou Naiara Camargo)