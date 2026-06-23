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Fronteira de MS tem a maior apreensão de cocaína da história

Com apoio dos Estados Unidos e da Bolívia, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal apreenderam aproximadamente 90 toneladas de cocaína

Rodolfo César, de Corumbá

23/06/2026 - 08h00
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A demanda por cocaína do tráfico internacional passando pela fronteira de Mato Grosso do Sul alcançou um nível recorde. Esses indícios foram apontados por diferentes operações, que ocorreram com menos de dois dias de diferença, que identificaram entre 20 toneladas e 50 toneladas de droga escondidas em madeiras, além de um carregamento de 21 toneladas de insumo químico para produção do entorpecente, capaz de produzir até 40 toneladas. 

Para haver a interceptação, o governo brasileiro só conseguiu agir quando atuou em conjunto com os Estados Unidos e a Bolívia.

As investigações do lado brasileiro para se chegar às apreensões tiveram o envolvimento direto da Receita Federal em Corumbá, da Receita Federal em São Paulo e da Receita Federal em Cáceres (MT), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Exército Brasileiro. 

Também houve envolvimento de policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e da Perícia Científica, de Mato Grosso do Sul, bem como do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e da Perícia Científica de Mato Grosso. As ações ocorreram no domingo e ontem.

Na maior apreensão, feita pela Receita com apoio dos EUA, cocaína estava em toras de madeira Na maior apreensão, feita pela Receita com apoio dos EUA, cocaína estava em toras de madeira - Foto: Divulgação

O próximo passo nesse trabalho de interceptação envolve a Polícia Federal, na tentativa de descobrir os envolvidos diretamente no carregamento. Nas operações, acabaram presos apenas nove motoristas de caminhões que faziam os transportes.

Com o volume de cocaína que poderia ser produzido com os produtos químicos apreendidos somado à droga que estava escondida em meio às toras de madeira, pode-se chegar a 90 toneladas interceptadas. 

No ano passado, uma das maiores cargas apreendidas foi de 1,1 tonelada, em julho. Comparando o volume apreendido em 2025 ao deste ano, o que as autoridades suspeitam é de que há um esquema de grandes proporções que está estruturado para o tráfico internacional envolvendo criminosos no Brasil e na Bolívia.

A Operação Timber Shield, que identificou oito caminhões transportando 260 toneladas de madeira, quatro deles na região de Corumbá e outros quatro em Cáceres, foi desencadeada por Estados Unidos, Bolívia e Brasil. Ambas as cidades brasileiras fazem fronteira com a Bolívia e entre 10% e 20% do peso da carga dos caminhões era de cocaína, que fica camuflada.

“No início do mês, 6/6, a Aduana do Chile fez apreensão de 100 toneladas de cocaína vindas da Bolívia no mesmo esquema detectado pela aduana brasileira nesta operação [domingo], ou seja, cocaína líquida misturada na madeira. A Operação Timber Shield evidencia o alto grau de sofisticação das organizações criminosas e reforça a importância da cooperação internacional, especialmente da integração entre Brasil, Estados Unidos e Bolívia, no enfrentamento ao tráfico internacional de drogas em larga escala”, defendeu a Receita Federal, em nota.

Na averiguação da carga em Corumbá e Cáceres, a Receita Federal usou cães farejadores. Do lado boliviano, a Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) conduziu a investigação e a Aduana Boliviana também acompanhou a ação. 

Já os EUA estão atuando diretamente com o governo boliviano desde maio, incluindo a presença de agentes daquele país na região de La Paz, e teriam contato em Santa Cruz de la Sierra.

“A tentativa de ocultar substâncias ilícitas como a cocaína em cargas de madeira é uma prática criminosa monitorada de perto por autoridades nacionais e internacionais. O uso de madeira para fins de contrabando envolve técnicas de camuflagem que buscam burlar a fiscalização alfandegária e policial em portos e fronteiras. Segundo informações compartilhadas pelos EUA, as apreensões realizadas recentemente no Chile e agora no Brasil estão relacionadas entre si, tendo origem no mesmo local de produção na Bolívia”, afirmou a Receita Federal. 

Desde sexta-feira havia operação sendo feita para tentar identificar algum carregamento suspeito, o que acabou ocorrendo no domingo.

PRODUÇÃO DE COCAÍNA

Em paralelo às investigações para localizar cocaína escondida em diferentes produtos, a Receita Federal também passou a aumentar a fiscalização de produtos químicos que são usados para a produção do entorpecente.

Ao mesmo tempo que a madeira com cocaína líquida tentava sair da Bolívia para entrar no Brasil, outro esquema estava em curso, a exportação pelo Brasil de 21 toneladas de acetato de etila. Esse produto serve para transformar a cocaína-base no cloridrato de cocaína, considerado um entorpecente de “alta qualidade” e que acaba sendo vendido mais caro no mercado ilegal.

O monitoramento que permitiu a apreensão em Corumbá da substância envolveu a participação da equipe de Análise de Risco da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal em São Paulo (Direp08), da equipe de Vigilância e Repressão da Receita Federal em Corumbá, da equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal e de informações obtidas junto ao Garras.

“Considerando a proporção média utilizada por traficantes, que produzem a droga de um litro de acetato de etila para 2 quilos de cocaína pronta para consumo, e a concentração do insumo químico apreendido, estima-se que aproximadamente 40 toneladas de cloridrato de cocaína poderiam ser obtidas”, informou a Receita Federal.

A Polícia Federal agora passa a investigar detalhes sobre o destino do acetato de etila. Além disso, a origem da substância química, em São Paulo, também vai ser averiguada.

MIRAGEM

Operação da PF mira banco de Edir Macedo e bloqueia R$ 670 milhões

Fundador da igreja Universal, o bispo é um dos alvos da investigação, mas sua casa, no exterior, não foi alvo de buscas

23/06/2026 07h15

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Contas do pastor Edir Macedo foram bloqueadas para tentar cobrir rombo multimilionário no banco dedicado a empréstimos consignados e financiamento de carros

Contas do pastor Edir Macedo foram bloqueadas para tentar cobrir rombo multimilionário no banco dedicado a empréstimos consignados e financiamento de carros

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A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 23, a Operação Miragem, contra supostas fraudes no Banco Digimais. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 670 milhões contra investigados, como é o caso do líder da Igreja Universal, Edir Macedo, dono do banco.

A suspeita é de que o banco tenha usado fundos de investimentos para maquiar um rombo bilionário. A reportagem buscava o contato com a defesa dos investigados até o fechamento deste texto.

Entre os alvos das buscas, estão dirigentes do Digimais, como é o caso do bispo João Urbaneja, homem de confiança de Edir Macedo, e seu filho, Thiago Urbaneja.

Os executivos do banco Marcelo de Lima Brasil, João Alves de Campos e Rodrigo Ruggero também foram alvos de buscas.

O bispo Edir Macedo não foi alvo de buscas por residir fora do Brasil.

A PF ainda cumpre buscas em endereços de José Roberto Giancoli Filho e Rodrigo Balassiano, donos da ID, gestora dos fundos do Digimais. Eles são suspeitos de ajudar na maquiagem contábil

A Polícia Federal afirma que após Edir Macedo assumir o controle do banco, ele passou a focar em crédito consignado e financiamento de veículos. Houve, segundo a PF, um breve período de crescimento e depois uma "severa" deterioração, com prejuízos expressivos.

Entre 2023 e 2024, então, o banco passou a emitir Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com taxas superiores a 110% do CDI.

Segundo a PF, a emissão dos CDBs atrelada à "posterior decretação de liquidação extrajudicial do Banco Master em novembro de 2025, evidenciou uma exposição de aproximadamente R$ 600 milhões do Banco Digimais a carteiras de crédito da instituição".

De acordo com investigadores, o banco passou a fazer "sistemática superavaliação de ativos inseridos nos fundos administrados pela corretora ID.

Essa manobra, de acordo com a PF, teve o "o escopo de inflar artificialmente o patrimônio do Banco Digimais para viabilizar a emissão desproporcional de títulos de captação consubstancia fortes evidências da prática de gestão fraudulenta e de inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis".

Em maio, o Estadão mostrou que diversos fundos de investimentos do banco haviam sido usados para maquiar prejuízos multimilionários.

Uma dessas operações foi apontada pela própria auditoria independente que o banco é obrigado a contratar para entregar suas demonstrações financeiras ao Banco Central. A holding de Edir Macedo, que controla o banco, comprou R$ 741 milhões das cotas que o Digimais tinha em participação de um Fundo de Direitos Creditórios chamado Hermon.

O Hermon não é dono de um ativo rentável a curto prazo. O fundo comprou o direito a receber uma indenização judicial obtida por herdeiros da antiga Companhia de Mineração e Siderurgia foi encampada - ou seja, teve o seu controle acionário assumido - pela ditadura de Getúlio Vergas, em 1940, no processo de criação da Vale do Rio Doce.

A Justiça Federal do Rio condenou a União a indenizar acionistas - e seus herdeiros legais - em valores atualizados equivalentes a 7 mil ações da Vale. O fundo estima ter R$ 2,2 bilhões a receber. A ação judicial é dos anos 1990 e o cálculo do pagamento gera controvérsia na Justiça, o que pode levar anos a ser resolvido.

Segundo a Polícia Federal, com uso de uma longa teia de fundos da ID adquiriu esses ativos por R$ 71 milhões, mas diversas reavaliações de seu patrimônio inflaram esse valor para R$ 741 milhões.

Futebol

Leo Messi já é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

O atacante chegou a 18 gols após o jogo desta tarde contra a Áustria

22/06/2026 23h00

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Messi

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O atacante argentino Leo Messi tornou-se nesta segunda-feira o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 18 gols, graças aos dois gols marcados contra a Áustria (2 a 0), o que lhe permitiu ultrapassar o alemão Miroslav Klose (16).

Após seu "hat-trick" contra a Argélia (3 a 0), o ex-jogador do FC Barcelona e atual jogador do Inter Miami acrescentou mais dois gols (aos 38 e 95 minutos) à sua coleção, recuperando-se de um pênalti perdido aos 5 minutos, e agora é o artilheiro desta edição (5).

Messi, que disputa sua sexta Copa do Mundo, marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo na Alemanha 2006 contra a Sérvia (6 a 0). Ele não marcou na África do Sul 2010, mas voltou a balançar as redes no Brasil 2014 contra a Bósnia e Herzegovina (2 a 1), o Irã (1 a 0) e a Nigéria (3 a 2), marcando dois gols neste último jogo.

Na Rússia 2018, ele marcou apenas um gol, contra a Nigéria (2 a 1), e no Catar 2022, onde a Argentina se sagrou campeã mundial pela terceira vez, marcou sete: contra a Arábia Saudita (1 a 2), o México (2 a 0), a Austrália (2 a 1), a Holanda (2 a 2), a Croácia (3 a 0) e a França (3 a 3), com dois gols na final contra esta última.

Depois de Messi e Klose, o brasileiro Ronaldo Nazário fecha o pódio de todos os tempos com 15 gols. O francês Kylian Mbappé, que marcou dois gols na vitória contra o Senegal (3 a 1), é o quarto maior artilheiro da história do torneio, com 14 gols.

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