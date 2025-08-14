PF prende "empresários" que lavam dinheiro do tráfico em Campo Grande

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Operação da Polícia Federal e a Receita Federal feita na manhã desta quinta-feira (14) prendeu quatro pessoas em Campo Grande e fez apreensões em 13 endereços onde supostamente ocorria lavagem de dinheiro procedente do tráfico de drogas e de armas. 

Conforme as informações iniciais, um dos alvos é um haras e os outros alvos são “empresários” que atuam na revenda de veículos e em oficina mecânica. A operação Contra-ataque III tem por objetivo
combater os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com informações iniciais, um dos mandados de busca ocorreu no em uma das unidades do condomínio Dahma 2, onde dois veículos teriam sido apreendidos pelos agentes da Polícia Federal. Não há confirmação, porém, se o morador do imóvel foi preso.

Neste endereço os agentes apreenderam dois carros de passeio (um modelo da Volvo e um Up) e um mini-bug, que saiu sobre um reboque.

A ação é decorrente da análise de materiais apreendidos em investigação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO/MG, relacionada a uma organização criminosa dedicada a comercialização de armas e drogas na região do Triângulo Mineiro. 

Em um dos endereços alvo da operação na manhã desta quinta-feira, no Damha 2, o morador tentou se desfazer de dois celulares, jogando-os sobre uma lage. Porém, a operação estava sendo acompanhada por um drone, que flagrou a tentativa e os aparelhos acabaram sendo apreendidos.

SEM LASTRO

Após a identificação de que os fornecedores estariam sediados na cidade de Campo Grande, houve decisão judicial da 1ª Vara Criminal de Uberaba autorizando o compartilhamento de provas, as quais foram encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul para  prosseguimento da apuração.

Com o aprofundamento das investigações, foi possível constatar um complexo esquema elaborado para consecução da traficância, com a utilização de mercadorias agrícolas para ocultar as drogas e empresas, que apresentaram vínculos com os investigados, para o recebimento dos valores atinentes às negociações.  

Referidas empresas não possuíam lastro fiscal para a realização de substanciais movimentações financeiras, adotando atividades econômicas como comercialização de veículos e oficinas mecânicas para blindar a origem dos recursos.

No decorrer da deflagração da operação foram cumpridos em Campo Grande 4 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimento empresariais (incluindo um haras), além do sequestro de contas bancárias e bens imóveis vinculados a pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o esquema criminoso.

De acordo com a Receita Federal, através das análises bancárias e fiscais dos envolvidos, foi possível constatar um grande esquema utilizado na logística para entrega dos entorpecentes e no recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Na entrega das drogas, foram empregadas empresas ligadas a familiares ou aos próprios envolvidos para emissão de documentos de transporte e notas fiscais de mercadorias agrícolas utilizadas para ocultar as drogas, continua nota da Receita.

Para o recebimento desses valores, as transações bancárias eram realizadas através de contas de empresas autorizadas pelos sócios e de contas vinculadas a parentes. Esses últimos não possuíam lastro fiscal para a realização de substanciais movimentações financeiras.

Ressalte-se que, para blindar a origem dos recursos ilícitos, foram realizados investimentos em outras atividades econômicas como comercialização de veículos em garagens de terceiros, bem como atividades de manutenção e reparo de veículos.

Mini-bug foi um dos três veículos apreendidos em um imóvel no Damha 2 na manhã desta quinta-feira pela PF (Foto Marcelo Victor)

(reportagem editada às 09:30 para acréscimo de informações)

Mais uma vítima liga para a PM e finge pedir dipirona para denunciar violência doméstica

Policial identificou se tratar de denúncia disfarçada e equipe foi deslocada até a residência da vítima; na semana passada, caso semelhante foi divulgado

13/08/2025 18h32

Mulher ligou para o 190 e pediu ajuda disfarçando denúncia

Mulher ligou para o 190 e pediu ajuda disfarçando denúncia Divulgação

Uma mulher de 25 anos ligou para o 190 da Polícia Militar fazendo um pedido de dipirona, como forma de denunciar um caso de violência doméstica sem levantar suspeitas do agressor, nesta quarta-feira (12). A denúncia ocorre dias depois da PM divulgar um caso similar, onde a vítima usou a mesma tática e conseguiu ser socorrida, em Campo Grande.

No novo caso, conforme consta em boletim de ocorrência, a mulher pediu uma dipirona ao ser atendida e logo o policial identificou se tratar de denúncia disfarçada e indagou se ela estava sendo agredida, ao que a mulher respondeu que sim.

Foram colhidas informações básicas, como o endereço, e uma equipe policial se deslocou até o local, onde a vítima contou que foi agredida.

Segundo ela, o companheiro jogou uma com comida, a empurrou e ameaçou dizendo que ela merecia "tomar tanto soco para ficar roxa" e que iria matar ela.

O homem estava na casa e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, sem oferecer resistência.

Na delegacia, ele confirmou que arremessou uma panela contra a vítima, mas negou que tenha acertado, assim como também negou as ameaças.

A mulher, por sua vez, requereu medida protetiva contra o agressor e solicitou escolta policial para retirada imediata de seus pertences da residência. No entanto, foi esclarecido a ela que apenas após o deferimento das medidas protetivas de urgência pelo Poder Judiciário é que ela poderá a rede de atendimento para a retirada dos pertences.

Ela também foi orientada a buscar a Defensoria Pública para tratar sobre ações de natureza familiar, como separação judicial, divórcio, guarda de filhos, entre outros, e a comparecer ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) para acompanhamento psicossocial. 

O caso foi registrado como vias de fato (violência doméstica) e ameaça com agravante em caso de vítima mulher.

Outro caso

Na semana passada, a Polícia Militar divulgou o caso de uma mulher vítima de violência doméstica conseguiu denunciar um caso de agressão fingindo estar ligando para a farmácia e pedindo um dipirona.

Áudio da ligação, com voz modificada para não expor a mulher (ouça abaixo), foi compartilhado pela PM. 

Ao ser atendida pelo policial, a mulher disse: "Oi, eu gostaria de um remédio", ao que o policial, inicialmente, explicou que o telefone que ela ligou era da Polícia Militar, pensando e tratar de engano. A vítima insistiu: "Sim, um remédio, aqui na avenida... um dipirona".

O policial militar entendeu rapidamente que poderia ser uma denúncia disfarçada e começou a questionar a vítima se o caso se tratava de violência doméstica, pedindo para ela responder apenas sim ou não.

A vítima seguiu com as respostas, conforme solicitado, acrescentando eventualmente frases soltas sobre o suposto remédio que estaria pedindo para manter o disfarce, e passou o endereço para a falsa entrega.

Equipes da Polícia Militar foram ao local e atenderam a ocorrência.

Dias depois, a mulher ligou novamente para o 190 da Polícia Militar, mas desta vez para agradecer.

"Por trás de uma frase simples, havia medo, dor e a esperança de ser salva. Do outro lado da linha, a PMMS entendeu o pedido silencioso e agiu rapidamente, protegendo mais uma vida que corria risco dentro do próprio lar", disse a PM em sua página oficial do Instagram.

No meio da rua

Idoso é preso em flagrante praticando ato sexual com cadela em cidade de MS

A Polícia já teria sido acionada na manhã de hoje (13) pelo mesmo motivo, mas não teria localizado o homem.

13/08/2025 18h17

Idoso é preso em flagrante praticando ato sexual com cadela

Idoso é preso em flagrante praticando ato sexual com cadela Divulgação/Jornal da Nova

Um idoso de 81 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (13) em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, suspeito de cometer zoofilia (ato sexual contra animais) com uma cadela. 

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para comparecer na Rua Arthur da Costa e Silva, onde o idoso estaria deitado com a calça aberta sobre a sombra de uma árvore na entrada da residência no endereço com uma cadela deitada ao seu lado. 

O ato foi registrado em vídeo por testemunhas que alegaram que o homem estava praticando atos inibitórios para satisfação sexual contra o animal. 

Uma testemunha afirmou que o idoso também praticou o ato no período da manhã e que a Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o homem quando chegou à localização. 

Mesmo sendo pego em flagrante, o idoso negou os fatos. Segundo o Jornal da Nova, populares relataram que a cadela apresentava lesões visíveis na região genital. 

O animal foi resgatado pela ONG protetora dos animais “Mãos que acolhem”, que deve realizar sua avaliação médica, bem como assumir a responsabilidade pela cadela. 

O idoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. 

Ele foi autuado por maus-tratos a animais, crime que consta na Lei de Crimes Ambientais, com pena dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda de animais. 

O próximo passo do preso é passar por audiência de custódia, onde a Justiça deve decidir s ele continuará detido ou passará a responder ao processo em liberdade.

Idoso é preso em flagrante praticando ato sexual com cadela Fonte: Jornal da Nova

É crime?

Em 2024, a Comissão de Meio Ambiente (CMA) deu entrada ao Senado no projeto de lei que tipifica a zoofilia como crime. O texto altera a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/1998) e a leia que regulamenta a prisão temporária, estabelecendo pena de reclusão de doias a seis anos, multa e proibição da guarda do animal, prevendo, ainda, o aumento da pena ao dobro quando a prática provocar a morte do animal. 

Já em 2025, seguiu para andamento na Câmara dos Deputados o projeto de Lei 4875/24, que estabelece a possibilidade de castração química aos praticantes do crime. 

Nestes casos, a castração química será feita com uso de medicamentos inibidores da libido, conforme regulamentação do Ministério da Saúde, cumulativamente a essas penas. 
 

*Com informações do Jornal da Nova

