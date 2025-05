Flagrante mostra 'banhistas' em praça com obras paradas no centro de Campo Grande

INADIMPLENTES

Os dados são do levantamento mensal do Serasa e aponta que 54,15% da população de MS tem dívida a quitar.

MS é o 5º estado do país com mais endividados, diz Serasa Arquivo/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul é o 5º estado com a população mais endividada do Brasil e o 2º na colocação da região Centro-Oeste no mês de março deste ano. Os dados são do levantamento mensal da Serasa que apresenta o cenário de endividamento no país e as taxas de renegociação nos programas para limpar o nome do sistema.

De acordo com a pesquisa, o país conta com 75,7 milhões de inadimplentes no mês de março, um número 1,02% maior que o mês de fevereiro. São, aproximadamente, 287,6 milhões de dívidas no país e um valor somado de R$483 bilhões.

Com relação a março do ano passado, o total de endividados era de 70,8 milhões de brasileiros, o que representa um aumento de 6,78% de 2022 para 2023.

Em Mato Grosso do Sul, 54,15% da população tem alguma dívida a quitar. Segundo o Serasa, as principais fontes de inadimplência são cartões de crédito (28,46%), contas básicas como água e luz (20,58%), financeiras como empréstimos (19,08%) e serviços (11,23%).

O valor médio de dívidas por pessoa foi de R$5.793,66 e o valor médio de cada dívida, R$1.526,41, uma queda de 0,25% com relação ao mês de fevereiro deste ano.

A pesquisa aponta que o crescimento do endividamento foi causado pelo impacto da inflação, juros altos e desaceleração da economia sobre o orçamento das famílias.

Em março, 5.766.033 acordos foram fechado no programa Limpa Nome do Serasa e o valor médio dos acordos foi de R$714.

Dicas para lidar com as dívidas

Com o número de endividados em alta no Brasil, muita gente se pergunta por onde começar a recuperar a saúde financeira. Confira algumas dicas dadas pelo SPC (Sistema de Proteção ao Crédito) Brasil para ajudar a lidar com as dívidas:

1. Registre os gastos

Anote todas as despesas, fixas e variáveis, para entender para onde seu dinheiro está indo. Use caderno, planilhas ou aplicativos o importante é ter clareza.

2. Organize as finanças

Classifique os gastos em três grupos: fixos (como aluguel), variáveis (como supermercado) e extraordinários (como emergências). Isso ajuda a identificar excessos e criar um plano realista.

3. Crie metas

Estabeleça objetivos mensuráveis, como pagar uma dívida específica ou reduzir um tipo de gasto. Ter metas claras facilita o acompanhamento do progresso.

4. Corte gastos desnecessários

Revise despesas que podem ser eliminadas ou reduzidas, como assinaturas, lazer caro ou compras impulsivas. Pequenas mudanças fazem diferença no final do mês.

5. Converse com os familiares

Quem vive junto, paga junto. Compartilhe a situação financeira com a família e alinhe os objetivos. O apoio coletivo ajuda a manter o foco.

6. Renegocie as dívidas

Entre em contato com os credores e busque melhores condições de pagamento. Muitos oferecem descontos à vista ou parcelamentos facilitados.

7. Priorize as dívidas com juros mais altos

Comece pelas dívidas que mais crescem, como cartão de crédito e cheque especial. Isso evita que elas se tornem impagáveis no futuro.

8. Busque renda extra

Freelas, vendas de itens usados ou pequenos serviços podem gerar renda adicional para acelerar o pagamento das dívidas.

9. Crie o hábito de poupar

Mesmo com dívidas, se possível, tente guardar um valor mensal. Isso evita novos endividamentos em caso de emergências.

10. Consulte seu CPF com frequência

Acompanhar a situação do CPF ajuda a detectar pendências e manter o nome limpo. Ferramentas como o SPC Brasil oferecem consultas detalhadas e informações sobre o score de crédito.

O que pagar primeiro?

Comece pelas contas essenciais (aluguel, água, luz), depois foque nas dívidas com juros altos, depois nas garantidas (como financiamento de casa ou carro) e, por fim, nas dívidas de consumo. Negocie dívidas antigas e conheça seus direitos.