Frio avança e sensação térmica chega a 5°C em MS

Temperaturas devem cair a partir desta sexta-feira - Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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A frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul nesta semana já provocou queda nas temperaturas em várias regiões do Estado nesta sexta-feira (3), principalmente nos municípios do Sul, Cone-Sul e fronteira com o Paraguai.

Conforme levantamento encaminhado pelo meteorologista Natálio Abraão, as menores temperaturas foram registradas em Aral Moreira, com 7,8°C, e Sete Quedas, com 9,6°C. Apesar disso, a sensação térmica ficou ainda mais baixa em alguns pontos do Estado.

Em Amambai, os termômetros marcaram 10,5°C, mas a sensação térmica foi de apenas 5°C. Em Aral Moreira, a sensação foi de 6°C, enquanto em Caarapó, onde a mínima chegou a 11,9°C, a sensação também ficou em 6°C.

Na região de fronteira, Ponta Porã amanheceu com 10,2°C e sensação térmica de 8°C. Já em Mundo Novo, os termômetros registraram 10,9°C, com sensação de 9°C. Em Iguatemi, a mínima foi de 11,7°C, mas a sensação ficou em 8°C.

Dourados também sentiu os efeitos da massa de ar frio, com mínima de 12,4°C e sensação térmica de 8°C. Em Campo Grande, a temperatura registrada no início da manhã foi de 13,6°C, com sensação de 9°C.

O frio também chegou a outras regiões do Estado. Em Corumbá, a mínima foi de 13,5°C, com sensação térmica de 11°C. Em Paranaíba, os termômetros marcaram 12,9°C, com sensação de 10°C. Já em Chapadão do Sul, a mínima chegou a 14,3°C, também com sensação de 11°C.

Em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul, a queda foi menos intensa. A mínima registrada foi de 19,3°C, com sensação térmica de 18°C.

Esta é a primeira frente fria de julho e a segunda do inverno a atingir Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 58 municípios do Estado estão sob alerta amarelo para declínio de temperatura, com possibilidade de queda de até 5°C.

As áreas mais afetadas são as regiões Sul e Oeste, onde as temperaturas devem permanecer mais baixas, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. A previsão é de que o frio siga até sábado (4), com maior intensidade nos municípios de fronteira e do Cone-Sul.

Além da queda nas temperaturas, Mato Grosso do Sul também enfrenta alerta para baixa umidade relativa do ar, com índices entre 20% e 30%, condição considerada preocupante para a saúde. Não há previsão de chuva para os próximos dias, o que reforça o cenário de tempo seco no Estado.

Em Campo Grande, a máxima prevista para esta sexta-feira é de 25°C, após ter chegado aos 29°C na quinta-feira (2). No sábado, a mínima pode chegar a 13°C.

No extremo sul do Estado, o frio deve ser mais persistente. Em Iguatemi, a mínima pode chegar a 9°C no sábado, com predominância de céu nublado. Em Ponta Porã, as máximas não devem passar de 20°C nesta sexta-feira, com mínimas entre 10°C e 12°C.

Em Porto Murtinho, a máxima caiu de 22°C na quinta-feira para 17°C nesta sexta-feira. No sábado, a mínima prevista é de 11°C e a máxima não passa dos 23°C. A partir de domingo (5), as temperaturas voltam a subir gradualmente, podendo chegar a 27°C.

Em Corumbá, a frente fria também provocou queda expressiva. A máxima, que chegou a 31°C na quarta-feira, caiu para 22°C na quinta. No sábado, a mínima prevista é de 13°C, mas o tempo deve voltar a ficar mais quente no domingo, com tarde ensolarada e máxima de 28°C.

Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, o frio deve continuar durante a próxima semana, com tendência de elevação mais significativa das temperaturas apenas a partir de 10 de julho.

Inverno

O inverno começou no dia 22 de junho e deve ser marcados por ondas de calor, influenciadas pelo super-El Niño, e chuvas um pouco acima da média, mas ainda com longos períodos de seca.

A estação segue até dia 22 de setembro e, de acordo com dados do Cemtec, apresenta os menores índices pluviométricos do ano no Estado, ou seja, é o período conhecido como estiagem. Ainda por causa disso, também se observam baixos índices de umidade relativa do ar.

Conforme reportagem do Correio do Estado, mesmo que a estação seja conhecida por período mais frios, em Mato Grosso do Sul a situação é diferente, já que a tendência climática indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que geralmente varia de 24°C a 26°C em grande parte do Estado.

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, “esse cenário pode gerar impactos sobre os setores agropecuário, hídrico, energético e de saúde pública, reforçando a necessidade de monitoramento meteorológico contínuo”.

O centro meteorológico reforçou que o El Niño deve se intensificar no segundo semestre deste ano em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor mais frequentes e intensas e para períodos prolongados de temperaturas acima da média.

São esperadas três frentes frias no País durante o inverno: uma que já aconteceu no final do mês de junho, esta prevista para o início de julho e, possivelmente, mais uma até o final do mês. Mesmo assim, a tendência da estação é de ser quente e seca.

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