Cidades

MEIO AMBIENTE

Força Nacional vai periciar incêndios no Pantanal de MS

Ministério da Justiça determinou que a corporação atue no bioma, ao lado da Polícia Federal, com análises de polícia judiciária e perícia forense em áreas atingidas

Rodolfo César, de Corumbá

12/01/2026 - 09h00
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) determinou que a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) atue em ações de combate a incêndios florestais. Isso envolve atividades de polícia judiciária e perícia forense.

O então ministro Ricardo Lewandowski assinou a Portaria nº 1.116, no fim de dezembro de 2025, para autorizar a prorrogação do emprego de agentes da FNSP até o dia 10 de abril. A medida começou a valer ontem.

A definição para garantir a presença da Força Nacional no Pantanal envolve o atendimento a uma decisão judicial no processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), e que vem acompanhando medidas para combater os incêndios florestais no âmbito da ADPF nº 743, que tramita desde 2020.

“Os profissionais de polícia judiciária e de polícia técnico-científica da Força Nacional de Segurança Pública atuarão em apoio às Polícias Civis dos estados e à Polícia Federal (PF) na investigação e combate às causas de surgimento de incêndios por ação humana. O contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, especificou a portaria assinada pelo ministro.

Conforme o MJSP, os agentes da Força Nacional já estão em território de Mato Grosso do Sul, atuando com a PF e outros órgãos federais e estaduais.

O governo federal pontuou que foram mobilizados policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e peritos criminais, porém, o efetivo atualmente empregado não foi divulgado, conforme regramento de missões da FNSP.

Esse trabalho já vem sendo feito desde 2024, por conta do período grave de incêndios florestais registrados no Pantanal. O apoio está concentrado, principalmente, com bombeiros, bem como policiais judiciários e peritos forenses.

“A Força Nacional pode atuar simultaneamente em mais de uma frente operacional, de acordo com as demandas apresentadas, sempre de forma articulada com os órgãos estaduais e federais responsáveis”, apontou o MJSP, em nota enviada ao Correio do Estado.

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMS) reconheceu que um dos objetivos estratégicos para reduzir os incêndios no Pantanal envolve medidas com ações administrativas e de segurança pública.

“É primordial garantir a responsabilização dos responsáveis por crimes e infrações relacionadas a desmatamento, incêndios e degradações da vegetação nativa. Também é indispensável a ampliação da capacidade de atuação em ações administrativas, civis e criminais contra o desmatamento, os incêndios e a degradação da vegetação nativa”, detalhou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Pantanal (PPPantanal).

No PPPantanal, que foi viabilizado pelo decreto nº 11.367/2023, estão previstas ações de atuação entre os anos de 2024 e 2027. No eixo de monitoramento e controle ambiental, o plano estipulou que até 2027 a PF precisa aumentar em 40% o número de operações relacionadas ao desmatamento, a incêndios florestais e à degradação florestal.

Essa meta envolve o fortalecimento das investigações e a implementação de medidas de responsabilização efetivas.

As investigações e processos ligados aos casos de 2024, em que FNSP está dando apoio, vão criar a linha base desse trabalho para ampliar as operações no Pantanal no prazo de dois anos.

O MMA apontou que para garantir que as operações sejam mais efetivas, envolvendo a PF e a FNSP, estão previstas atuações das instituições com recursos humanos, tecnológicos e logísticos para garantir a efetividade do enfrentamento de incêndios florestais e demais crimes e ilícitos ambientais.

SITUAÇÃO ATUAL

O cenário de incêndios florestais no Pantanal neste começo de ano apresenta uma condição que pode ser considerada equilibrada.

Os dados do sistema Pantanal em Alerta, dos Bombeiros e do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), apontaram que havia apenas cinco focos de calor registrados no dia 9, atingindo três propriedades rurais em dois municípios, Corumbá e Aquidauana.

Apesar dessa condição, há estimativa de que o cenário de estiagem para este ano seja de alerta. O volume de chuva medido para o Pantanal no último ano ficou abaixo da média histórica.

CONFRONTO POLICIAL

Indígena morre após confronto com policial na BR-163

Homem tentou agredir duas mulheres que controlavam uma situação anterior de congestionamento na rodovia

12/01/2026 10h26

Homem é morto com tiro no peito em confronto com policial na BR-163

Homem é morto com tiro no peito em confronto com policial na BR-163 Alerta Dourados

Na noite do último domingo (11), um homem foi morto às margens da BR-163, após entrar em confronto com um policial. O homem tinha 31 anos e foi atingido com um tiro no peito.

A morte aconteceu no trecho da rodovia em Caarapó próximo às 22h20 no sentido Juti-Dourados, e inicialmente, já havia movimentação no local devido a um acidente envolvendo um caminhão.

A rodovia estava interditada nos dois sentidos e funcionários da concessionária Motiva organizavam o tráfego do local.

Identificado como Jaime Ribeiro, o homem era indígena natural de Juti e trabalhava como cortador de cana-de-açúcar. De acordo com informações, ele morava na Aldeia Te'yikue, região da Missão, em Caarapó.

Anteriormente, o homem demonstrava comportamento agressivo, circulava em meio aos carros parados e criava conflitos com as pessoas ali. Em meio às atitudes hostis, ele ainda tentou agredir duas funcionárias socorristas que tentavam controlar o congestionamento.

Um policial à paisana, também estava no local aguardando o tráfego retornar a normalidade e, em determinado momento, um pedestre o informou sobre a situação com Jaime e as funcionárias do outro lado da via.

Segundo informações, o policial acionou a Polícia Militar e foi até a altura do km 204, em que a situação estava acontecendo. Ele falou com as funcionárias que relataram a tentativa de agressão e indicou que o suspeito estava escondido na área de matagal próxima a rodovia.

Homem é morto com tiro no peito em confronto com policial na BR-163Jaime usou a barra de ferro para ameaçar o policial

O policial então se aproximou de Jaime, que não gostou da abordagem e teria ido “pra cima” dele com uma barra de ferro.

Mesmo após se identificar e pedir para que largasse a barra, o homem de 31 anos continuou a avançar em direção ao policial. Com isso, o policial efetuou disparos em direção a perna do envolvido para que parasse o ataque.

Ainda assim, Jaime continuou com as ameaças e chegou a atingir uma das pernas do policial com a barra de ferro, que então efetuou o disparo contra o peito do homem.

A equipe que foi ameaçada anteriormente prestou apoio à vítima baleada, que foi encaminhada ao Hospital Beneficente São Mateus, em Caarapó. Mesmo com o socorro, Jaime morreu no momento em que deu entrada na unidade.

A Polícia Militar, acionada antes do incidente com a arma de fogo, chegou ao local que antes já estava interditado e permaneceu assim até a equipe de Perícia Técnica de Fátima do Sul finalizar o trabalho.

O corpo de Jaime foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e o policial envolvido foi à Delegacia para prestar os esclarecimentos sobre o caso. 

A Polícia Civil também esteve no local e apreendeu a barra de ferro utilizada, uma pistola Beretta APX, junto a dois carregadores — um descarregado e outro com 15 munições intactas. A equipe segue investigando o caso.

CAMPO GRANDE

Ex-PM usa escada improvisada e foge do Presídio Militar

Homem foi visto pela última vez durante a vistoria matutina; no pátio, agentes encontraram uma escada artesanal usada na fuga

12/01/2026 09h45

Homem foi visto pela última vez durante a vistoria matutina

Homem foi visto pela última vez durante a vistoria matutina Arquivo/ Correio do Estado

O ex-policial militar José Heleno de Oliveira Lima fugiu do Presídio Militar de Mato Grosso do Sul localizado no Complexo Penal do Jardim Noroeste, na manhã deste domingo (11). A ausência foi percebida às 6h10 durante o confere matutino.

Na vistoria, agentes encontraram uma escada artesanal, com uma rede azul, encostada no muro da unidade. O ponto por onde ele deixou o presídio não possui câmeras de vigilância.

José Heleno estava preso por furto mediante fraude e, após a fuga, passou a ser procurado pelas forças de segurança.

Velho conhecido da polícia

Mesmo tendo integrado a Polícia Militar, José Heleno construiu uma longa trajetória no mundo do crime. Ele acumula prisões desde pelo menos 2013 e tem um modo de agir que se repete.

O ex-PM costuma se passar por prestador de serviços, como técnico de TV a cabo, instalador de cercas elétricas ou profissional de manutenção, para entrar em residências. Já dentro das casas, pede ajuda ao morador para ir até outro cômodo e aproveita a distração para furtar objetos.

Em outros casos, ele se apresenta como comprador de veículos, pede para fazer test drive ou distrai o vendedor e foge com o carro.

Em 2018, foi preso no Acre por furto de automóvel e acabou identificado como autor de outros crimes semelhantes.

