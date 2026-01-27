Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR

Funai monta grupo para dar sequência à demarcação de Terra Indígena em MS

Esse Grupo Técnico têm, a partir de agora, o prazo de aproximadamente dois meses para entregar o plano de estudos

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

27/01/2026 - 10h24
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Publicado na edição desta terça-feira (27) do Diário Oficial da União (DOU), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) montou um Grupo Técnico (GT), com antropólogo e engenheira agrônoma, para dar sequência à demarcação de terras de moradores originários da região de Dourados. 

Conforme o documento assinado pela presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, a portaria em questão constitui Grupo Técnico (GT) para realizar os estudos necessários à identificação e delimitação da Terra Indígena (T.I) batizada de Ñu Porã. 

Esses estudos devem perpassar pelas mais diversas naturezas, como: 

  • Antropológica, 
  • Etno-histórica, 
  • Sociológica, 
  • Jurídica,
  • Cartográfica e 
  • Ambiental 

Essa Terra Indígena, como bem frisa a portaria, é reivindicada por povos originários que pertencem às etnias Guarani Kaiowá, do município que fica aproximadamente 226 quilômetros da Capital do Mato Grosso do Sul. 

Esse Grupo Técnico têm, a partir de agora, o prazo de aproximadamente dois meses (60 dias exatos) para entregar o plano de estudos pelo Coordenador do Grupo Técnico, que é composto por: 

  1. - José Henrique Prado, Antropólogo, Colaborador, Antropólogo Coordenador;
  2. - Jerusa Cariaga Alves, Engenheira Agrônoma, Colaboradora, Profissional da Área Ambiental; 

Em 2014, por exemplo, o Ministério Público Federal (MPF) em Dourados chegou a alertar moradores para a incidência do loteamento João Carneiro Alves sobre provável terra indígena, na região conhecida como Mudas MS, que já era habitada pelos Guarani Kaiowá. 

Em setembro de 2012, o MPF recomendou à Prefeitura de Dourados que não aceitasse a tramitação de novos procedimentos administrativos visando a regularização de loteamentos na região, embargando desmatamentos e obras como arruamento, asfaltamento, instalação de rede elétrica e de esgoto até a publicação do Relatório Circunstanciado de Identificado e Delimitação da Terra Indígena Ñu Porã (Mudas MS), que concluirá pela tradicionalidade ou não da Terra Indígena em questão, a partir de quando bbras particulares também passaram a ser consideradas irregulares.

Compras de T.I

Ainda na segunda metade do ano passado, através do secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, foi anunciado o primeiro passo oficial que pode resultar na compra de terras indígenas em região de conflito. 

Nessa ocasião também houve a criação de um Grupo de Trabalho Técnico (GTT), para "elaborar diagnóstico com subsídios técnicos para a mediação de conflitos fundiários envolvendo povos indígenas no sul do estado de Mato Grosso do Sul, incluindo a realização de levantamentos e estudos sobre áreas públicas e privadas".  

De acordo com o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, que é de Mato Grosso do Sul, uma das atribuições deste Grupo de Trabalho Técnico é elaborar propostas para que nos municípios de Dourados, Douradina e Caarapó sejam compradas terras em um modelo semelhante ao que ocorreu no município de Antônio João. 

 

Assine o Correio do Estado

DUQUE DE CAXIAS

Motociclista bate na traseira de ônibus e morre horas depois na Santa Casa

Acidente ocorreu às 8h30min de ontem (26) na Duque de Caxias e rapaz morreu na madrugada de hoje (27) no hospital

27/01/2026 12h01

Compartilhar
Ônibus do transporte coletivo na faixa exclusiva da Duque de Caxias

Ônibus do transporte coletivo na faixa exclusiva da Duque de Caxias MARCELO VICTOR/arquivo

Continue Lendo...

Motociclista, de 36 anos, que não teve a identidade divulgada, bateu na traseira de um ônibus do transporte coletivo, na manhã desta segunda-feira (26), na esquina da avenida Duque de Caxias e rua Brasília, Jardim Imá, em Campo Grande.

Ele foi socorrido consciente e orientado pelo Corpo de Bombeiros (CBMMS) e encaminhado ao Hospital Santa Casa, onde faleceu horas depois, madrugada desta terça-feira (27).

Conforme apurado pela reportagem, o ônibus coletivo seguia na faixa exclusiva, sentido bairro-centro, quando foi atingido na traseira por uma motocicleta Yamaha Factor de cor preta.

O motorista e passageiros saíram ilesos. De acordo com o boletim de ocorrência, no momento do acidente, o motociclista estava consciente e orientado, mas se queixava de dores.

Segundo boletim médico da Santa Casa, ele teve trauma abdominal contuso com laceração hepática e sangramento ativo.

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, em cidades ou rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, animal na pista, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas (tempestades).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira:

  • Não dirija caso consuma bebida alcoólica
  • Não dirija cansado ou com sono
  • Use cinto de segurança
  • Respeite a sinalização
  • Respeite o limite de velocidade da via
  • Porte documentos oficiais com fotos, os quais devem estar quitados
  • Realize revisão do carro: pneus, limpadores de para-brisa, freios, nível de óleo, bateria, lâmpadas, lanterna e extintor

 

CAMPO GRANDE

Paciente transplantado é agredido e perde a visão novamente em Campo Grande

Homem foi atacado em frente a instituto oftalmológico e precisou passar por cirurgia de urgência; suspeito, já conhecido por agressões, foi preso horas depois

27/01/2026 11h45

Compartilhar
Suspeito, já conhecido por agressões, foi preso horas depois

Suspeito, já conhecido por agressões, foi preso horas depois Reprodução

Continue Lendo...

Um homem que aguardava atendimento médico acabou perdendo a visão após ser brutalmente agredido, sem qualquer motivo, na manhã desta segunda-feira (26), em frente ao Instituto da Visão de Mato Grosso do Sul, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

A vítima estava no local para acompanhar um transplante de córnea, procedimento pelo qual esperou cerca de dois anos e que havia devolvido sua visão, quando foi surpreendida pelo agressor. O golpe atingiu diretamente o olho esquerdo operado e causou uma lesão grave.

Por conta da violência, o paciente precisou passar por uma cirurgia de urgência e segue internado. Laudo médico já anexado ao inquérito aponta dano permanente e indica alta probabilidade de perda total da visão do olho atingido.

Assim que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Operações e Investigações (GOI), iniciou diligências imediatas. Imagens de câmeras de segurança da região ajudaram na identificação do suspeito, que é um homem de 26 anos, morador de rua e já conhecido por comportamento agressivo naquela área.

Com apoio da Guarda Civil Metropolitana, as equipes intensificaram as buscas ao longo do dia. Durante a tarde, os guardas flagraram o mesmo suspeito cometendo uma nova agressão, novamente sem motivação, contra uma mulher, também em frente ao Instituto da Visão.

O homem foi detido no local e levado à delegacia pelo GOI. Levantamentos da Polícia Civil apontam que ele possui ao menos sete registros anteriores por crimes semelhantes, todos marcados por ataques repentinos e violência gratuita.

O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça. O Instituto da Visão também publicou uma nota de esclarecimento e disse que segue oferecendo todo o apoio necessário ao paciente, incluindo suporte, logístico, hospedagem em hotel e transporte, confira: 

Nota de Esclarecimento

"No dia de ontem, um de nossos pacientes foi vítima de uma agressão injustificada em via pública, em frente ao Instituto da Visão, fora do horário de funcionamento da instituição. A agressão resultou em lesão ocular em um olho previamente submetido a transplanta de córnea.

O Instituto da Visão prestou assistência médica imediata, incluindo a realização de procedimento cirúrgico de urgência. O paciente recebeu alta ainda no mesmo dia e segue em acompanhamento médico ambulatorial. 

Além do atendimento médico, o Instituto da Visão segue oferecendo todo o apoio necessário ao paciente, incluindo suporte logístico, hospedagem em hotel e transporte. A Instituição também adotou todas as medidas legais cabíveis, colocando-se à disposição das autoridades competentes e fornecendo imagens e demais informações que possam contribuir para a apuração dos fatos e responsabilização do autor da agressão.

Reiteramos que, em seus 28 anos de história, o Instituto da Vi~soa nunca registrou qualquer episódio semelhante, tratando-se de um fato isolado e inédito. Como medida preventiva, estamos adotando ações para reforçar a segurança no entorno da instituição. 

O Instituto da Visão permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos".

Veja o vídeo do momento da agressão: 

 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira
PROVA PRÁTICA

/ 1 dia

Sem baliza, novas regras para exame da CNH começam a valer nesta segunda-feira

2

Sistema falha e exame prático da CNH com novas regras é suspenso
detran

/ 23 horas

Sistema falha e exame prático da CNH com novas regras é suspenso

3

Resultado da Loteria Federal 6036-4 de hoje, sábado (24/01)
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 6036-4 de hoje, sábado (24/01)

4

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor.
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 26 de janeiro e 01 de fevereiro. Desejo realizados e amor.

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6937, segunda-feira (26/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6937, segunda-feira (26/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 16/01/2026

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 15/01/2026

Produtividade fracionada