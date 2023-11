Ações de segurança integradas do bloco SULMaSSP, composta pelo estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, iniciaram operações em municípios do interior com intuito de mitigar atividades do crime organizado.

Conforme divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), são cerca de 1.500 policiais, com 320 viaturas e 6 aeronaves, que compõe o bloco, cujo objetivo prevenir e reprimir crimes nas fronteiras e divisas dos cinco estados.

Dia D

A terceira etapa da Operação SULMaSSP, edição deflagrada no interior de Mato Grosso do Sul, será lançada oficialmente na sexta-feira (10), com a presença dos Secretários de Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, de Mato Grosso do Sul, Guilherme Derrite, de São Paulo, Paulo Cezar Ramos, de Santa Catarina e Hudson Leôncio Teixeira, do Paraná. Na ocasião será dado o início oficial do trabalho de prevenção contra o crime que age nas fronteiras. Além da divulgação de números parciais de operações que estão ocorrendo no interior.

Para o Correio do Estado, o secretário de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, Paulo Cezar Ramos de Oliveira, a união de esforços e de forças através das operações conjuntas do SULMaSSP vão poder trazer resultados mais positivos e dar um combate efetivo à criminalidade. Além dos policiais e equipamentos, a SSP-SC destaca a integração das ações de inteligência e o trabalho conjunto nestas iniciativas para reduzir a criminalidade, principalmente no que tange às fronteiras.

MS sediou encontro de segurança

Mato Grosso do Sul recebeu pela primeira vez o Encontro dos Secretários de Segurança Pública (SULMaSSP), entre os dias 28 e 29 de setembro, evento que reúne os secretários de Segurança Pública de outros quatro estados para discutir a segurança nas fronteiras.

O principal objetivo do evento é alinhar ações e atuar de forma coordenada para fortalecer a repressão dos crimes cometido nas fronteiras entre Brasil, Paraguai e Bolívia, assim como às divisas que fazem parte do bloco.

Sobre o SULMaSSP

É um bloco que congrega os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo - por meio das respectivas Secretarias de Segurança Pública e, que realiza em Campo Grande –MS, nos dias 28 e 29 de setembro de 2023, o 3º Encontro Estratégico da Segurança Pública, sendo o 1º a ser realizado em Mato Grosso do Sul.

O bloco, criado em março de 2023, atua de forma coordenada, para ampliar e fortalecer a repressão de crimes transfronteiriços (Paraguai/Bolívia/Brasil) e nas divisas estaduais na área do bloco, mediante uma efetiva integração operacional e de inteligência, com reflexos na desarticulação de organizações criminosas e no aprimoramento dos mecanismos de defesa social. As ações são executadas por meio de suas Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, Polícias Científicas, Polícias Penais e Centros Integrados de Comando e Controle.

