Financeira quer lucrar 417% com dinheiro dos próprios servidores

LICITAÇÕES

Próximo às eleições municipais, prefeitura pretende asfaltar duas etapas do bairro

Seguindo uma série de licitações aprovadas próximas ao período eleitoral, a prefeitura homologou ontem (26) mais dois procedimentos de pavimentação na cidade, ambos direcionados para execução de obras no bairro Nova Lima.

De acordo com o informativo divulgado no Diário Oficial Municipal (DIOGRANDE) n. 7.591, o investimento das duas licitações soma R$ 38.024.997,95, sendo R$ 15.544.997,96 para a ETAPA C de pavimentação do bairro e R$ 22.479.999,99 para a ETAPA D. Apesar de a pavimentação ser dividida em duas etapas, ambas as licitações estão sob a responsabilidade da mesma empresa, a "EQUIPE ENGENHARIA LTDA".

Movimentação

A homologação da licitação ocorre após mudanças no valor do contrato. Na sexta-feira (19) da última semana, o contrato, que teve início em 25 de janeiro de 2022 sob o valor de R$ 23.038.666,02 (vinte e três milhões, trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dois centavos), recebeu um desconto de cerca de R$ 33 mil. Parado desde 2023, o projeto foi 'revivido' pela prefeitura neste mês.

Ainda que os serviços, de fato, estejam paralisados mais precisamente desde 2023, os projetos de infraestrutura urbana; pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais estão prontos desde junho de 2013, motivados por uma primeira tomada de preços que data do ano anterior.

As frentes "C" e "D" surgiram cerca de oito anos depois, quando foram licitadas em 2021 como promessa de "concluir a pavimentação do Nova Lima", passados dois anos desde a entrega do primeiro projeto que levou 20 km de asfalto aos moradores da região.

Nessas duas frentes, já em 2021 estava previsto o asfaltamento de 31 ruas e recapeamento de outras seis, cobrindo o quadrilátero das ruas:

Zulmira Borba,

Cônsul Assaf Trad,

Gualter Barbosa e

Lino Vilacha.

Conforme cada memorial descritivo sobre as vias objeto de implantação, a etapa "D" é menos extensa, com um total de 6.884,18m distribuídos entre 15 ruas; enquanto a frente "C" de trabalho prevê 12.138,83 metros objeto da implantação.

A Sisep indica atualmente que, nas etapas D e C estão restando 2,15 km e 418 metros de drenagem, respectivamente; com 6,9 e 12,14 km de pavimentações previstas para cada um desses pontos em ordem.

Importante apontar que na Etapa C-1, também está listada a conclusão da bacia de amortecimento, que tem capacidade para reter 17 mil metros cúbicos de água da chuva.

Ano Eleitoral

Além dessa, à beira da eleição municipal, diversas outras obras de infraestrutura e revitalização foram aprovadas pela prefeitura. Na capital, entre os principais projetos homologados, estão a pavimentação do Parque Lajeado do Sol, a pavimentação asfáltica da Avenida Ernesto Geisel, a revitalização das margens do córrego Anhanduizinho e a pavimentação do complexo Nova Lima



Com investimento público de R$ 73,96 milhões no 1º quadrimestre de 2024, Campo Grande figura entre as capitais brasileiras que mais aumentaram o volume de investimentos no período. Dados provenientes do portal Compara Brasil, que consolida informações dos relatórios resumidos de execução orçamentária enviados pelas prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional, mostram que a capital sul-mato-grossense elevou em 104,4% as aplicações na comparação com o mesmo período de 2023, quando foram investidos R$ 36,18 milhões.

Contando com um saldo robusto em caixa e em ano eleitoral, 19 de 25 capitais mostraram aceleração em suas aplicações, com Campo Grande entre as seis que mais do que dobraram os investimentos. Belém, Boa Vista, Campo Grande, Goiânia, Palmas e Salvador compõem o ranking onde o aumento foi superior a 100% de janeiro a abril deste ano em comparação com o mesmo período de 2023. Além disso, em outras nove prefeituras, a taxa de crescimento ultrapassou os 50%.



*Colaborou Leo Ribeiro