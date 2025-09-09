Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Funcionária que pediu demissão após ser acusada de furto será indenizada

Ex-gerente de padaria é condenada a indenizar funcionária injustamente acusada de furto de celular esquecido por um cliente

Laura Brasil

09/09/2025 - 16h53
O ex-gerente de uma padaria foi condenado pela 1ª Vara da comarca de Jardim a indenizar por danos morais uma ex-funcionária acusada de ter furtado o aparelho de um cliente do estabelecimento.

Segundo os autos, em fevereiro de 2021, um cliente esqueceu o celular na padaria. A funcionária levou o telefone para casa para tentar identificar e localizar o proprietário.

De acordo com a autora, o então gerente convocou uma reunião com as funcionárias do estabelecimento e, em tom alterado, a acusou de ter furtado o celular, sem lhe dar a chance de apresentar sua versão da história.

O ocorrido causou constrangimento e pressão psicológica, levando a trabalhadora a pedir demissão.

A defesa do réu alegou que a funcionária descumpriu regras internas ao levar o aparelho do estabelecimento sem autorização e negou que houvesse acusação de roubo. Segundo o ex-gerente, a fala teria sido apenas um reforço das políticas internas da empresa.

Testemunhas confirmaram, durante a instrução, que a gerente convocou a reunião e responsabilizou a funcionária pelo suposto furto, chegando inclusive a ameaçar registrar um boletim de ocorrência.

Os depoimentos também mostraram que não havia norma que estabelecesse o destino de objetos esquecidos por clientes.

Ao analisar o caso, o juiz substituto Ricardo Achutti Poerner destacou que a gerente “humilhou a parte autora durante a reunião realizada com as funcionárias”.

Para o magistrado, a conduta extrapolou os limites da razoabilidade, ultrapassou meros aborrecimentos do cotidiano e configurou dano moral, estabelecendo a indenização em R$ 5 mil.

restrição judicial

Detran-MS apreende veículos com mais de RS 150 mil em dívidas

Apreensões ocorreram durante fiscalização da Lei Seca; débitos eram referentes a multas e licenciamentos atrasados

09/09/2025 15h30

Veículo apreendido tinha dívidas de multas e licenciamento

Veículo apreendido tinha dívidas de multas e licenciamento Foto: Divulgação / Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) apreendeu dois veículos com dívidas que, somadas, ultrapassam R$ 150 mil. Os flagrantes aconteceram durante o mês de agosto, em 12 operações da Lei Seca realizadas no Estado.

Conforme o Detran, foram realizadas abordagens e patrulhamentos em diversas cidades e rodovias do Estado, com objetivo de garantir segurança no trânsito.

Em uma das ocorrências, foi abordado um veículo Honda Fit durante patrulhamento em Dourados, que acumulava débitos de multas e licenciamentos que ultrapassavam R$ 98 mil, sendo R$ 95 mil apenas em multas de trânsito. 

Outro caso aconteceu em Naviraí, quando, também durante patrulhamento, a equipe de fiscalização do Detran-MS avistou uma caminhonete Toyota Hilux que tinha restrição judicial devido a uma dívida de mais de R$ 59 mil.

 Foi dada ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e iniciou fuga, sendo perseguido pelos agentes. 

Com apoio da Polícia Militar (PM), o veículo foi seguido até uma propriedade rural, onde o motorista abandonou a Hilux e fugiu correndo para local desconhecido.  A caminhonete foi apreendida.   

Conforme o Detran, estes casos ilustram um problema recorrente, que é a não regularização na compra e venda de veículos. Conforme o órgão, o proprietário, ao vender o veículo, não realiza a transferência para o novo dono.

 Assim, quem não está com o veículo em seu nome, por vezes não se vê obrigado a respeitar as leis de trânsito, pois as multas e demais responsabilizações recaem sobre a pessoa que ainda consta como proprietária. 

Além destes casos de veículos com débitos, também se destaca a apreensão de um veículo que circulava como dublê, em Aquidauana. 

   O condutor possuía mandado de prisão em aberto e mais de 74 passagens pela polícia, incluindo tráfico, estelionato e violência doméstica, entre outras.  O veículo e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Anastácio. 

Durante o mês, foram abordados 5.349 veículos em todo o Estado, que resultaram em 4.880 testes de etilômetro realizados, com duas pessoas presas em flagrante.

Além disso, foram flagrados 67 condutores dirigindo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Veículo apreendido tinha dívidas de multas e licenciamentoHilux tinha restrição judicial devido a dívidas de quase R$ 100 mil (Foto: Divulgação / Detran)

CAMPO GRANDE

Homem morre em confronto com a PM após invadir casa da ex em Campo Grande

Suspeito descumpriu medida protetiva e invadiu a casa armado com uma faca e tentou agredir os policiais, que tentaram contê-lo inicialmente com spray de pimenta e depois atiraram

09/09/2025 14h59

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiais

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiais Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu em confronto com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (9), no Jardim Nashville, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o homem tinha medida protetiva e, mesmo assim, foi até a casa da ex-mulher e invadiu a residência, armado com uma faca e uma tesoura.

Ele chegou em uma motocicleta, que foi largada na frente da casa, e, antes de entrar, retirou uma peça da moto da vítima, para impedir que ela conseguisse fugir, e tentou invadir a residência na sequência.

A vítima conseguiu correr para fora e devido ao descumprimento de medida protetiva, ameaça e agressão, acionou a Polícia Militar. Não há informações se a vítima foi agredida, mas ela apresentava várias lesões corporais.

Quando os policiais chegaram ao local, tentaram dialogar com o criminoso para que ele se entregasse de forma voluntária e fosse encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). 

Ele, no entanto, estava bastante agressivo e partiu para cima dos policiais, que, inicialmente, tentaram contê-lo com spray de pimenta. O homem continuou avançando e, diante da situação de ameaça e risco, os policiais atiraram duas vezes contra ele.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas ao chegarem ao local apenas constataram que o criminoso já estava morto.

Ele tinha várias passagens pela polícia por violência doméstica.

A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e, até a publicação desta reportagem, ainda estavam no local fazendo os levantamentos iniciais.

Homem descumpriu medida protetiva, invadiu casa da ex e foi morto ao tentar agredir policiaisVítima conseguiu correr e acionou a Polícia Militar (Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado)

