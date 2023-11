As chuvas que aconteceram nos últimos em Mato Grosso do Sul não trouxeram apenas o fim da onda de calor. Desde ontem (20), os focos de incêndio no Pantanal foram controlados e, conforme Imagens do satélite de referência do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), nesta terça-feira (21), não há focos ativos no bioma.

Segundo a equipe do Corpo Bombeiro, os incêndios estão controlados no Pantanal sul-mato-grossense e as equipes continuam o trabalho de rescaldo e monitoramento da região.

“As chuvas que caíram nos últimos dias no Estado e o trabalho intenso do Corpo de Bombeiros amenizam a situação das queimadas no Pantanal”, explicou.

Sobretudo, desde ontem (20), o boletim destaca que as imagens de satélite não apontam nenhum foco de incêndio na região. Veja abaixo imagem de satélite do Inpe, capturada na manhã de hoje (21):

Reprodução Inpe

Área devastada

Até meados de novembro de 2023, o bioma do Pantanal, no território de Mato Grosso do Sul, queimou uma área que ainda corresponde a 36,4% do que queimou em 2020, ou seja, 63,6% a menos. Neste ano, foram cerca 592,2 mil hectares incendiados, enquanto em 2020 foram 1,6 milhão de hectares.

Apesar da área queimada neste ano ainda ser quase um terço menor do que a de 2020, em comparação com 2022 (214,925 ha), os incêndios dobraram em 2023.

Os dados foram informados à reportagem pelo Coordenador Estadual do PrevFogo/IBAMA, Márcio Ferreira Yule, no dia 17 de novembro.

Segundo ele, a alta dos incêndios ocorridos no mês de novembro são preocupantes, considerando que, geralmente, o mês de outubro é marcado por mais queimadas e, em novembro, costuma-se ver o cenário melhorar em função das chuvas.

Continuação dos trabalhos

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 72 militares continuam nos locais que tiveram os incêndios no Pantanal para fazer o trabalho de rescaldo e monitoramento de toda região, já que a previsão é que altas temperaturas ainda retornem nos próximos dias.

A Operação segue estendida até o momento que não for mais necessária a atuação.

Conforme divulgado, a Operação Pantanal 2023 está sendo realizada nas últimas semanas pelo Corpo de Bombeiros com ampliação na estrutura de combate a incêndios na região, com o objetivo de proteger a fauna, flora e propriedades que estejam localizadas no bioma pantaneiro.

O trabalho coletivo também tem a participação de brigadistas e apoio de trabalhadores rurais.

No último sábado (18) os trabalhos se concentraram na região do Paiaguás, que faz divisa com o Mato Grosso, com objetivo de extinguir parte do incêndio que estava chegando a algumas propriedades.

No mesmo dia, em Cipolândia, equipes combateram focos que estavam na região de pastagens, também localizadas em propriedades rurais.

Na última semana, três aeronaves apoiavam os trabalhos de combate às chamas, duas delas ‘air tractor’ que transporta até 3 mil litros de água para áreas de difícil acesso, com atuação no Paiaguás e no Rio Negro.