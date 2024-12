Festival de paraquedismo é opção para amantes de esportes radicais em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Os amantes de esportes radicais terão a oportunidade de curtir a aventura com salto de paraquedas, durante o Festival de Paraquedismo, no aeroporto de Teruel, na BR-163, em Campo Grande.

A aventura faz parte do Programa Nacional de Paraquedismo, que cumprirá agenda na Cidade Morena nos dias 21, 22 e 23 de dezembro, para fechar o mês (com todo perdão do trocadilho) nas alturas.

Organizado pela equipe Sky Radical, de Boituva, interior de São Paulo, o evento irá proporcionar aos praticantes saltos com equipamentos de última geração.

O lançamento será feito por uma aeronave turboélice, com capacidade para até 15 paraquedistas por decolagem. Mas atenção: é preciso realizar inscrição para participar.

A estimativa da equipe é de que pelo menos 80 pessoas participem desta etapa, entre atletas paraquedistas e iniciantes que queiram sentir a adrenalina como passageiros em um salto duplo.

No salto duplo, o participante fica acoplado ao paraquedista. Assim, mesmo que a pessoa não possua experiência, ela pode saltar com um instrutor responsável.

Para se ter uma ideia, a queda livre alcança uma velocidade aproximada de 200 km/h. Em seguida, quando o paraquedas se abre, a sensação do voo com sobrevoo de baixa velocidade causa diferentes sensações, sem contar a vista aérea da região.

Cabe ressaltar que, conforme explicou a equipe, o paraquedismo é um esporte de risco controlado, que trabalha com a segurança em primeiro lugar. A prática vem ganhando cada vez mais adeptos no país.

No salto, terão atletas de diversas modalidades, como o ‘swoop’, um estilo de pouso de velocidade em que o praticante utiliza um paraquedas de alta performance.

Ainda há paraquedistas que realizam manobras em queda livre, o que proporciona troca de técnicas entre os praticantes.

Tratando-se de experiência, o recordista mundial Paulo Assis abre o evento sendo o primeiro a saltar.

Nunca saltou?



A pessoa que deseja ter a experiência de salto de paraquedas deve optar pelo salto duplo, em que fica preso embaixo do paraquedista.

Restrições

Idade mínima: 10 anos;

Peso máximo: 120 kg;

O salto não é recomendado para gestantes.

No caso de pessoas com deficiência (PCD), a equipe ressalta que existem situações em que nem todos conseguem saltar. Contudo, existem vários registros de saltos com pessoas que utilizam cadeira de rodas, pessoas com deficiência visual, auditiva, entre outras.

Menores de 18 anos que queiram saltar devem apresentar um documento de autorização assinado pelo responsável.

“A sensação registrada nos depoimentos é sempre de liberdade, somada ao bem-estar da autoestima, pelo desafio cumprido e descarga de adrenalina”, explica a equipe.

Imagem Divulgação

Experiência



A duração do salto é de aproximadamente 15 minutos de voo até que a aeronave alcance a altura de 12 mil pés, o que equivale a 3.500 metros do solo. A primeira parte do salto (queda livre) está estimada em 50 segundos, e a segunda parte (com o paraquedas aberto) do sobrevoo dura 5 minutos.

Alimentando o feed



Como é mais divertido dividir as experiências com amigos, o registro está garantido por meio de fotos capturadas com câmeras de alta qualidade que registram momentos da queda livre.

Como participar



Aqueles que desejam saltar pela primeira vez podem entrar em contato por meio do WhatsApp (11) 93053-9087 ou e-mail [email protected]. É importante informar que se trata do primeiro salto, neste caso a pessoa deve informar que irá participar da aventura como “passageiro de um salto duplo”, acompanhado pelo instrutor.

Antes do salto, os participantes passam por uma instrução de como proceder, com duração de 15 minutos.

O custo para praticar o esporte varia de R$ 890,00 a R$ 1.080,00, caso a pessoa deseje fazer o registro de imagens.

Antes de chegar à Cidade Morena, o Programa Nacional de Paraquedismo passou pelos seguintes locais:

Esplanada dos Ministérios em Brasília (DF);

Uberlândia (MG);

Aeródromo José Gilberto Pannunzio, Varginha (MG);

Aeroporto de Varginha, Alfenas (MG);

Aeroporto de Alfenas, Poços de Caldas (MG);

Aeroporto de Poços de Caldas (MG);

Rio Preto e região no Aeroclube de Ibirá, Franca (SP);

Aeroporto de Franca Pindamonhangaba (SP);

Aeroclube de Pindamonhangaba, entre outras etapas.

Assine o Correio do Estado