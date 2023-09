Descontos no valor do pedágio podem ser acrescentados para motoristas que utilizam a BR-163 com frequência - Foto: Marcelo Victor

Junto com o aumento do fluxo de carros na BR-163, mudanças para facilitar o tráfego de veículos deve sem implementadas, entre elas um desconto progressivo que deve reduzir o valor do pedágio baseado na frequência em que os motoristas trafegam no trecho.

De acordo com o Secretario de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo, a medida pode ser viabilizada junto com as obras de duplicação e de construção de terceira faixa na rodovia, que devem iniciar em janeiro de 2024.

Durante o lançamento do Novo PAC nesta quinta-feira (21), o governador Eduardo Riedel declarou que a expectativa dele é de que a tarifa do pedágio seja mantida nos atuais patamares pelo menos ao longo do primeiro ano desta nova concessão, que acrescentaria mais 15 anos aos 20 que ainda restam do atual contrato.

Em seu discurso de encerramendo do evento, Riedel afirmou que “estamos trabalhando e discutindo, junto com a equipe do ministro Rui Costa, para que gente possa, a partir de janeiro, dar início às obras de duplicação e terceira faixa daquilo que a gente tanto espera. E o melhor, se possível, sem aumento de pedágio, pelo menos nesse primeiro ano, Zeca, para que a gente garanta o direito de ir e vir”.

A tarifa foi reajustada em 16,82% no dia 18 de agosto. A menor taxa, em Mundo Novo, passou de R$ 5,10 para R$ 6,00 para carro de passeio. E a maior, em Campo Grande e Rio Verde, saltou de R$ 7,80 para R$ 9,10. Para percorrer toda a rodovia, o motorista do carro de passeio precisa desembolsar R$ 69,70 e epenas 150 km estão duplicados.

Além da fala sobre o pedágio, o governador praticamente confirmou a manutenção da CCR MSVia no controle da BR-163 em Mato Grosso do Sul.

INVESTIMENTO NA BR-163

De acordo Secretario Hélio Peluffo, serão investidos quase R$ 12 bilhões ao longo de 35 anos de contrato na BR-163.

A CCR MSVia teria mais 20 anos de contrato, porém, com esse novo acordo, o prazo será estendido por mais 15 anos, totalizando 35 anos.

Peluffo explicou que o governo do Estado está mediando uma solução para a rodovia, para que os investimentos e as melhorias retornem e a população seja beneficiada.

“Será feita uma duplicação da rodovia de forma gradativa, foram apontadas as reivindicações dos municípios e a CCR entendeu que era necessário. O ministro também validou os pedidos do governo”, declarou.

Segundo a Seilog, entre os pontos estabelecidos está o congelamento da atual tarifa de pedágio, que foi reajustada no mês passado.

Há também a obrigatoriedade de duplicação de mais 68 km de rodovia e a implantação de 63 km de faixa adicional, 8 km de marginais e 9 km de contornos.

A CCR MSVia assumiu a concessão da BR-163 em 2014 e realizou a duplicação de 150 km da rodovia, quantidade mínima exigida para que ela pudesse iniciar a cobrança de pedágio.

A rodovia não recebe investimentos desde 2017, quando a empresa solicitou o reequilíbrio do contrato.

(Colaborou: Nery Kaspary, Valesca Consolaro e Daiany Albuquerque)

Assine o Correio do Estado