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Frio avança e sensação térmica chega a 5°C em MS

Frente fria derrubou as temperaturas principalmente nas regiões Sul e Oeste do Estado; Sete Quedas registrou 9,6°C e sensação de 7°C nesta sexta-feira

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

03/07/2026 - 10h30
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A frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul nesta semana já provocou queda nas temperaturas em várias regiões do Estado nesta sexta-feira (3), principalmente nos municípios do Sul, Cone-Sul e fronteira com o Paraguai.

Conforme levantamento encaminhado pelo meteorologista Natálio Abraão, as menores temperaturas foram registradas em Aral Moreira, com 7,8°C, e Sete Quedas, com 9,6°C. Apesar disso, a sensação térmica ficou ainda mais baixa em alguns pontos do Estado.

Em Amambai, os termômetros marcaram 10,5°C, mas a sensação térmica foi de apenas 5°C. Em Aral Moreira, a sensação foi de 6°C, enquanto em Caarapó, onde a mínima chegou a 11,9°C, a sensação também ficou em 6°C.

Na região de fronteira, Ponta Porã amanheceu com 10,2°C e sensação térmica de 8°C. Já em Mundo Novo, os termômetros registraram 10,9°C, com sensação de 9°C. Em Iguatemi, a mínima foi de 11,7°C, mas a sensação ficou em 8°C.

Dourados também sentiu os efeitos da massa de ar frio, com mínima de 12,4°C e sensação térmica de 8°C. Em Campo Grande, a temperatura registrada no início da manhã foi de 13,6°C, com sensação de 9°C.

O frio também chegou a outras regiões do Estado. Em Corumbá, a mínima foi de 13,5°C, com sensação térmica de 11°C. Em Paranaíba, os termômetros marcaram 12,9°C, com sensação de 10°C. Já em Chapadão do Sul, a mínima chegou a 14,3°C, também com sensação de 11°C.

Em Três Lagoas, no leste de Mato Grosso do Sul, a queda foi menos intensa. A mínima registrada foi de 19,3°C, com sensação térmica de 18°C.

Esta é a primeira frente fria de julho e a segunda do inverno a atingir Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 58 municípios do Estado estão sob alerta amarelo para declínio de temperatura, com possibilidade de queda de até 5°C.

As áreas mais afetadas são as regiões Sul e Oeste, onde as temperaturas devem permanecer mais baixas, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. A previsão é de que o frio siga até sábado (4), com maior intensidade nos municípios de fronteira e do Cone-Sul.

Além da queda nas temperaturas, Mato Grosso do Sul também enfrenta alerta para baixa umidade relativa do ar, com índices entre 20% e 30%, condição considerada preocupante para a saúde. Não há previsão de chuva para os próximos dias, o que reforça o cenário de tempo seco no Estado.

Em Campo Grande, a máxima prevista para esta sexta-feira é de 25°C, após ter chegado aos 29°C na quinta-feira (2). No sábado, a mínima pode chegar a 13°C.

No extremo sul do Estado, o frio deve ser mais persistente. Em Iguatemi, a mínima pode chegar a 9°C no sábado, com predominância de céu nublado. Em Ponta Porã, as máximas não devem passar de 20°C nesta sexta-feira, com mínimas entre 10°C e 12°C.

Em Porto Murtinho, a máxima caiu de 22°C na quinta-feira para 17°C nesta sexta-feira. No sábado, a mínima prevista é de 11°C e a máxima não passa dos 23°C. A partir de domingo (5), as temperaturas voltam a subir gradualmente, podendo chegar a 27°C.

Em Corumbá, a frente fria também provocou queda expressiva. A máxima, que chegou a 31°C na quarta-feira, caiu para 22°C na quinta. No sábado, a mínima prevista é de 13°C, mas o tempo deve voltar a ficar mais quente no domingo, com tarde ensolarada e máxima de 28°C.

Nas regiões Sul-Fronteira e Cone-Sul, o frio deve continuar durante a próxima semana, com tendência de elevação mais significativa das temperaturas apenas a partir de 10 de julho.

Inverno

O inverno começou no dia 22 de junho e deve ser marcados por ondas de calor, influenciadas pelo super-El Niño, e chuvas um pouco acima da média, mas ainda com longos períodos de seca.

A estação segue até dia 22 de setembro e, de acordo com dados do Cemtec, apresenta os menores índices pluviométricos do ano no Estado, ou seja, é o período conhecido como estiagem. Ainda por causa disso, também se observam baixos índices de umidade relativa do ar.

Conforme reportagem do Correio do Estado, mesmo que a estação seja conhecida por período mais frios, em Mato Grosso do Sul a situação é diferente, já que a tendência climática indica temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica, que geralmente varia de 24°C a 26°C em grande parte do Estado.

Ainda de acordo com o Cemtec-MS, “esse cenário pode gerar impactos sobre os setores agropecuário, hídrico, energético e de saúde pública, reforçando a necessidade de monitoramento meteorológico contínuo”.

O centro meteorológico reforçou que o El Niño deve se intensificar no segundo semestre deste ano em Mato Grosso do Sul, contribuindo para a ocorrência de ondas de calor mais frequentes e intensas e para períodos prolongados de temperaturas acima da média.

São esperadas três frentes frias no País durante o inverno: uma que já aconteceu no final do mês de junho, esta prevista para o início de julho e, possivelmente, mais uma até o final do mês. Mesmo assim, a tendência da estação é de ser quente e seca. 

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ACIDENTE AÉREO

Avião bimotor cai em manhã de neblina em Campo Grande

Aeronave caiu nas primeiras horas da manhã e agentes empregaram até mesmo uso de drones na tentativa de localizar os destroços

03/07/2026 09h01

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Aeronave que teria caído trata-se de um avião Seneca da empresa de táxi aéreo Amapil

Aeronave que teria caído trata-se de um avião Seneca da empresa de táxi aéreo Amapil Paulo Ribas/Correio do Estado

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul foram mobilizadas nas primeiras horas desta sexta-feira (03) em Campo Grande, que amanheceu sob forte neblina, para atender ocorrência de queda de aeronave registrada nas proximidades do Aeroporto Santa Maria.

In loco, a equipe do Correio do Estado constatou que a queda aconteceu em uma área privada. No local, o proprietário da pista privada Aero Rural, Eder Corrêa, confirmou que ouviu o primeiro indicativo de possível queda de aeronave entre 06h30 e 06h45 de hoje (03). 

"Escutei um barulho, no nosso conhecimento percebemos que parecia aeronave que iria retornar à nossa base ou a algum outro local, e aí depois uma explosão com a queda e tudo. Saí correndo, tentei, de qualquer forma sair pra ver se tinha alguma fumaça para tentar ajudar alguma coisa, e nada, não tem fumaça, nem fogo. Mas houve aquela sensação de queda e acabei de confirmar que foi realmente um avião da Amapil", afirma. 

O nome citado por Eder trata-se da empresa que têm suas atividades voltadas para táxi aéreo, prestando inclusive o serviço de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Aérea, e que possui em sua frota uma série de aviões bimotores. 

Ainda conforme passado inicialmente pelo proprietário da pista privada, a aeronave que teria caído trata-se de um avião Seneca. Em sua frota a Amapil traz justamente um Embraer 810D, um bimotor que têm capacidade de pousar nas mais diversas superfícies, como grama, asfalto ou até mesmo na terra. 

In loco, a equipe do Correio do Estado apurou que pelo menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas e até mesmo o uso de drones foram empregados para auxiliar os agentes na procura pelo local da queda. 

Até o momento não há confirmação sobre a quantidade de envolvidos no acidente e sobre o resgate de qual seria essa tripulação. 

Queda no aeroporto Santa Maria

Espaço que está longe de ter a movimentação de aeronaves e o fluxo de passageiros que recebe, por exemplo o próprio Aeroporto Internacional de Campo Grande, esse ponto na Capital já serve de "auxílio" e desde 2012 o Santa Maria deixou de ser um simples aeródromo para integrar a categoria da "prateleira de cima". 

E vale lembrar que esse não é o primeiro acidente aéreo registrado na região pois, como bem acompanha o Correio do Estado, até mesmo o helicóptero do Governo do Mato Grosso do Sul chegou a cair nas imediações há cerca de dois anos. 

Essa função de "aeroporto auxiliar" ao Internacional de Campo Grande só foi possível graças aos investimentos anunciados ainda em 2019, a partir de quando foi previsto para o espaço a implantação de um sistema de iluminação que possibilitasse pousos noturnos. 

Antes disso, em caso de uma possível emergência noturna na Capital, as aeronaves precisavam recorrer aos aeroportos de Dourados, Corumbá e Três Lagoas, distantes 250,1 quilômetros, 427,5 e 326,6 km respectivamente da Cidade Morena. Nessa época, cabe ressaltar, que o tráfego aéreo chegou a registrar 60 voos diários no aeroporto Santa Maria.

O Aeródromo Santa Maria, para além da iluminação noturna, também passou por um alargamento das faixas de pousos, que antes possuíam a medida correspondente a 1.100 x 23 metros, agora mede 1.500 x 30 metros. 
 

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INFRAESTRUTURA

Novo "barão" do tapa-buraco tem R$ 116 milhões em contratos

Empresa RR Barros Serviços e Construções Ltda. acumula quatro obras em andamento, mas já executou outros cinco acordos comerciais com o município

03/07/2026 08h00

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Serviço de tapa-buraco de Campo Grande deve ser retomado neste mês com novas frentes, segundo promessa feita pela prefeitura

Serviço de tapa-buraco de Campo Grande deve ser retomado neste mês com novas frentes, segundo promessa feita pela prefeitura Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A empresa RR Barros Serviços e Construções Ltda. vai “herdar” os quatro contratos de tapa-buracos que estavam sob a responsabilidade da Construtora Rial (agora Força Engenharia), porém, além deles, ela já responde por outros quatro acordo comerciais em andamento com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, que somados chegam a quase R$ 116 milhões (R$ 115,9 milhões).

O novo “barão” do tapa-buraco já realizava o serviço em três regiões da Capital: Centro, Prosa e Lagoa.

Agora, com o acerto feito com a prefeitura após o escândalo de corrupção envolvendo a antiga Construtura Rial, o grupo ficará responsável também pelas regiões Anhanduizinho, Segredo, Bandeira e Imbirussu, como mostrou matéria do Correio do Estado de ontem.

Segundo o Portal da Transparência da Prefeitura de Campo Grande, a empresa tem vínculo ativo com o município em quatro frentes. Além dos três contratos de tapa-buraco, ela também é responsável pelo recapeamento de ruas na região do Bandeira, contrato que foi celebrado este ano e tem validade de um ano.

O maior contrato da RR Barros Serviços e Construções Ltda. é justamente um que prevê tapa-buraco. A empresa deve receber R$ 53,1 milhões pela manutenção das vias na região do Prosa.

No entanto, este valor representa o acumulado de cinco anos, já que ele foi assinado em 2022 e recentemente recebeu um aditivo que o coloca válido até julho de 2027.

Ainda conforme o Portal da Transparência, a empresa ainda acumula outros quatro contratos que já foram encerrados, no valor de R$ 27.192.667,27.

A RR Barros ainda teve um contrato de remoção de ondulações transversais, no valor de R$ 818.495,99, rescindido com o município, em agosto de 2022, apenas seis meses após a assinatura.

Serviço de tapa-buraco de Campo Grande deve ser retomado neste mês com novas frentes, segundo promessa feita pela prefeitura

TAPA-BURACO

Reportagem do Correio do Estado mostrou que a empresa assumirá o serviço de tapa-buraco nas outras quatro regiões de Campo Grande, ficando ela responsável unicamente por toda a operação na Capital, em razão de um pedido da Construtora Rial para suspender a execução dos contratos.

O fato ocorreu justamente após a Operação Buraco Sem Fim, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que levou à prisão o proprietário da empresa, Antônio Bittencourt Jacques Pedrosa, que só foi solto no mês passado, após um mês na cadeia.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a decisão de entregar os trechos para a RR Barros Serviços e Construções Ltda. foi tomada após a Procuradoria-Geral do Município (PGM) autorizar “a adoção de medidas emergenciais para garantir a continuidade dos serviços essenciais de manutenção urbana em regiões que ficaram sem cobertura contratual”.

A prefeitura ainda afirmou que este contrato não será um novo acordo, apenas a extensão do celebrado com a antiga Construtora Rial. O termo terá duração de seis meses, segundo a Sisep.

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