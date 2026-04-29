Jovem é morto em "tribunal do crime" e grupo é preso em MS

Grupo foi preso após operação integrada das polícias; vítima foi localizada em estrada vicinal de Pedro Gomes - Divulgação PM/MS

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Uma operação integrada entre forças de segurança resultou na prisão de um grupo criminoso suspeito de matar um jovem de 23 anos, em Pedro Gomes, município localizado na região norte de Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na segunda-feira (28) e teria ligação com organização criminosa.

De acordo com o portal Rio Verde News, o caso começou a ser investigado após o desaparecimento da vítima, o que levantou suspeitas entre os policiais. Diante da gravidade, equipes das polícias Militar, Civil, Científica e Rodoviária Federal passaram a atuar de forma conjunta, compartilhando informações para localizar o jovem.

Durante diligências, uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar abordou uma caminhonete suspeita na entrada da cidade. Dentro do veículo, foi encontrada uma munição calibre .32, o que reforçou a suspeita de envolvimento dos ocupantes no desaparecimento.

Ainda durante a abordagem, uma ligação recebida por um dos suspeitos indicava que a vítima já havia sido executada. Confrontados, os envolvidos, com idades entre 18 e 21 anos, confessaram participação no crime e apontaram o local onde o corpo havia sido deixado.

Segundo relato dos próprios autores, o jovem foi sequestrado sob ameaça, levado até uma estrada vicinal e submetido a um chamado “tribunal do crime”. No local, ele foi morto por enforcamento.

Com as informações, os policiais localizaram o corpo da vítima, que apresentava sinais de violência. A perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos no local.

As investigações continuaram e levaram à identificação e prisão de outros envolvidos. Durante a ação, também foram apreendidos um revólver calibre .32, munições e aparelhos celulares.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pedro Gomes. Eles devem responder por homicídio qualificado, sequestro seguido de morte e posse irregular de arma de fogo.

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