Filho esfaqueia o próprio pai no centro de Campo Grande

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Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar atenderam uma ocorrência de lesão corporal, na noite desta terça-feira (28), na região central de Campo Grande. Vítima de lesão corporal, o comerciante Gezo Barboza da Silva, de 71 anos, relatou que, por volta das 18h, ao chegar em seu triciclo e ao abrir o portão de sua residência, onde também se encontra seu comércio, foi surpreendido por um indivíduo, sendo atacado e arremessado ao solo, sofrendo diversos golpes de faca. Informou ainda que foi atingido na região do nariz, próximo ao olho esquerdo.

Ainda segundo seu relato, a vítima disse que um vizinho presenciou as agressões e conseguiu imobilizar e amarrar o autor. Após cessadas as agressões, percebeu que o agressor se tratava de seu próprio filho, identificado como Gezo Jackson Ferreira de Sousa da Silva, de 34 anos.

Gezo pai acrescentou que, possivelmente, as agressões tenham sido motivadas pelo fato de ter acionado judicialmente os filhos por abandono.

O idoso apresenta necessidades especiais, pois tem o lado direito do corpo com dificuldade motora em decorrência de ter sofrido três AVCs. Ele solicitou medidas protetivas e disse temer pela sua integridade física, pois o filho disse que assim que sair da cadeia irá retornar ao local e matá-lo.

A equipe policial se dispôs a acionar equipe do Corpo de Bombeiro Militar ou SAMU para fazer o atendimento, porém o homem recusou o serviço.

Após a conclusão dos fatos, a arma do crime, uma faca de serrinha, e os envolvidos foram encaminhados para Delegacia de Pronto Atendimento da Cepol (Depac-Cepol) para os procedimentos cabíveis. O autor dos ataques apresentava lesão no joelho da perna direita.

A delegada plantonista deliberou pela autuação em flagrante do rapaz, o qual, durante a entrevista, mostrou comportamento agitado e agressivo, com falas desconexas.