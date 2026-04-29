Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

VIOLÊNCIA

Jovem é morto em "tribunal do crime" e grupo é preso em MS

Vítima de 23 anos foi sequestrada e executada em estrada vicinal; ação conjunta das polícias levou à prisão dos suspeitos

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

29/04/2026 - 08h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma operação integrada entre forças de segurança resultou na prisão de um grupo criminoso suspeito de matar um jovem de 23 anos, em Pedro Gomes, município localizado na região norte de Mato Grosso do Sul. O crime ocorreu na segunda-feira (28) e teria ligação com organização criminosa.

De acordo com o portal Rio Verde News, o caso começou a ser investigado após o desaparecimento da vítima, o que levantou suspeitas entre os policiais. Diante da gravidade, equipes das polícias Militar, Civil, Científica e Rodoviária Federal passaram a atuar de forma conjunta, compartilhando informações para localizar o jovem.

Durante diligências, uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar abordou uma caminhonete suspeita na entrada da cidade. Dentro do veículo, foi encontrada uma munição calibre .32, o que reforçou a suspeita de envolvimento dos ocupantes no desaparecimento.

Ainda durante a abordagem, uma ligação recebida por um dos suspeitos indicava que a vítima já havia sido executada. Confrontados, os envolvidos, com idades entre 18 e 21 anos, confessaram participação no crime e apontaram o local onde o corpo havia sido deixado.

Segundo relato dos próprios autores, o jovem foi sequestrado sob ameaça, levado até uma estrada vicinal e submetido a um chamado “tribunal do crime”. No local, ele foi morto por enforcamento.

Com as informações, os policiais localizaram o corpo da vítima, que apresentava sinais de violência. A perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos no local.

As investigações continuaram e levaram à identificação e prisão de outros envolvidos. Durante a ação, também foram apreendidos um revólver calibre .32, munições e aparelhos celulares.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Pedro Gomes. Eles devem responder por homicídio qualificado, sequestro seguido de morte e posse irregular de arma de fogo.

Assine o Correio do Estado

Operação Fidelis

Traficantes usam Três Lagoas como rota para transportar meia tonelada de cocaína

A operação cumpriu 12 mandados, além de medidas judiciais de bloqueio e sequestro de bens avaliados em R$ 4 milhões

29/04/2026 10h33

Compartilhar
Município de Três Lagoas

Município de Três Lagoas Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas

Continue Lendo...

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação FIDELIS, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa, que atua no tráfico de drogas e em outros crimes relacionados, com ramificações interestaduais, inclusive em Mato Grosso do Sul.

Durantes as investigações, os agentes identificaram indícios da participação do grupo criminoso no transporte de mais de meia tonelada de entorpecentes vindos da Bolívia, destinados a grandes centros urbanos do país, utilizando o município de Três Lagoas como rota e ponto estratégico para armazenamento, fracionamento e redistribuição da droga.

A operação cumpriu dez mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão preventiva, além de medidas judiciais de bloqueio e sequestro de bens, expedidas pela Justiça Estadual de Três Lagoas, que resultaram no valor aproximado de R$ 4 milhões.

O grupo criminoso era especializado no transporte de cocaína, com utilização de complexa rede logística e financeira.

Foram apreendidos documentos, dispositivos eletrônicos, valores e outros bens de interesse da investigação, bem como a custódia cautelar dos suspeitos, apontados como lideranças da organização.

Município de Três Lagoas
Armas foram apreendidas durantes as buscas nas casas dos investigados / Divulgação: Polícia Federal

As investigações indicaram a prática reiterada de crimes relacionados ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais.

Os presos permanecerão à disposição da Justiça Federal, o material apreendido será submetido à análise pericial e financeira para o aprofundamento das investigações e à completa responsabilização penal dos envolvidos.

Nomenclatura 

O nome "FIDELIS", no latim, significa “fiel” ou “leal” e foi escolhido para simbolizar a relação de lealdade interna existente no núcleo familiar que compunha a organização criminosa.

Essa denominação reforça a ideia de coesão e disciplina entre os integrantes, evidenciada pelo repasse contínuo de ordens, valores e informações sensíveis, principalmente entre os dois irmãos presos.

Assine o Correio do Estado

FERIADÃO

Dia do Trabalhador: PRF fiscaliza 4 mil quilômetros de rodovias em MS

Operação Dia do Trabalho começa nesta quinta-feira (30) e termina no domingo (3)

29/04/2026 10h15

Compartilhar
Fachada de posto da PRF na BR-262

Fachada de posto da PRF na BR-262 Gerson Oliveira

Continue Lendo...

Operação Dia do Trabalhador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa nesta quinta-feira (30) e termina no domingo (3) em rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

PRFs fiscalizarão 4.078 quilômetros nas rodovias BR-060, BR-158, BR-163, BR-262, BR-267, BR-376 e BR-487, nos pontos com maior fluxo de veículos, em três dias de feriadão.

O objetivo é combater a embriaguez ao volante, ultrapassagens indevidas, alta velocidade e não uso dos aparatos de segurança (cinto e cadeirinha/bebê conforto), de forma a eliminar acidentes graves e mortes em estradas.

A operação terá auxílio de câmeras de videomonitoramento na BR-163, com o apoio da Motiva Pantanal.

Não haverá restrição de tráfego de carretas bitrem nas rodovias. Com isso, veículos de dimensão e peso elevados estarão liberados.

Carreta bitrem é um veículo de transporte pesado composto por um cavalo mecânico e dois semirreboques acoplados em série, onde o segundo semirreboque se conecta ao primeiro por meio de uma quinta-roda na traseira.

O balanço final da operação será divulgado na segunda-feira (4).

BAFÔMETRO

Pessoas que testarem acima de 0,34 mg/l de álcool de ar alveolar, por litro de sangue, serão encaminhadas à delegacia por flagrante de crime de trânsito.

De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), quem for pego dirigindo sob efeito de álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência:

  • Será multado em R$ 2.934,70. O valor pode dobrar caso o infrator seja flagrado novamente no período de um ano
  • Perderá o direito de dirigir por um ano
  • Poderá perder a habilitação
  • Poderá ser preso pelo período de seis meses a três anos
  • Suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

*Quem se recusar a realizar o teste de etilômetro, sofrerá as mesmas penalidades.

ORIENTAÇÕES

Confira as orientações aos condutores que irão pegar estrada neste feriado:

  • Se beber, não dirija
  • Respeite a sinalização e limites de velocidade da via
  • Faça uso do cinto de segurança
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Mantenha distância de segurança do veículo à frente
  • Não faça uso indevido dos acostamentos
  • Ultrapasse somente com segurança e em locais permitidos
  • Em caso de chuvas, redobrar a atenção devido à baixa visibilidade e pistas escorregadias
  • Realizar manutenção do veículo antes de pegar estrada

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3672, terça-feira (28/04)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3672, terça-feira (28/04)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7012, terça-feira (28/04)
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7012, terça-feira (28/04)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7011, segunda-feira (27/04)

4

Alvo de investigação, magistrado de MS chama CNJ de "CNBosta"
ULTIMA RATIO

/ 1 dia

Alvo de investigação, magistrado de MS chama CNJ de "CNBosta"

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3671, segunda-feira (27/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3671, segunda-feira (27/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Constantino

/ 1 dia

Geopolítica e a transição energética redefinem as oportunidades de investimento para o Brasil
Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Servidor público pode ter aposentadoria negada? Entenda por quê
Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Leandro Provenzano

/ 6 dias

Rescisão de Contrato Imobiliário (Distrato)
Ceratocone dá direito à aposentadoria?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/04/2026

Ceratocone dá direito à aposentadoria?