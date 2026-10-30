Finados: 276 mil veículos vão trafegar pela BR-163/MS

Dia de Finados, feriado nacional comemorado anualmente em 2 de novembro, movimenta rodoviárias, aeroportos e estradas.
Em Mato Grosso do Sul, a data ainda emenda com o Dia do Servidor Público, que é celebrado em 28 de outubro, mas, foi transferido para 30 de outubro, com o objetivo de criar um feriadão entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2).
O movimento promete ser intenso nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul. De acordo com a Motiva Pantanal, concessionária que administra a rodovia, a expectativa é que aproximadamente 276 mil veículos trafeguem entre sexta-feira (30) e terça-feira (3) pelos 845,4 quilômetros da BR-163/MS.
Segundo a concessionária, o fluxo mais intenso está previsto para esta sexta-feira (30), com 65,2 mil carros, motos, caminhões, carretas, vans e outras conduções.
No sábado (31), a estrada também estará movimentada, com previsão de 60,2 mil automóveis. Na segunda-feira (2), quando os passageiros estiverem voltado para casa, são esperados 56,7 mil veículos.
PARE-SIGA E DESVIOS
Quem vai pegar a BR-163 neste feriadão deve ficar atentos às condições da rodovia. Segundo a Motiva Pantanal, há obras de ampliação e serviços de conservação em diferentes pontos da estrada: duplicações, recuperação e manutenção do pavimento, tapa-buracos, revitalização da sinalização horizontal e limpeza dos dispositivos de drenagem.
Confira os trechos que merecem atenção durante a viagem:
PONTOS DE DESVIO
- Sonora – entre os kms 829 e 824;
- Dourados – entre os kms 282 e 252; entre os kms 249 e 247
- Caarapó – entre os kms 237 e 227; entre os kms 216 e 215
PONTOS DE PARE E SIGA
- Rio Verde de MT – entre os kms 698 e 697;
- Campo Grande – no km 454; no km 442;
- Sidrolândia – no km 417; no km 416; no km 411; no km 409;
- Naviraí – no km 147; no km 146
BR-163
A BR-163 é a rodovia que corta o sul-norte de Mato Grosso do Sul. Possui 845,4 quilômetros de extensão e cruza 21 cidades, sendo elas:
- Mundo Novo
- Eldorado
- Itaquiraí
- Naviraí
- Juti
- Caarapó
- Dourados
- Douradina
- Rio Brilhante
- Nova Alvorada do Sul
- Campo Grande
- Jaraguari
- Bandeirantes
- Camapuã
- São Gabriel do Oeste
- Rio Verde de Mato Grosso
- Coxim
- Sonora
- Pedro Gomes
As praças de pedágio estão localizadas nos seguintes municíos com os respectivos valores:
|
MUNICÍPIO
|VALOR POR PASSAGEM
|
Mundo Novo
|
R$ 9,20
|
Itaquiraí
|
R$ 12,50
|
Caarapó
|
R$ 12,60
|
Rio Brilhante
|
R$ 12,70
|
Campo Grande
|
R$ 14,10
|
Jaraguari
|
R$ 10,90
|
São Gabriel do Oeste
|
R$ 10,70
|
Rio Verde de Mato Grosso
|
R$ 14,00
|
Pedro Gomes / região de Sonora
|
R$ 10,30
* FONTE: MOTIVA PANTANAL
Vale ressaltar que motocicletas são isentas de pedágio e TAGs eletrônicas tem desconto básico de 5%.
A Motiva Pantanal possui 17 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) permanecem em funcionamento 24 horas por dia, oferecendo suporte ao longo da BR-163/MS.
- Mundo Novo (km 27,6 - Norte)
- Itaquiraí (km 80,9 - Sul)
- Naviraí (km 128,6 - Sul)
- Juti (km 179,6 - Norte)
- Caarapó (km 224,3 - Sul)
- Dourados (km 285,2 - Sul)
- Rio Brilhante (km 331,8 - Sul)
- Nova Alvorada (km 381,4 - Sul)
- Anhanduí (km 427,1 - Norte)
- Campo Grande (km 478,5 - Norte)
- Jaraguari (km 534,6 - Sul)
- Bandeirantes (km 577,9 - Norte)
- São Gabriel do Oeste (km 629,1 - Norte)
- Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 - Norte)
- Coxim (km 740,7 - Sul),
- Pedro Gomes (km 778,4 - Sul)
- Sonora (km 822,2 – Norte)