Cidades

DE TORNOZELEIRA

Filho desobedece medida protetiva e é preso por agredir a própria mãe

Caso foi de violência contra mulher idosa foi registrado no interior do Mato Grosso do Sul e homem já usava tornozeleira eletrônica antes do descumprimento

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

08/02/2026 - 13h44
Distante aproximadamente 231 quilômetros de Campo Grande, um indivíduo de 43 anos foi preso em flagrante por descumprir a medida protetiva que o mantinha afastado da própria mãe, após agressão à essa idosa de 66 anos que foi registrada no fim da tarde de ontem (07) no município de Dourados. 

Esse crime teria acontecido por volta das cinco horas da tarde, conforme apuração do portal local Dourados News, registrado por equipes da Polícia Militar em uma residência que fica localizada na Rua Dom João VI, no bairro conhecido como Jardim Ayde. 

Além do descumprimento da medida protetiva, da agressão à própria mãe, o homem de 43 anos ainda teria ameaçado a vizinha, que foi uma das responsáveis por interromper a violência à mulher de 66 anos. 

Conforme é descrito, essa moradora próxima que tentou ajudar a senhora agredida aguardava a chegada de viaturas das forças de segurança, após acionar o telefone 190, quando, tomado por fúria, o rapaz teria proferido ameaças também contra ela. 

Como se não bastasse, é dito que o homem de 43 anos precisou ser contido pelos agentes da Polícia Militar que, posteriormente, o encaminharam até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. 

Graças ao histórico de violência, segundo informações repassadas pelos agentes de segurança pública, a mãe desse homem de 43 anos já possuía uma Medida Protetiva de Urgência contra o próprio filho, motivo pelo qual ele estaria usando inclusive tornozeleira eletrônica, descumprindo por completo a chamada MPU. 

Medidas "ineficazes"

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mostram que, Mato Grosso do Sul registrou - como tratado recentemente pelo Correio do Estado - cerca de sete descumprimentos das chamadas Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) por dia em 2025, sendo quase três mil casos no terceiro pior ano em números de feminicídios de toda a série histórica em MS. 

Ferramentas da Lei Maria da Penha, na teoria essas MPUs servem de proteção para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, já que deveriam afastar o agressor do domicílio, proibindo até mesmo o contato entre as partes e restringindo, quando é o caso, inclusive que o acusado faça visitas aos filhos. 

Sobre o descumprimento das decisões judiciais que deferem as MPUs, a Sejusp aponta para um total de 2.828 casos de quebra dessa determinação em 2025. Na ponta do lápis, esse total informado pela Secretaria ao Correio do Estado representa, aproximadamente, sete casos diários de quebra de Medidas Protetivas de Urgência em Mato Grosso do Sul em 2025. 

Nota-se que, apesar das mais diversas campanhas de conscientização, como por exemplo a #TodosPorElas que é promovida pelo próprio Tribunal de Justiça do MS, os números ligados à violência contra a mulher não têm diminuído de forma tão expressiva. Compilados os dados do ano passado em balanço, o Estado encerrou 2025 com 39 feminicídios, o terceiro pior índice da série histórica, atrás apenas de 2022 e 2020, com 44 e 40 vítimas respectivamente. 

 

Previsão do Tempo

Semana será de calor e pancadas de chuva em MS

Clima deve seguir abafado em grande parte do Estado

08/02/2026 10h40

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A previsão do tempo para os próximos dias indica calor, aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo os órgãos meteorológicos, a semana será marcada por condições típicas de verão, com temperaturas elevadas e formação de áreas de instabilidade, principalmente no período da tarde e noite. A combinação de calor e umidade favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas, que podem provocar chuvas rápidas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

As temperaturas devem permanecer altas em todo o estado. Em Campo Grande, os termômetros devem registrar mínimas entre 21°C e 23°C, enquanto as máximas podem atingir valores próximos ou acima dos 30°C. Nas regiões norte, pantaneira e sudoeste, o calor também predomina, com sensação térmica elevada ao longo dos dias.

Ainda conforme o Cemtec, a instabilidade pode ocorrer de forma irregular, com chuva em algumas áreas e tempo firme em municípios vizinhos à Capital. Há possibilidade de acumulados mais significativos em pontos isolados, especialmente nas regiões centro-norte e leste do estado.

O Inmet também alerta para a ocorrência de temporais típicos desta época do ano, com pancadas intensas em curto período, o que pode provocar alagamentos pontuais, descargas elétricas e ventos fortes. Apesar disso, não há indicativo, até o momento, de eventos climáticos extremos de grande abrangência.

A segunda-feira (9) começa com céu carregado e chuva em várias cidades, sobretudo em Campo Grande com possibilidade de chuva. Nessa região, as temperaturas permanecem elevadas, com máximas em torno dos 32°C mínimas próximas dos 21°C. 

Na terça-feira (10), o cenário pouco muda, e a instabilidade segue presente, especialmente à tarde e à noite, quando são esperadas novas pancadas de chuva e trovoadas, mantendo o tempo abafado.

Já no interior, o tempo fica mais firme, com variação de nebulosidade, e as temperaturas sobem, podendo alcançar a faixa dos 33°C e 34°C em diversos municípios como Sonora e Cassilândia. 

Já na sexta-feira e no sábado, o sol aparece com mais frequência, mas o calor e a umidade favorecem a formação de pancadas isoladas de chuva, principalmente no período da tarde. As máximas seguem elevadas, variando entre 32°C e 34°C, enquanto as mínimas ficam acima dos 23°C, mantendo a sensação de tempo abafado.

Em Dourados e Ponta Porã, porção sul do estado, os termômetros devem marcar  médias entre 23 °C e 33 °C, calor típico de verão com possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Em Três Lagoas e Corumbá, o clima deve se estabelecer entre 23°C e 32°C com variação de sol e chuva e picos de alta temperatura que podem atingir a casa dos 35°C.

Coxim, Naviraí e Nova Andradina, as estimativas médias ficam entre 23 °C e 31 °C.

Saiba*

Ao longo da semana, a recomendação é de atenção redobrada aos avisos meteorológicos, sobretudo nos dias de maior instabilidade, além de cuidados com o calor intenso, como hidratação constante e proteção contra o sol. 

Cidades

Ex-deputado e ex-conselheiro do TCE-MS, Paulo Saldanha morre aos 84 anos

Velório ocorre neste domingo na Câmara Municipal de Ponta Porã

08/02/2026 09h00

Foto: Divulgação / TCE

O ex-deputado estadual e ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Paulo Roberto Capiberibe Saldanha, morreu na noite de sábado (7), aos 84 anos, em Ponta Porã. O velório ocorre neste domingo (8), a partir das 8h, na Câmara Municipal do município. O sepultamento está previsto para as 16h.

Figura histórica da política sul-mato-grossense, Saldanha teve atuação marcante tanto no Legislativo quanto no Tribunal de Contas. Ele foi eleito deputado estadual por dois mandatos consecutivos pela Arena. O primeiro ocorreu em 1974, quando Mato Grosso do Sul ainda não havia sido criado e ele integrou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Já em 1978, após a divisão territorial, foi eleito para compor a primeira legislatura da Assembleia Legislativa sul-mato-grossense.

Em nota oficial, o TCE-MS lamentou a morte do conselheiro aposentado e destacou a importância de sua trajetória para a consolidação da Corte de Contas. Segundo o tribunal, Saldanha foi o último representante do grupo fundador da instituição e o conselheiro que permaneceu por mais tempo no cargo. Ainda conforme a nota, sua atuação foi marcada por compromisso com a responsabilidade pública e fortalecimento institucional.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) também manifestou pesar pela morte. O presidente da entidade, Bitto Pereira, lamentou o falecimento do advogado e ressaltou a contribuição dele para a vida pública e jurídica do Estado.

